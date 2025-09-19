Ремонт електромереж в Одесі 19 вересня: тимчасові відключення електроенергії

Енергетик виконує ремонтні роботи. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 19 вересня, в Одесі тривають ремонтні роботи на електромережах. Через це в окремих районах міста тимчасово припинять електропостачання. Енергетики запевняють, що світло планують повернути до кінця дня.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

У кого не буде світла

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Північний РЕМ:

1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 9-а лінія 2-й Лиманчик,

Вапняна, 45-75,

Вапняне Селище, 17, 22-44,

Отамана Головатого, 33-145,

Наливна, 1,4,4а,

Петренко, 21,

Отамана Чепіги, 33,35, 104,

Чорноморського Козацтва, 95-135,

пров. Матеріальний, 1а-12,

пров. Східчастий, 1-25,

пров. Ширяєвський, 4, 12, 14, 16а, 16б, 18, 20, 22, 26,

узвіз Слобідський, 18, 18и, 19, 30, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а

Садова,

Бардаха, 12,

Велика Садова, 1-52,

Висока, 1-20,

Глаубермана, 1/ГАР-3, 11-17, 164,

Донецька, 1/1-25,

Дорожня, 1-22,

Івахненко Петра, 81-90А,

Керченська, 27-62б,

Кишинівська, 2-24,

Професора Коровицького, 115-151,

Кошиця Олександра, 1-69,

Капітана Кузнецова, 3-14,

Літня, 23-41,

Луценка Івана, 1,1а,

Мала Садова, 1-22,

Маріупольська, 20-68Б,

Нежданової, 30в-62а, 117-129,

Озерна, 26-66,

Осіння, 1-12,

Південна, 8,

Похила, 1-59в, 174,

Світла, 1-14,

Узікова Станіслава, 1-39,

Українська, 1-20,

Хавкіна, 64а-72,

Чайкова, 1-71,

Чорноморського Козацтва, 110, 110/221А, 110/337, 110/298а, 110/275, 110/274/1,

Шептицького, 1,3,5,

Шполянська, 74-119,

Штильова, 2-118,/а_с,

С. Ядова, 58,

дорога Південна, 1-73,

дорога Миколаївська, 65,

пров. 1-й, 2-й, 3-й Дунаєвського,

пров. 1-й, 3-й Керченський,

пров. 1-й Пересипський, 8-14,

пров. 2-й Деревообробний, 1-40,

пров. 2-й Хімічний, 7,

пров. 3-й Деревообробний, 1-91,

пров. 3-й Керченський, 3,4,6,

пров. 3-й Хімічний, 1-14,

пров. 4-й Деревообробний, 2-17,50а,61,

пров. 5-й Деревообробний, 2а-35,

пров. Іспанський, 1/корп.1,2,3,

пров. Квантовий,1-27,

пров. Одеський, 3,3а,5,7,

пров. Іони Отаманмького, 1-15,

Українки Лесі, 10,12,20, 11,11А,

просп. Князя Володимира Великого, 52,

узвіз 2-й Пересипський, 1-23.

Роботи до 17:00-20:00.

Південний РЕМ:

Приморська, 2, 2а, 3/5, 4, 4а, 4б, 138а,

Сонячна, 29, просп.

Свободи, 88, 101А, 66, 66/с корпусами, 68, 68/корпусами, 72-82, 101/2, 103, 103Б, 103/корп.12,13,6, 103а, 105а.

Роботи до 20:00.

Куди звертатися у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

