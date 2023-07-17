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Массированное отключение: список адресов, где в Одессе не будет света

17 июля 2023 10:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Массированное отключение: список адресов, где в Одессе не будет света
Отключение света. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 17 июля, почти полсотни улиц города останутся без света. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света до 17:00

  • Левитана, 123Б (работы до 16:00)
  • Греческая, 7-15/7,
  • Екатерининская, 1-9,
  • Екатерининская площадь, 5, 9,
  • Ланжероновская, 24, 24/19, 24А,
  • Маринеско спуск, 6, 8,
  • Мариинская, 6,
  • Пушкинская, 6-13/1,
  • Чайковского переулок, 9-19
  • Литературная, 2

Где не будет света до 18:00

  • Академика Панкратовой, 1-31А,
  • В. Ховкина, 1-58,
  • Хуторская, 45-71

Где не будет света до 19:00

  • 1-й Бассейный переулок, 1-23,
  • 1-й Водопроводный переулок, 4-13,
  • 2-й Бассейный переулок, 2-18,
  • 2-й Водопроводный переулок, 2, 4,
  • 3-й Бассейный переулок, 19, 21, 23, 23а,
  • Адмирала Лазарева, 3-43,
  • Бассейная, 4, 6,
  • Б.Хмельницкого, 23-66,
  • Болгарская, 1-90,
  • Ватманский переулок, 1-6,
  • Высокий переулок, 1-20,
  • Водопроводная, 1-11,
  • Водопроводный переулок, 6, 28,
  • Водопроводный 1-й переулок, 9,
  • Вознесенский переулок, 1-26,
  • Волжский переулок, 1-22,
  • Генерала Цветаева, 1/3, 1/38, 11, 30/17, 32/2,
  • Елисаветградский переулок, 1-9,
  • Запорожская, 2-21,
  • Карантинная, 14,
  • Мясоедовская, 40-6,
  • Мечникова, 55-128,
  • Прохоровская, 47-61,
  • Среднефонтанская, 4-14,
  • Старосенная площадь, 3-15,
  • Цветаева, 1-34
  • Варненская, 2, 2/2, 2/3, 4,
  • Героев Крут, 6, 8, 8Б
  • Космонавтов, 56А, 62, 62/2, 64а, 66, 68 (работы до 20:00).

Напомним, ДТЭК Одесские электросети обязались помогать жильцам проблемных многоквартирных домов перейти на тариф для населения. Особое внимание уделяется зданиям, не выполняющим условия законодательства о присоединении к электросетям. В настоящее время существует три пути урегулирования таких ситуаций.

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