Одна ракета летит в Одессу три на Южное

Срочно пройдите в укрытие

Воздушная тревога все еще продолжается. Началась вторая волна пусков ракет. Одна из них летит на Одессу.

Об этом сообщили в сообществе "Воздушная Тревога", основателем которого является подполковник Национальной гвардии Сергей Судец.

Пренебрегать сигналами воздушной тревоги категорически запрещено, ведь от этого зависит ваше здоровье и жизнь. В зависимости от вида вооружения, которое военные россии выпустили по Одесчине, у людей есть разное количество времени, чтобы успеть скрыться.

"Если это Каспийский бассейн — самолеты, то есть где-то 40 минут, уведомление дается за пол часа. Если это у нас, черноморский регион, то есть самолеты из Крыма или работает вражеский флот, это "Калибры", до 10 минут у людей есть когда пускают ракеты типа "Х", так они долетают и летят медленнее. Бывают запуски "Искандеров" с херсонского направления. Там сложнее, там очень мало времени. Для военных мало времени, для людей еще меньше", — отмечал Сергей Судец.

Масштабная воздушная тревога

В последний день рабочей недели по всей территории Украины раздался сигнал воздушной тревоги. Российские оккупационные войска совершили пуски ракет. В воздухе находится вражеская авиация.

Сегодня, в Черном море шторм уменьшился до 3-4 баллов, и сразу активизировалась корабельная группировка россии. На боевое дежурство враг вывел ракетоносители.

В Украине длится триста пятьдесят вторые сутки российского широкомасштабного вторжения. За это время оккупанты понесли колоссальные потери, поэтому чтобы продолжать бой захватчики традиционно пополняют личный состав из заключенных.