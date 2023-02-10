Масована ракетна атака триває: де можна сховатися в Одесі

Не нехтуйте правилами безпеки

Сьогодні, 10 лютого, триває чергова масована атака російських окупантів. Віталій Кім повідомляє, що слід очікувати на третю хвилю пусків ракет. Тож актуалізувалося питання наявність бомбосховищ поруч. В Одесі можна нарахувати близько 200 бомбосховищ.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про сховища Одеси.

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо вказано близько 200 звичайних бомбосховищ та 135 протирадіаційних укриттів у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Нагадаємо, що під час тривоги всі паркінги міста повинні бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи їм неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна подзвонити до поліції або до рятувальних служб.

На що звернути увагу під час пошуку укриття

Якщо ви опинились в укритті вперше, то зверніть увагу на виходи та розташування вогнегасників. Бо у разі надзвичайної ситуації (загоряння, що може виникнути від вибуху) варто реагувати миттєво.

Правило "двох стін". Від небезпеки вас має відділяти щонайменше дві стіни. Бо одна, ймовірно, зруйнується від удару, а друга вбереже від уламків стіни, скла тощо. Тому ховатися безпечно у місці, яке розташоване за другою від фасаду опорною стіною. Зазвичай це тамбур, коридор та передпокій. Навіть якщо вам здається, що будинок нестійкий, підвалу нема, а в сховищі нема місця, лишайтеся біля опорних стін — вони витримають.

Правило двох виходів. Підвал чи гараж з одним виходом — це пастка. Його може завалити уламками будинку або під час пожежі вихід буде заблоковано. Проте сучасні підземні паркінги та підвали у більшості будинків спроєктовані безпечно. Крім кількох виходів вони оснащені датчиками диму та передбачені системи пожежогасіння.

Постійні обстріли та загроза є стресовою як для дорослих, так і для дітей, однак малечі потрібно пояснювати що відбувається. Знаходячись в укриттях з дитиною пам’ятайте, що вони мають відчувати себе в безпеці й саме ваші дії та слова допоможуть це зрозуміти. Рекомендації, як подбати про дитину в укритті, читайте в матеріалі.

Повідомлялось, що в бік Одеси був здійснений запуск ракет. Скільки часу є у людей, щоб сховатись після повідомлення про повітряну загрозу в матеріалі Новини.LIVE.