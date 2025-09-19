Видео
Массовое отключение света в Одессе — адреса

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 09:48
Ремонт электросетей в Одессе 19 сентября: временные отключения электроэнергии
Энергетик выполняет ремонтные работы. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 19 сентября, в Одессе продолжаются ремонтные работы на электросетях. Из-за этого в отдельных районах города временно прекратят электроснабжение. Энергетики уверяют, что свет планируют вернуть до конца дня.

Об этом сообщили на официальном канале города.

У кого не будет света

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:

Северный РЭС:

  • 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 9-я линия 2-й Лиманчик,
  • Известковая, 45-75,
  • Известковый Поселок, 17, 22-44,
  • Атамана Головатого, 33-145,
  • Наливная, 1,4,4а,
  • Петренко, 21,
  • Атамана Чепиги, 33,35, 104,
  • Черноморского Казачества, 95-135,
  • переулок Материальный, 1а-12,
  • переулок Восточный, 1-25,
  • переулок Ширяевский, 4, 12, 14, 16а, 16б, 18, 20, 22, 26,
  • спуск Слободской, 18, 18и, 19, 30, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а
  • Садовая,
  • Бардаха, 12,
  • Большая Садовая, 1-52,
  • Высокая, 1-20,
  • Глаубермана, 1/ГАР-3, 11-17, 164,
  • Донецкая, 1/1-25,
  • Дорожная, 1-22,
  • Петра Ивахненко, 81-90А,
  • Керченская, 27-62б,
  • Кишиневская, 2-24,
  • 115-151, Профессора Коровицкого,
  • Александра Кошица, 1-69,
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • Летняя, 23-41,
  • Луценко Ивана, 1,1а,
  • Малая Садовая, 1-22,
  • Мариупольская, 20-68Б,
  • Неждановой, 30в-62а, 117-129,
  • Озерная, 26-66,
  • Осенняя, 1-12,
  • Южная, 8,
  • Наклонная, 1-59в, 174,
  • Светлая, 1-14,
  • Узикова Станислава, 1-39,
  • Украинская, 1-20,
  • Хавкина, 64а-72,
  • Чайкова, 1-71,
  • Черноморского Казачества, 110, 110/221А, 110/337, 110/298а, 110/275, 110/274/1,
  • Шептицкого, 1,3,5,
  • Шполянская, 74-119,
  • Штилевая, 2-118,/а_с,
  • С. Ядова, 58,
  • дорога Южная, 1-73,
  • дорога Николаевская, 65,
  • переулок 1-й, 2-й, 3-й Дунаевского,
  • переулок 1-й, 3-й Керченский,
  • переулок 1-й Пересыпский, 8-14,
  • переулок 2-й Деревообрабатывающий, 1-40,
  • переулок 2-й Химический, 7,
  • переулок 3-й Деревообрабатывающий, 1-91,
  • переулок 3-й Керченский, 3,4,6,
  • переулок 3-й Химический, 1-14,
  • переулок 4-й Деревообрабатывающий, 2-17,50а,61,
  • переулок 5-й Деревообрабатывающий, 2а-35,
  • переулок Испанский, 1/корп.1,2,3,
  • переулок Квантовый, 1-27,
  • переулок Одесский, 3,3а,5,7,
  • переулок. Ионы Атаманмького, 1-15,
  • Украинки Леси, 10,12,20, 11,11А,
  • проспект Князя Владимира Великого, 52,
  • спуск 2-й Пересыпский, 1-23.

Работы до 17:00-20:00.

Южный РЭС:

  • Приморская, 2, 2а, 3/5, 4, 4а, 4б, 138а,
  • Солнечная, 29, просп.
  • Свободы, 88, 101А, 66, 66/с корпусами, 68, 68/корпусами, 72-82, 101/2, 103, 103Б, 103/корп.12,13,6, 103а, 105а.

Работы до 20:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы писали о том, что в Одесской мэрии рассказали о подготовке к отопительному сезону. Также мы сообщали о том, чем особенно Симеренковское месторождение.

Одесса Одесская область Новости Одессы отключения света свет графики отключений света
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
