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В Одесской области женщина отравилась грибами

6 августа 2023 12:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области женщина отравилась грибами
Женщина собирает грибы. Фото: Госпродпотребслужба
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Измаиле Одесской области женщина очутилась в реанимации. Предварительно известно, что причиной этого стало отравление грибами.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

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Детали инцидента

Вчера, около 23:30, в Службу спасения поступило сообщение о том, что в городе Измаил необходима срочная госпитализация женщины. На месте было установлено, что местная жительница 1993 года рождения отравилась грибами, которые она собрала в лесополосе возле садоводческого кооператива. Ее в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение центральной районной больницы.

Главные симптомы отравления

  • тошнота, рвота;
  • резкая боль в животе;
  • диарея;
  • головокружение;
  • повышение температуры тела;
  • снижение пульса;
  • духота;
  • судороги;
  • отток крови от конечностей (холодные руки и ноги);
  • появление галлюцинаций и бреда.

После появления хотя бы одного из симптомов необходимо вызвать "скорую" по номеру 103 и до приезда врачей промыть желудок простой водой или принять сорбент (например, активированный уголь).

Напомним, в Раздельнянском районе Одесчины продажа суррогатного алкоголя привела к массовому отравлению и гибели людей. По оперативной информации, в настоящее время четыре человека уже умерли, а еще семь находятся в больнице в тяжелом состоянии.

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