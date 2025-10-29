Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Масове відключення світла в Одесі — адреси

Масове відключення світла в Одесі — адреси

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 10:02
Оновлено: 10:12
Планове відключення світла в Одесі 29 жовтня та аварійні роботи після обстрілів у області
Фахівці перевіряють енергосистему. Фото ілюстративне: ДТЕК

У середу, 29 жовтня, в Одесі тимчасово відключили електропостачання у зв’язку з плановими технічними роботами. Водночас мешканці області залишаються без світла через наслідки обстрілів. Енергетики працюють над ремонтом і оперативним відновленням пошкоджень, спричинених ворожими атаками, щоб якомога швидше повернути стабільне електропостачання. 

Про це повідомили на офіційному каналі міста

Реклама
Читайте також:

Де немає світла в Одесі

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Північний РЕМ:

  • 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а Садова,
  • Архітектора Нештурхи,
  • Бардаха, 12,
  • Вапняна, 1-47,
  • Вапняне Селище, 4, 6, 7, 11, 12,
  • Велика Садова, 1-52,
  • Винниченка Володимира, 26-49А,
  • Вітрогонова, 16-31,
  • Глаубермана, 3, 2А, 11, 13, 15, 17, 2, 164,
  • Гордієнка,
  • Гріна, 8-23,
  • Донецька, 1/1-25,
  • Івахненко Петра, 1-72,
  • Керченська,
  • Кишинівська, 2-24,
  • Клепацького Павла, 12, 17, 22,
  • Котлєєвська, 20,
  • Коцюбинського, 1-21,
  • Кошиця Олександра,
  • Крашевського Юзефа,
  • Капітана Кузнецова, 3-14,
  • Лавкова, Листяна, 10б,
  • Луценка Івана, 1,1а,
  • Мазепи Івана,
  • Мала Садова, 1-22,
  • Маріупольська,
  • Матюшенка,
  • Мацієвської,
  • Минаївська, 2-50,
  • Болобочана, 19, 19а,
  • Орлика Пилипа,
  • Пасіонарні, 1-26,
  • Південна, 8,
  • Похила,
  • Праведників світу, 2-78,
  • Світла, 1,
  • Слобідська, 1-44,
  • Стельмаха, 2-44,
  • Тиха, 2-52,
  • Трусовська, 4Б-19Б,
  • Українки Лесі, 10,12,20, 11,11А,
  • Училищна, 26, 22,
  • Хорошенко,
  • Чайкова,
  • Шептицького, 1,3,5,
  • Шполянська,
  • Штильова,
  • дорога Миколаївська, 65,
  • дорога Південна,
  • пров. 1-й Вапняний, 1-11а,
  • пров. 1-й , 2-й, 3-й Дунаєвського,
  • пров. 1-й, 3-й Керченський,
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й,6-й,7-й
  • Наявний,
  • пров. 1-й Ювілейний, 6,
  • пров. 3-й Східчастий, 11,
  • пров. Дорошенка,
  • Петра Гетьмана,  
  • пров. Квантовий, 1-27,
  • пров. Любашовський, 1-19/корп.1,
  • пров. Одеський, 3,3а,5,7,
  • пров. Севастопольський, 2, 2б,4, 4а, 4б, 6, 18,
  • пров. Ширяєвський 21,28,
  • просп. Князя Володимира Великого, 52,
  • узвіз Латвійський, 1-27,
  • узвіз Слобідський, 27б,29.

Роботи до 17:00.

  • 1-а Пересипська, 1,
  • Четверта, 1-36б,
  • Авангардна, 1-31,
  • Агрономічна,
  • Ананіївська, 1-26А,
  • Біляївська, 11,11а,11б,
  • Висока, 1-20,
  • Дальня, 1-23,
  • Дорожня, 1-22,
  • Івахненка Петра,
  • Листяна, 1-13,
  • Літня, 1-41,
  • Металістів, 1-15,
  • Мирна, 1-29,
  • Нежданової,
  • Обривиста, 1-22,
  • Озерна,
  • Осіння, 1-12,
  • Павлодарського,
  • Професора Коровицького,
  • Савранська, 1-28,
  • Світла, 1-14,
  • Тарутинська, 12,13,11а,
  • Узікова Станіслава, 1-39,
  • Українська, 1-20,
  • Хавкіна,
  • Шполянська,
  • Ядова, 58,
  • пров. 1-й Пересипський,
  • пров. Ковиловий, 1-17,
  • пров. Крижанівській,
  • пров. Крушельницької, 1,1А,2,3,5,5А,
  • пров. Москеті,
  • пров. Нежданової, 1-8,
  • пров. Отаманського Іони, 1-15,
  • пров. Савранський, 5,9,
  • пров. Станішевської Марії,
  • пров. Сумський, 2-28,
  • пров. Шахтинський,
  • пров. Шебелинський, 1-16,
  • узвіз 2-й Пересипський, 1-23,
  • узвіз Слобідський, 27б, 29.

