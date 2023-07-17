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Масоване відключення: перелік адрес, де в Одесі не буде світла

17 липня 2023 10:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Масоване відключення: перелік адрес, де в Одесі не буде світла
Відключення світла. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 17 липня, майже пів сотні вулиць міста залишаться без світла.  Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла до 17:00 

  • Левітана, 123Б (роботи до 16:00)
  • Грецька, 7-15/7, 
  • Катерининська, 1- 9, 
  • Катерининська площа, 5, 9, 
  • Ланжеронівська, 24, 24/19, 24А, 
  • Маринеско узвіз, 6, 8, 
  • Маріїнська, 6, 
  • Пушкінська, 6-13/1, 
  • Чайковського провулок, 9-19 
  • Літературна, 2

Де не буде світла до 18:00 

  • Академіка Панкратової, 1-31А, 
  • В. Хавкіна, 1-58, 
  • Хутірська, 45- 71 

Де не буде світла до 19:00 

  • 1-й Басейний провулок, 1-23, 
  • 1-й Водопровідний провулок, 4-13, 
  • 2-й Басейний провулок, 2-18, 
  • 2-й Водопровідний провулок, 2, 4, 
  • 3-й Басейний провулок, 19, 21, 23, 23а, 
  • Адмірала Лазарева, 3-43, 
  • Басейна, 4, 6, 
  • Б.Хмельницького, 23- 66,
  • Болгарська, 1-90, 
  • Ватманський провулок, 1- 6, 
  • Високий провулок, 1- 20, 
  • Водопровідна, 1- 11, 
  • Водопровідна провулок, 6, 28,
  • Водопровідний 1-й провулок, 9, 
  • Вознесенський провулок, 1- 26,
  •  Волзький провулок, 1-22, 
  • Генерала Цвєтаєва, 1/3, 1/38, 11, 30/17, 32/2, 
  • Єлисаветградський провулок, 1- 9, 
  • Запорізька, 2-21,
  • Карантинна, 14, 
  • М’ясоєдовська, 40-6, 
  • Мечникова, 55-128, 
  • Прохоровська, 47-61, 
  • Середньофонтанська, 4-14, 
  • Старосінна площа, 3-15, 
  • Цвєтаєва, 1-34 
  • Варненська, 2, 2/2, 2/3, 4, 
  • Героїв Крут, 6, 8, 8Б 
  • Космонавтів, 56А, 62, 62/2, 64а, 66, 68 (роботи до 20:00).

Нагадаємо, ДТЕК Одеські електромережі взяли на себе зобов'язання допомагати мешканцям проблемних багатоквартирних будинків перейти на тариф для населення. Особлива увага приділяється будівлям, які не виконують умови законодавства щодо приєднання до електромереж. Наразі існує три шляхи врегулювання таких ситуацій.

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