Масове отруєння курсантів в Одесі: підлітків госпіталізували до лікарні
Повідомлення про цей інцидент надійшло до поліції від медичних працівників близько 12 години. Попередні дані вказують на те, що протягом ночі курсанти були госпіталізовані з ознаками отруєння та харчової токсикоінфекції. Їм надана невідкладна медична допомога.
Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.
Отруєння курсантів в Одесі
Наразі відомо про 46 потерпілих, які перебувають в лікарні. Всі вони є неповнолітніми.
Відомості про цю подію були зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками порушення санітарних норм.
У рамках розпочатого розслідування призначено проведення низки експертиз з метою з'ясування причин та обставин події. Правоохоронці намагаються розкрити всі деталі та обставини інциденту. Точна кількість постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, у Роздільнянському районі Одещини продаж сурогатного алкоголю призвів до масового отруєння і загибелі людей. За оперативною інформацією, наразі четверо осіб вже померли, а ще семеро перебувають у лікарні у важкому стані.
Також ми писали, що в Ізмаїлі Одеської області жінка опинилася в реанімації. Попередньо відомо, що причиною цього стало отруєння грибами.