Массовое отравление курсантов в Одессе: подростков госпитализировали в больницу

Скорая медицинская помощь. Фото: google

Сообщение об этом инциденте поступило в полицию от медицинских работников около 12 часов. Предварительные данные указывают, что в течение ночи курсанты были госпитализированы с признаками отравления и пищевой токсикоинфекции. Им оказана неотложная медицинская помощь.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Пока известно о 46 пострадавших, которые находятся в больнице. Все они несовершеннолетние.

Сведения об этом событии были зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований по признакам нарушения санитарных норм.

В рамках начатого расследования назначено проведение ряда экспертиз с целью выяснения причин и обстоятельств происшествия. Правоохранители пытаются раскрыть все детали и обстоятельства инцидента. Точное количество пострадавших уточняется.

Напомним, в Раздельнянском районе Одесщины продажа суррогатного алкоголя привела к массовому отравлению и гибели людей. По оперативной информации, в настоящее время четыре человека уже умерли, а еще семь находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Также мы писали, что в Измаиле Одесской области женщина оказалась в реанимации. Предварительно известно, что причиной этого явилось отравление грибами.