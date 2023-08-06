В Одеській області жінка отруїлася грибами

Жінка збирає гриби. Фото: Держпродспоживслужба

В Ізмаїлі Одеської області жінка опинилася в реанімації. Попередньо відомо, що причиною цього стало отруєння грибами.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС України в Одеській області.

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Деталі інциденту

Вчора, близько 23:30, до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у місті Ізмаїл треба термінова госпіталізація жінки. На місці було встановлено, що місцева жителька 1993 року народження отруїлася грибами, які вона власноруч зібрала у лісосмузі біля садівницького кооперативу. Її в тяжкому стані шпиталізували в реанімаційне відділення центральної районної лікарні.

Головні симптоми отруєння

нудота, блювання;

різкий біль у животі;

діарея;

запаморочення;

підвищення температури тіла;

зниження пульсу;

задуха;

судоми;

відтік крові від кінцівок (холодні руки та ноги);

поява галюцинацій та марення.

Після появи хоча б однієї з симптом необхідно викликати "швидку" за номером 103 і до приїзду лікарів промити шлунок простою водою або прийняти сорбент (наприклад, активоване вугілля).

Нагадаємо, у Роздільнянському районі Одещини продаж сурогатного алкоголю призвів до масового отруєння і загибелі людей. За оперативною інформацією, наразі четверо осіб вже померли, а ще семеро перебувають у лікарні у важкому стані.