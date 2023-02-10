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Массированная ракетная атака продолжается: где можно спрятаться в Одессе

10 февраля 2023 11:23
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Массированная ракетная атака продолжается: где можно спрятаться в Одессе
Не пренебрегайте правилами безопасности
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 10 февраля, продолжается очередная массированная атака российских оккупантов. Виталий Ким сообщает, что следует ожидать третью волну пусков ракет. Так что актуализировался вопрос о наличии бомбоубежищ рядом. В Одессе можно насчитать около 200 бомбоубежищ.

Новини.LIVE собрали всю информацию об убежищах Одессы.

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Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На нем отдельно указано около 200 обычных бомбоубежищ и 135 противорадиационных укрытий в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Напомним, что во время тревоги все паркинги города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

На что обратить внимание при поиске укрытия

Если вы оказались в укрытии впервые, обратите внимание на выходы и расположение огнетушителей. Ибо в случае чрезвычайной ситуации (возгорание, которое может возникнуть от взрыва) следует реагировать мгновенно.

Правило "двух стен". От опасности вас должно отделять не менее двух стен. Ибо одна, вероятно, разрушится от удара, а другая убережет от обломков стены, стекла и т.д. Поэтому прятаться безопасно в месте, расположенном за второй от фасада опорной стеной. Обычно это тамбур, коридор и прихожая. Даже если вам кажется, что дом неустойчив, подвала нет, а в хранилище нет места, оставайтесь у опорных стен — они выдержат.

Правило двух выходов. Подвал или гараж с одним выходом — это ловушка. Его может завалить обломками дома или при пожаре выход будет заблокирован. Однако современные подземные паркинги и подвалы в большинстве домов спроектированы безопасно. Кроме нескольких выходов, они оснащены датчиками дыма и предусмотрены системы пожаротушения.

Постоянные обстрелы и угроза стрессовой как для взрослых, так и для детей, однако малышам нужно объяснять происходящее. Находясь в укрытиях с ребенком, помните, что они должны чувствовать себя в безопасности и ваши действия и слова помогут это понять. Рекомендации как позаботиться о ребенке в укрытии читайте в материале.

Сообщалось, что в сторону Одессы был запуск ракет. Сколько времени у людей, чтобы скрыться после сообщения о воздушной угрозе в материале Новини.LIVE.

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