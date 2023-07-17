Массированное отключение: список адресов, где в Одессе не будет света
17 июля 2023 10:20
Отключение света. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE
Сегодня, 17 июля, почти полсотни улиц города останутся без света. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Читайте также:
Где не будет света до 17:00
- Левитана, 123Б (работы до 16:00)
- Греческая, 7-15/7,
- Екатерининская, 1-9,
- Екатерининская площадь, 5, 9,
- Ланжероновская, 24, 24/19, 24А,
- Маринеско спуск, 6, 8,
- Мариинская, 6,
- Пушкинская, 6-13/1,
- Чайковского переулок, 9-19
- Литературная, 2
Где не будет света до 18:00
- Академика Панкратовой, 1-31А,
- В. Ховкина, 1-58,
- Хуторская, 45-71
Где не будет света до 19:00
- 1-й Бассейный переулок, 1-23,
- 1-й Водопроводный переулок, 4-13,
- 2-й Бассейный переулок, 2-18,
- 2-й Водопроводный переулок, 2, 4,
- 3-й Бассейный переулок, 19, 21, 23, 23а,
- Адмирала Лазарева, 3-43,
- Бассейная, 4, 6,
- Б.Хмельницкого, 23-66,
- Болгарская, 1-90,
- Ватманский переулок, 1-6,
- Высокий переулок, 1-20,
- Водопроводная, 1-11,
- Водопроводный переулок, 6, 28,
- Водопроводный 1-й переулок, 9,
- Вознесенский переулок, 1-26,
- Волжский переулок, 1-22,
- Генерала Цветаева, 1/3, 1/38, 11, 30/17, 32/2,
- Елисаветградский переулок, 1-9,
- Запорожская, 2-21,
- Карантинная, 14,
- Мясоедовская, 40-6,
- Мечникова, 55-128,
- Прохоровская, 47-61,
- Среднефонтанская, 4-14,
- Старосенная площадь, 3-15,
- Цветаева, 1-34
- Варненская, 2, 2/2, 2/3, 4,
- Героев Крут, 6, 8, 8Б
- Космонавтов, 56А, 62, 62/2, 64а, 66, 68 (работы до 20:00).
Напомним, ДТЭК Одесские электросети обязались помогать жильцам проблемных многоквартирных домов перейти на тариф для населения. Особое внимание уделяется зданиям, не выполняющим условия законодательства о присоединении к электросетям. В настоящее время существует три пути урегулирования таких ситуаций.