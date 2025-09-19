Ремонт електромереж в Одесі 19 вересня: тимчасові відключення електроенергії

Масове відключення світла в Одесі — адреси
Сьогодні, 19 вересня, в Одесі тривають ремонтні роботи на електромережах. Через це в окремих районах міста тимчасово припинять електропостачання. Енергетики запевняють, що світло планують повернути до кінця дня.
Про це повідомили на офіційному каналі міста.
У кого не буде світла
Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:
Північний РЕМ:
- 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 9-а лінія 2-й Лиманчик,
- Вапняна, 45-75,
- Вапняне Селище, 17, 22-44,
- Отамана Головатого, 33-145,
- Наливна, 1,4,4а,
- Петренко, 21,
- Отамана Чепіги, 33,35, 104,
- Чорноморського Козацтва, 95-135,
- пров. Матеріальний, 1а-12,
- пров. Східчастий, 1-25,
- пров. Ширяєвський, 4, 12, 14, 16а, 16б, 18, 20, 22, 26,
- узвіз Слобідський, 18, 18и, 19, 30, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а
- Садова,
- Бардаха, 12,
- Велика Садова, 1-52,
- Висока, 1-20,
- Глаубермана, 1/ГАР-3, 11-17, 164,
- Донецька, 1/1-25,
- Дорожня, 1-22,
- Івахненко Петра, 81-90А,
- Керченська, 27-62б,
- Кишинівська, 2-24,
- Професора Коровицького, 115-151,
- Кошиця Олександра, 1-69,
- Капітана Кузнецова, 3-14,
- Літня, 23-41,
- Луценка Івана, 1,1а,
- Мала Садова, 1-22,
- Маріупольська, 20-68Б,
- Нежданової, 30в-62а, 117-129,
- Озерна, 26-66,
- Осіння, 1-12,
- Південна, 8,
- Похила, 1-59в, 174,
- Світла, 1-14,
- Узікова Станіслава, 1-39,
- Українська, 1-20,
- Хавкіна, 64а-72,
- Чайкова, 1-71,
- Чорноморського Козацтва, 110, 110/221А, 110/337, 110/298а, 110/275, 110/274/1,
- Шептицького, 1,3,5,
- Шполянська, 74-119,
- Штильова, 2-118,/а_с,
- С. Ядова, 58,
- дорога Південна, 1-73,
- дорога Миколаївська, 65,
- пров. 1-й, 2-й, 3-й Дунаєвського,
- пров. 1-й, 3-й Керченський,
- пров. 1-й Пересипський, 8-14,
- пров. 2-й Деревообробний, 1-40,
- пров. 2-й Хімічний, 7,
- пров. 3-й Деревообробний, 1-91,
- пров. 3-й Керченський, 3,4,6,
- пров. 3-й Хімічний, 1-14,
- пров. 4-й Деревообробний, 2-17,50а,61,
- пров. 5-й Деревообробний, 2а-35,
- пров. Іспанський, 1/корп.1,2,3,
- пров. Квантовий,1-27,
- пров. Одеський, 3,3а,5,7,
- пров. Іони Отаманмького, 1-15,
- Українки Лесі, 10,12,20, 11,11А,
- просп. Князя Володимира Великого, 52,
- узвіз 2-й Пересипський, 1-23.
Роботи до 17:00-20:00.
Південний РЕМ:
- Приморська, 2, 2а, 3/5, 4, 4а, 4б, 138а,
- Сонячна, 29, просп.
- Свободи, 88, 101А, 66, 66/с корпусами, 68, 68/корпусами, 72-82, 101/2, 103, 103Б, 103/корп.12,13,6, 103а, 105а.
Роботи до 20:00.
Куди звертатися у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).
Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
