Масована атака на Одещину: кількість постраждалих зросла до 14 людей

Працівниця ДСНС допомагає людям після обстрілу. Фото: ДСНС Одещини

Марія Чекарьова редактор стрічки новин

Унаслідок російської масованої атаки на Одещину в неділю, 9 серпня, постраждали 14 людей. 11 потерпілих госпіталізували. Усім травмованим надають допомогу.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Новини.LIVE.

У якому стані травмовані

Одна людина перебуває у важкому стані, а ще п'ятеро — у стані середньої важкості. Про стан інших п'ятьох травмованих очільник ОВА не повідомив. Імовірно, вони зазнали легких травм.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на очільника ОВА Олега Кіпера, ДСНС і Одеську МВА повідомляв, що в ніч проти 9 серпня армія РФ випустила по Одещині десятки ракет і безпілотників. В Одесі зазнали пошкоджень і часткових руйнувань житлові будинки. Постраждали люди — деяким із них знадобилася госпіталізація.

Також Новини.LIVE з посиланням на на речника ВМС ЗС України Дмитра Плетенчука писав, що в ніч проти 9 серпня росіяни випустили по Одесі 11 ракет різних типів. Крім того, по місту скерували до сотні безпілотників. Частину з цих цій ліквідувала ППО, але не обійшлося й без влучань.