Одна ракета летить на Одесу три на Южне

Одна ракета летить на Одесу: скільки часу є, щоб сховатись
Повітряна тривога все ще триває. Наразі розпочалась друга хвиля пусків ракет. Одна з них летить на Одесу.
Про це повідомили у спільноті "Повітряна Тривога", засновником якої є підполковник Національної гвардії Сергій Судець.
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Нехтувати сигналами повітряної тривоги категорично заборонено, адже від цього залежить ваше здоров’я та життя. Залежно від виду озброєння, яке військові рф випустили по Одещині, у людей є різна кількість часу, аби встигнути сховатись.
"Якщо це Каспійський басейн — літаки, то є десь 40 хвилин, сповіщення дається за пів години. Якщо це в нас, чорноморський регіон, тобто літаки з Криму або працює ворожий флот, це "Калібри", до 10 хвилин у людей є. Якщо пускають ракети типу "Х", то вони долітають і летять повільніше. Бувають запуски "Іскандерів" з херсонського напрямку. Там складніше, там дуже мало часу. Для військових мало часу, для людей ще менше", — зазначав Сергій Судець.
Масштабна повітряна тривога
В останній день робочого тижня по всій території України пролунав сигнал повітряної тривоги. Російські окупаційні війська здійснили пуски ракет. В повітрі знаходиться ворожа авіація.
Сьогодні, в Чорному морі шторм зменшився до 3-4 балів, і одразу активізувалося корабельне угруповання рф. На бойове чергування ворог вивів ракетоносії.
В Україні триває триста п’ятдесят друга доба російського широкомасштабного вторгнення. За цей час окупанти зазнали колосальних втрат, тому аби продовжувати бій загарбники у традиційний спосіб поповнюють особовий склад з в'язнів.