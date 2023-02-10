Одна ракета летить на Одесу три на Южне

Терміново пройдіть в укриття

Повітряна тривога все ще триває. Наразі розпочалась друга хвиля пусків ракет. Одна з них летить на Одесу.

Про це повідомили у спільноті "Повітряна Тривога", засновником якої є підполковник Національної гвардії Сергій Судець.

Нехтувати сигналами повітряної тривоги категорично заборонено, адже від цього залежить ваше здоров’я та життя. Залежно від виду озброєння, яке військові рф випустили по Одещині, у людей є різна кількість часу, аби встигнути сховатись.

"Якщо це Каспійський басейн — літаки, то є десь 40 хвилин, сповіщення дається за пів години. Якщо це в нас, чорноморський регіон, тобто літаки з Криму або працює ворожий флот, це "Калібри", до 10 хвилин у людей є. Якщо пускають ракети типу "Х", то вони долітають і летять повільніше. Бувають запуски "Іскандерів" з херсонського напрямку. Там складніше, там дуже мало часу. Для військових мало часу, для людей ще менше", — зазначав Сергій Судець.

Масштабна повітряна тривога

В останній день робочого тижня по всій території України пролунав сигнал повітряної тривоги. Російські окупаційні війська здійснили пуски ракет. В повітрі знаходиться ворожа авіація.

Сьогодні, в Чорному морі шторм зменшився до 3-4 балів, і одразу активізувалося корабельне угруповання рф. На бойове чергування ворог вивів ракетоносії.

В Україні триває триста п’ятдесят друга доба російського широкомасштабного вторгнення. За цей час окупанти зазнали колосальних втрат, тому аби продовжувати бій загарбники у традиційний спосіб поповнюють особовий склад з в'язнів.