Массированное отключение: список адресов, где в Одессе не будет света

Отключение света. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

Сегодня, 17 июля, почти полсотни улиц города останутся без света. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Читайте также:

Где не будет света до 17:00

Левитана, 123Б (работы до 16:00)

Греческая, 7-15/7,

Екатерининская, 1-9,

Екатерининская площадь, 5, 9,

Ланжероновская, 24, 24/19, 24А,

Маринеско спуск, 6, 8,

Мариинская, 6,

Пушкинская, 6-13/1,

Чайковского переулок, 9-19

Литературная, 2

Где не будет света до 18:00

Академика Панкратовой, 1-31А,

В. Ховкина, 1-58,

Хуторская, 45-71

Где не будет света до 19:00

1-й Бассейный переулок, 1-23,

1-й Водопроводный переулок, 4-13,

2-й Бассейный переулок, 2-18,

2-й Водопроводный переулок, 2, 4,

3-й Бассейный переулок, 19, 21, 23, 23а,

Адмирала Лазарева, 3-43,

Бассейная, 4, 6,

Б.Хмельницкого, 23-66,

Болгарская, 1-90,

Ватманский переулок, 1-6,

Высокий переулок, 1-20,

Водопроводная, 1-11,

Водопроводный переулок, 6, 28,

Водопроводный 1-й переулок, 9,

Вознесенский переулок, 1-26,

Волжский переулок, 1-22,

Генерала Цветаева, 1/3, 1/38, 11, 30/17, 32/2,

Елисаветградский переулок, 1-9,

Запорожская, 2-21,

Карантинная, 14,

Мясоедовская, 40-6,

Мечникова, 55-128,

Прохоровская, 47-61,

Среднефонтанская, 4-14,

Старосенная площадь, 3-15,

Цветаева, 1-34

Варненская, 2, 2/2, 2/3, 4,

Героев Крут, 6, 8, 8Б

Космонавтов, 56А, 62, 62/2, 64а, 66, 68 (работы до 20:00).

Напомним, ДТЭК Одесские электросети обязались помогать жильцам проблемных многоквартирных домов перейти на тариф для населения. Особое внимание уделяется зданиям, не выполняющим условия законодательства о присоединении к электросетям. В настоящее время существует три пути урегулирования таких ситуаций.