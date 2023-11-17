Массовое отравление курсантов в Одессе — полиция начала уголовное производство

Мужчина лежит в больнице с отравлением. Фото: pixabay

В Одессе стражи порядка расследуют обстоятельства ненадлежащих санитарных условий в заведениях питания. Речь идет о столовых в двух учебных заведениях, где отравилось более полусотни курсантов.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали инцидента

Известно, что в течение двух недель к медикам поступали сообщения об отравлении курсантов. В общей сложности на состояние здоровья пожаловались 64 студента в возрасте от 15 до 22 лет. Всем пострадавшим была оказана первая медицинская помощь, они проходят лечение в медицинских учреждениях.

Кто понесет ответственность

По обоим фактам сведения о событиях внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.

На сегодня продолжаются экспертизы и устанавливаются все причастные к отравлениям. Виновным грозит до восьми лет заключения. Следствие продолжается.

Отравления курсантов в Одессе

Напомним, в конце сентября в полицию от медицинских работников поступило сообщение о массовом отравлении студентов. Тогда ночью курсанты были госпитализированы с признаками отравления и пищевой токсикоинфекции.