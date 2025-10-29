Планове відключення світла в Одесі 29 жовтня та аварійні роботи після обстрілів у області

Фахівці перевіряють енергосистему. Фото ілюстративне: ДТЕК

У середу, 29 жовтня, в Одесі тимчасово відключили електропостачання у зв’язку з плановими технічними роботами. Водночас мешканці області залишаються без світла через наслідки обстрілів. Енергетики працюють над ремонтом і оперативним відновленням пошкоджень, спричинених ворожими атаками, щоб якомога швидше повернути стабільне електропостачання.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Де немає світла в Одесі

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Північний РЕМ:

1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а Садова,

Архітектора Нештурхи,

Бардаха, 12,

Вапняна, 1-47,

Вапняне Селище, 4, 6, 7, 11, 12,

Велика Садова, 1-52,

Винниченка Володимира, 26-49А,

Вітрогонова, 16-31,

Глаубермана, 3, 2А, 11, 13, 15, 17, 2, 164,

Гордієнка,

Гріна, 8-23,

Донецька, 1/1-25,

Івахненко Петра, 1-72,

Керченська,

Кишинівська, 2-24,

Клепацького Павла, 12, 17, 22,

Котлєєвська, 20,

Коцюбинського, 1-21,

Кошиця Олександра,

Крашевського Юзефа,

Капітана Кузнецова, 3-14,

Лавкова, Листяна, 10б,

Луценка Івана, 1,1а,

Мазепи Івана,

Мала Садова, 1-22,

Маріупольська,

Матюшенка,

Мацієвської,

Минаївська, 2-50,

Болобочана, 19, 19а,

Орлика Пилипа,

Пасіонарні, 1-26,

Південна, 8,

Похила,

Праведників світу, 2-78,

Світла, 1,

Слобідська, 1-44,

Стельмаха, 2-44,

Тиха, 2-52,

Трусовська, 4Б-19Б,

Українки Лесі, 10,12,20, 11,11А,

Училищна, 26, 22,

Хорошенко,

Чайкова,

Шептицького, 1,3,5,

Шполянська,

Штильова,

дорога Миколаївська, 65,

дорога Південна,

пров. 1-й Вапняний, 1-11а,

пров. 1-й , 2-й, 3-й Дунаєвського,

пров. 1-й, 3-й Керченський,

пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й,6-й,7-й

Наявний,

пров. 1-й Ювілейний, 6,

пров. 3-й Східчастий, 11,

пров. Дорошенка,

Петра Гетьмана,

пров. Квантовий, 1-27,

пров. Любашовський, 1-19/корп.1,

пров. Одеський, 3,3а,5,7,

пров. Севастопольський, 2, 2б,4, 4а, 4б, 6, 18,

пров. Ширяєвський 21,28,

просп. Князя Володимира Великого, 52,

узвіз Латвійський, 1-27,

узвіз Слобідський, 27б,29.

Роботи до 17:00.

1-а Пересипська, 1,

Четверта, 1-36б,

Авангардна, 1-31,

Агрономічна,

Ананіївська, 1-26А,

Біляївська, 11,11а,11б,

Висока, 1-20,

Дальня, 1-23,

Дорожня, 1-22,

Івахненка Петра,

Листяна, 1-13,

Літня, 1-41,

Металістів, 1-15,

Мирна, 1-29,

Нежданової,

Обривиста, 1-22,

Озерна,

Осіння, 1-12,

Павлодарського,

Професора Коровицького,

Савранська, 1-28,

Світла, 1-14,

Тарутинська, 12,13,11а,

Узікова Станіслава, 1-39,

Українська, 1-20,

Хавкіна,

Шполянська,

Ядова, 58,

пров. 1-й Пересипський,

пров. Ковиловий, 1-17,

пров. Крижанівській,

пров. Крушельницької, 1,1А,2,3,5,5А,

пров. Москеті,

пров. Нежданової, 1-8,

пров. Отаманського Іони, 1-15,

пров. Савранський, 5,9,

пров. Станішевської Марії,

пров. Сумський, 2-28,

пров. Шахтинський,

пров. Шебелинський, 1-16,

узвіз 2-й Пересипський, 1-23,

узвіз Слобідський, 27б, 29.

Роботи до 20:00.

Центральний РЕМ:

Б. Хмельницького, 23-66,

пров. 1-й Басейний, 10-23,

пров. 1-й, 2-й Бузковий,

пров. 1-й Водопровідний, 4-13,

2-й Басейний, 2- 18,

пров. 2-й Водопровідний 2, 4,

пров. 3-й Басейний, 19, 21, 23, 23а,

пров. Бузковий, 2/корп.2,

пров. Ватманський, 1-6,

пров. Килимовий, 5,7,

проїзд Бузковий, 1-6.

Роботи до 19:00.

Бажана, 58, 62/КОРП.2, 63/КОРП.1, 64А,

Благовидової Ольги 30, 30/2, 34, 37а, 40В,

Квіткова, 6-21,

Колонтаївська, 2, 8, 8/1, 9/11, 19, 21,

Кутузакія Олександра,

Майстрова, 1-38,

Південна,

Платанова,

Преображенська, 32,

Радісна, 114, 116,

Різовська, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28,

Ріхтера Святослава, 67-109,

Розкидайлівська, 16, 30,

Садиковська, Ясиновського Академіка, 12,16,

пров. 1-й, 2-й Бузковий,

пров. Бузковий, 2/корп.2,

пров. Килимовий, 5,7,

проїзд Бузковий, 1-6.

Роботи до 19:00.

Басейна, 4,

Водопровідна, 1-11,

Запорізька, 2-21,

Прохоровська, 51-61,

Хмельницького Богдана, 23-33, 24-66,

пров. 1-й, 2-й, 3-й Басейний,

пров. 1-й, 2-й Водопровідний,

пров. Ватманський, 1-6.

Роботи до 22:00.

Південний РЕМ:

Академіка Корольова, 17-21/1,

просп. Князя Ярослава Мудрого, 1В-11А.

Роботи до 17:00.

Академіка Корольова, 85, 85/1, 85/2,

Джерельна, 1, 8, 12, 13, 17,

Єфремова Сергія, 34, 34А, 34Б,

Зелена Балка, 58, 73, 114,

Іванова Ігоря, 2,

Івасюка Володимира, 1, 2, 5, 7,

Комишева, 5, 5/7Б,

Крутоярська, 8, 21, 28, 39,

Слов’янська, 2/1, 4, 9, 14, 17а,

Сонячна, 7,

Сухолиманна, 3/33, 4а, 5, 16а, 29, 40, 43, 49, 51,

Сухолиманська, 16/14, 22, 39, 42, 46/корп.2,49,

Зелена гірка, 28,

пров. Іванова, 1/1, 1/2, 3, 3А, 8, 14,

пров. Каберне, 1/3, 4,

пров. Свободи.

Роботи до 20:00.

Атаки на енергетику

Вночі росіяни атакували енергетичний об’єкт ДТЕК в Одеській області. Енергетики змогли перепідключити частину споживачів до резервних ліній і повернули світло 7 тисячам родин. Без електрики залишаються ще майже 27 тисяч домівок. Пошкодження значні, ремонт триватиме довго.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