Роботи до 20:00.

Центральний РЕМ:

  • Б. Хмельницького, 23-66,
  • пров. 1-й Басейний, 10-23,
  • пров. 1-й, 2-й Бузковий,
  • пров. 1-й Водопровідний, 4-13,
  • 2-й Басейний, 2- 18,
  • пров. 2-й Водопровідний 2, 4, 
  • пров. 3-й Басейний, 19, 21, 23, 23а,
  • пров. Бузковий, 2/корп.2,
  • пров. Ватманський, 1-6,
  • пров. Килимовий, 5,7,
  • проїзд Бузковий, 1-6.

Роботи до 19:00.

  • Бажана, 58, 62/КОРП.2, 63/КОРП.1, 64А,
  • Благовидової Ольги 30, 30/2, 34, 37а, 40В,
  • Квіткова, 6-21,
  • Колонтаївська, 2, 8, 8/1, 9/11, 19, 21,
  • Кутузакія Олександра,
  • Майстрова, 1-38,
  • Південна,
  • Платанова,
  • Преображенська, 32,
  • Радісна, 114, 116,
  • Різовська, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28,
  • Ріхтера Святослава, 67-109,
  • Розкидайлівська, 16, 30,
  • Садиковська, Ясиновського Академіка, 12,16,
  • пров. 1-й, 2-й Бузковий,
  • пров. Бузковий, 2/корп.2,
  • пров. Килимовий, 5,7,
  • проїзд Бузковий, 1-6.

Роботи до 19:00.

  • Басейна, 4,
  • Водопровідна, 1-11,
  • Запорізька, 2-21,
  • Прохоровська, 51-61,
  • Хмельницького Богдана, 23-33, 24-66,
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й Басейний,
  • пров. 1-й, 2-й Водопровідний,
  • пров. Ватманський, 1-6.

Роботи до 22:00.

Південний РЕМ:

  • Академіка Корольова, 17-21/1,
  • просп. Князя Ярослава Мудрого, 1В-11А.

Роботи до 17:00.

  • Академіка Корольова, 85, 85/1, 85/2,
  • Джерельна, 1, 8, 12, 13, 17,
  • Єфремова Сергія, 34, 34А, 34Б,
  • Зелена Балка, 58, 73, 114,
  • Іванова Ігоря, 2,
  • Івасюка Володимира, 1, 2, 5, 7,
  • Комишева, 5, 5/7Б,
  • Крутоярська, 8, 21, 28, 39,
  • Слов’янська, 2/1, 4, 9, 14, 17а,
  • Сонячна, 7,
  • Сухолиманна, 3/33, 4а, 5, 16а, 29, 40, 43, 49, 51,
  • Сухолиманська, 16/14, 22, 39, 42, 46/корп.2,49,
  • Зелена гірка, 28,
  • пров. Іванова, 1/1, 1/2, 3, 3А, 8, 14,
  • пров. Каберне, 1/3, 4,
  • пров. Свободи.

Роботи до 20:00.

Атаки на енергетику

Вночі росіяни атакували енергетичний об’єкт ДТЕК в Одеській області. Енергетики змогли перепідключити частину споживачів до резервних ліній і повернули світло 7 тисячам родин. Без електрики залишаються ще майже 27 тисяч домівок. Пошкодження значні, ремонт триватиме довго.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, ми повідомляли, в яких регіонах України вимикатимуть світло і газ. Також ми писали про те, як будуть працювати графіки вимкнення світла в Одесі сьогодні.

</</</

Одеса Одеська область Новини Одеси відключення світла світло графіки відключень світла
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації