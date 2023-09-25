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Масове отруєння курсантів в Одесі: підлітків госпіталізували до лікарні

25 вересня 2023 15:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Масове отруєння курсантів в Одесі: підлітків госпіталізували до лікарні
Швидка медична допомога. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Повідомлення про цей інцидент надійшло до поліції від медичних працівників близько 12 години. Попередні дані вказують на те, що протягом ночі курсанти були госпіталізовані з ознаками отруєння та харчової токсикоінфекції. Їм надана невідкладна медична допомога.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області. 

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Наразі відомо про 46 потерпілих, які перебувають в лікарні. Всі вони є неповнолітніми.

Відомості про цю подію були зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками порушення санітарних норм.

У рамках розпочатого розслідування призначено проведення низки експертиз з метою з'ясування причин та обставин події. Правоохоронці намагаються розкрити всі деталі та обставини інциденту. Точна кількість постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, у Роздільнянському районі Одещини продаж сурогатного алкоголю призвів до масового отруєння і загибелі людей. За оперативною інформацією, наразі четверо осіб вже померли, а ще семеро перебувають у лікарні у важкому стані.

Також ми писали, що в Ізмаїлі Одеської області жінка опинилася в реанімації. Попередньо відомо, що причиною цього стало отруєння грибами.

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