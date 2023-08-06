В Одесской области женщина отравилась грибами
В Измаиле Одесской области женщина очутилась в реанимации. Предварительно известно, что причиной этого стало отравление грибами.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.
Детали инцидента
Вчера, около 23:30, в Службу спасения поступило сообщение о том, что в городе Измаил необходима срочная госпитализация женщины. На месте было установлено, что местная жительница 1993 года рождения отравилась грибами, которые она собрала в лесополосе возле садоводческого кооператива. Ее в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение центральной районной больницы.
Главные симптомы отравления
- тошнота, рвота;
- резкая боль в животе;
- диарея;
- головокружение;
- повышение температуры тела;
- снижение пульса;
- духота;
- судороги;
- отток крови от конечностей (холодные руки и ноги);
- появление галлюцинаций и бреда.
После появления хотя бы одного из симптомов необходимо вызвать "скорую" по номеру 103 и до приезда врачей промыть желудок простой водой или принять сорбент (например, активированный уголь).
Напомним, в Раздельнянском районе Одесчины продажа суррогатного алкоголя привела к массовому отравлению и гибели людей. По оперативной информации, в настоящее время четыре человека уже умерли, а еще семь находятся в больнице в тяжелом состоянии.