Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одеській області жінка отруїлася грибами arrow

В Одеській області жінка отруїлася грибами

6 серпня 2023 12:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одеській області жінка отруїлася грибами
Жінка збирає гриби. Фото: Держпродспоживслужба
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Ізмаїлі Одеської області жінка опинилася в реанімації. Попередньо відомо, що причиною цього стало отруєння грибами.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС України в Одеській області.

Читайте також:

Деталі інциденту

Вчора, близько 23:30, до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у місті Ізмаїл треба термінова госпіталізація жінки. На місці було встановлено, що місцева жителька 1993 року народження отруїлася грибами, які вона власноруч зібрала у лісосмузі біля садівницького кооперативу. Її в тяжкому стані шпиталізували в реанімаційне відділення центральної районної лікарні.

Головні симптоми отруєння 

  • нудота, блювання;
  • різкий біль у животі;
  • діарея;
  • запаморочення;
  • підвищення температури тіла;
  • зниження пульсу;
  • задуха;
  • судоми;
  • відтік крові від кінцівок (холодні руки та ноги);
  • поява галюцинацій та марення.

Після появи хоча б однієї з симптом необхідно викликати "швидку" за номером 103 і до приїзду лікарів промити шлунок простою водою або прийняти сорбент (наприклад, активоване вугілля).

Нагадаємо, у Роздільнянському районі Одещини продаж сурогатного алкоголю призвів до масового отруєння і загибелі людей. За оперативною інформацією, наразі четверо осіб вже померли, а ще семеро перебувають у лікарні у важкому стані.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

Наша справа: найбільші проблеми столичних мостів, і хто за них відповідальний

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз