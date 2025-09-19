Ремонт электросетей в Одессе 19 сентября: временные отключения электроэнергии

Массовое отключение света в Одессе — адреса
Сегодня, 19 сентября, в Одессе продолжаются ремонтные работы на электросетях. Из-за этого в отдельных районах города временно прекратят электроснабжение. Энергетики уверяют, что свет планируют вернуть до конца дня.
Об этом сообщили на официальном канале города.
У кого не будет света
Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:
Северный РЭС:
- 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 9-я линия 2-й Лиманчик,
- Известковая, 45-75,
- Известковый Поселок, 17, 22-44,
- Атамана Головатого, 33-145,
- Наливная, 1,4,4а,
- Петренко, 21,
- Атамана Чепиги, 33,35, 104,
- Черноморского Казачества, 95-135,
- переулок Материальный, 1а-12,
- переулок Восточный, 1-25,
- переулок Ширяевский, 4, 12, 14, 16а, 16б, 18, 20, 22, 26,
- спуск Слободской, 18, 18и, 19, 30, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а
- Садовая,
- Бардаха, 12,
- Большая Садовая, 1-52,
- Высокая, 1-20,
- Глаубермана, 1/ГАР-3, 11-17, 164,
- Донецкая, 1/1-25,
- Дорожная, 1-22,
- Петра Ивахненко, 81-90А,
- Керченская, 27-62б,
- Кишиневская, 2-24,
- 115-151, Профессора Коровицкого,
- Александра Кошица, 1-69,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Летняя, 23-41,
- Луценко Ивана, 1,1а,
- Малая Садовая, 1-22,
- Мариупольская, 20-68Б,
- Неждановой, 30в-62а, 117-129,
- Озерная, 26-66,
- Осенняя, 1-12,
- Южная, 8,
- Наклонная, 1-59в, 174,
- Светлая, 1-14,
- Узикова Станислава, 1-39,
- Украинская, 1-20,
- Хавкина, 64а-72,
- Чайкова, 1-71,
- Черноморского Казачества, 110, 110/221А, 110/337, 110/298а, 110/275, 110/274/1,
- Шептицкого, 1,3,5,
- Шполянская, 74-119,
- Штилевая, 2-118,/а_с,
- С. Ядова, 58,
- дорога Южная, 1-73,
- дорога Николаевская, 65,
- переулок 1-й, 2-й, 3-й Дунаевского,
- переулок 1-й, 3-й Керченский,
- переулок 1-й Пересыпский, 8-14,
- переулок 2-й Деревообрабатывающий, 1-40,
- переулок 2-й Химический, 7,
- переулок 3-й Деревообрабатывающий, 1-91,
- переулок 3-й Керченский, 3,4,6,
- переулок 3-й Химический, 1-14,
- переулок 4-й Деревообрабатывающий, 2-17,50а,61,
- переулок 5-й Деревообрабатывающий, 2а-35,
- переулок Испанский, 1/корп.1,2,3,
- переулок Квантовый, 1-27,
- переулок Одесский, 3,3а,5,7,
- переулок. Ионы Атаманмького, 1-15,
- Украинки Леси, 10,12,20, 11,11А,
- проспект Князя Владимира Великого, 52,
- спуск 2-й Пересыпский, 1-23.
Работы до 17:00-20:00.
Южный РЭС:
- Приморская, 2, 2а, 3/5, 4, 4а, 4б, 138а,
- Солнечная, 29, просп.
- Свободы, 88, 101А, 66, 66/с корпусами, 68, 68/корпусами, 72-82, 101/2, 103, 103Б, 103/корп.12,13,6, 103а, 105а.
Работы до 20:00.
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).
Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
