Ремонт электросетей в Одессе 19 сентября: временные отключения электроэнергии

Сегодня, 19 сентября, в Одессе продолжаются ремонтные работы на электросетях. Из-за этого в отдельных районах города временно прекратят электроснабжение. Энергетики уверяют, что свет планируют вернуть до конца дня.

Об этом сообщили на официальном канале города.

У кого не будет света

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:

Северный РЭС:

1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 9-я линия 2-й Лиманчик,

Известковая, 45-75,

Известковый Поселок, 17, 22-44,

Атамана Головатого, 33-145,

Наливная, 1,4,4а,

Петренко, 21,

Атамана Чепиги, 33,35, 104,

Черноморского Казачества, 95-135,

переулок Материальный, 1а-12,

переулок Восточный, 1-25,

переулок Ширяевский, 4, 12, 14, 16а, 16б, 18, 20, 22, 26,

спуск Слободской, 18, 18и, 19, 30, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а

Садовая,

Бардаха, 12,

Большая Садовая, 1-52,

Высокая, 1-20,

Глаубермана, 1/ГАР-3, 11-17, 164,

Донецкая, 1/1-25,

Дорожная, 1-22,

Петра Ивахненко, 81-90А,

Керченская, 27-62б,

Кишиневская, 2-24,

115-151, Профессора Коровицкого,

Александра Кошица, 1-69,

Капитана Кузнецова, 3-14,

Летняя, 23-41,

Луценко Ивана, 1,1а,

Малая Садовая, 1-22,

Мариупольская, 20-68Б,

Неждановой, 30в-62а, 117-129,

Озерная, 26-66,

Осенняя, 1-12,

Южная, 8,

Наклонная, 1-59в, 174,

Светлая, 1-14,

Узикова Станислава, 1-39,

Украинская, 1-20,

Хавкина, 64а-72,

Чайкова, 1-71,

Черноморского Казачества, 110, 110/221А, 110/337, 110/298а, 110/275, 110/274/1,

Шептицкого, 1,3,5,

Шполянская, 74-119,

Штилевая, 2-118,/а_с,

С. Ядова, 58,

дорога Южная, 1-73,

дорога Николаевская, 65,

переулок 1-й, 2-й, 3-й Дунаевского,

переулок 1-й, 3-й Керченский,

переулок 1-й Пересыпский, 8-14,

переулок 2-й Деревообрабатывающий, 1-40,

переулок 2-й Химический, 7,

переулок 3-й Деревообрабатывающий, 1-91,

переулок 3-й Керченский, 3,4,6,

переулок 3-й Химический, 1-14,

переулок 4-й Деревообрабатывающий, 2-17,50а,61,

переулок 5-й Деревообрабатывающий, 2а-35,

переулок Испанский, 1/корп.1,2,3,

переулок Квантовый, 1-27,

переулок Одесский, 3,3а,5,7,

переулок. Ионы Атаманмького, 1-15,

Украинки Леси, 10,12,20, 11,11А,

проспект Князя Владимира Великого, 52,

спуск 2-й Пересыпский, 1-23.

Работы до 17:00-20:00.

Южный РЭС:

Приморская, 2, 2а, 3/5, 4, 4а, 4б, 138а,

Солнечная, 29, просп.

Свободы, 88, 101А, 66, 66/с корпусами, 68, 68/корпусами, 72-82, 101/2, 103, 103Б, 103/корп.12,13,6, 103а, 105а.

Работы до 20:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

