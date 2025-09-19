Відео
Відео

Масове відключення світла в Одесі — адреси

Масове відключення світла в Одесі — адреси

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 09:48
Ремонт електромереж в Одесі 19 вересня: тимчасові відключення електроенергії
Енергетик виконує ремонтні роботи. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 19 вересня, в Одесі тривають ремонтні роботи на електромережах. Через це в окремих районах міста тимчасово припинять електропостачання. Енергетики запевняють, що світло планують повернути до кінця дня. 

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

У кого не буде світла

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Північний РЕМ:

  • 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 9-а лінія 2-й Лиманчик,
  • Вапняна, 45-75,
  • Вапняне Селище, 17, 22-44,
  • Отамана Головатого, 33-145,
  • Наливна, 1,4,4а,
  • Петренко, 21,
  • Отамана Чепіги, 33,35, 104,
  • Чорноморського Козацтва, 95-135,
  • пров. Матеріальний, 1а-12,
  • пров. Східчастий, 1-25,
  • пров. Ширяєвський, 4, 12, 14, 16а, 16б, 18, 20, 22, 26,
  • узвіз Слобідський, 18, 18и, 19, 30, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а
  • Садова,
  • Бардаха, 12,
  • Велика Садова, 1-52,
  • Висока, 1-20,
  • Глаубермана, 1/ГАР-3, 11-17, 164,
  • Донецька, 1/1-25,
  • Дорожня, 1-22,
  • Івахненко Петра, 81-90А,
  • Керченська, 27-62б,
  • Кишинівська, 2-24,
  • Професора Коровицького, 115-151,
  • Кошиця Олександра, 1-69,
  • Капітана Кузнецова, 3-14,
  • Літня, 23-41,
  • Луценка Івана, 1,1а,
  • Мала Садова, 1-22,
  • Маріупольська, 20-68Б,
  • Нежданової, 30в-62а, 117-129,
  • Озерна, 26-66,
  • Осіння, 1-12,
  • Південна, 8,
  • Похила, 1-59в, 174,
  • Світла, 1-14,
  • Узікова Станіслава, 1-39,
  • Українська, 1-20,
  • Хавкіна, 64а-72,
  • Чайкова, 1-71,
  • Чорноморського Козацтва, 110, 110/221А, 110/337, 110/298а, 110/275, 110/274/1,
  • Шептицького, 1,3,5,
  • Шполянська, 74-119,
  • Штильова, 2-118,/а_с,
  • С. Ядова, 58,
  • дорога Південна, 1-73,
  • дорога Миколаївська, 65,
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й Дунаєвського,
  • пров. 1-й, 3-й Керченський,
  • пров. 1-й Пересипський, 8-14,
  • пров. 2-й Деревообробний, 1-40,
  • пров. 2-й Хімічний, 7,  
  • пров. 3-й Деревообробний, 1-91,
  • пров. 3-й Керченський, 3,4,6,
  • пров. 3-й Хімічний, 1-14,
  • пров. 4-й Деревообробний, 2-17,50а,61,
  • пров. 5-й Деревообробний, 2а-35,
  • пров. Іспанський, 1/корп.1,2,3,
  • пров. Квантовий,1-27,
  • пров. Одеський, 3,3а,5,7,
  • пров. Іони Отаманмького, 1-15,
  • Українки Лесі, 10,12,20, 11,11А,
  • просп. Князя Володимира Великого, 52,
  • узвіз 2-й Пересипський, 1-23.

Роботи до 17:00-20:00.

Південний РЕМ:

  • Приморська, 2, 2а, 3/5, 4, 4а, 4б, 138а,
  • Сонячна, 29, просп.
  • Свободи, 88, 101А, 66, 66/с корпусами, 68, 68/корпусами, 72-82, 101/2, 103, 103Б, 103/корп.12,13,6, 103а, 105а.

Роботи до 20:00.

Куди звертатися у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). 

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені. 

Нагадаємо, ми писали про те, що в Одеській мерії розповіли про підготовку до опалювального сезону. Також ми повідомляли про те, чим особливе Симеренківське родовище.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
