Масове отруєння курсантів в Одесі — поліція розпочала кримінальне провадження

Чоловік лежить у лікарні з отруєнням. Фото: pixabay

В Одесі правоохоронці розслідують обставини неналежних санітарних умов у закладах харчування. Йдеться, про столові у двох навчальних закладах, де отруїлося понад пів сотні курсантів.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Читайте також:

Деталі інциденту

Наразі відомо, що протягом двох тижнів до медиків надходили повідомлення про отруєння курсантів. Загалом на стан здоров'я поскаржилося 64 студенти віком від 15 до 22 років. Усім потерпілим надали першу медичну допомогу, вони проходять лікування у медичних закладах.

Хто понесе відповідальність

За обома фактами відомості про події внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.

Станом на сьогодні тривають експертизи та встановлюються усі причетні до отруєнь. Винним загрожує до восьми років ув'язнення. Слідство триває.

Отруєння курсантів в Одесі

Нагадаємо, в кінці вересня до поліції від медичних працівників надійшло повідомлення про масове отруєння студентів. Тоді протягом ночі курсанти були госпіталізовані з ознаками отруєння та харчової токсикоінфекції.