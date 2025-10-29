Планове відключення світла в Одесі 29 жовтня та аварійні роботи після обстрілів у області

Масове відключення світла в Одесі — адреси
У середу, 29 жовтня, в Одесі тимчасово відключили електропостачання у зв’язку з плановими технічними роботами. Водночас мешканці області залишаються без світла через наслідки обстрілів. Енергетики працюють над ремонтом і оперативним відновленням пошкоджень, спричинених ворожими атаками, щоб якомога швидше повернути стабільне електропостачання.
Про це повідомили на офіційному каналі міста.
Де немає світла в Одесі
Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:
Північний РЕМ:
- 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а Садова,
- Архітектора Нештурхи,
- Бардаха, 12,
- Вапняна, 1-47,
- Вапняне Селище, 4, 6, 7, 11, 12,
- Велика Садова, 1-52,
- Винниченка Володимира, 26-49А,
- Вітрогонова, 16-31,
- Глаубермана, 3, 2А, 11, 13, 15, 17, 2, 164,
- Гордієнка,
- Гріна, 8-23,
- Донецька, 1/1-25,
- Івахненко Петра, 1-72,
- Керченська,
- Кишинівська, 2-24,
- Клепацького Павла, 12, 17, 22,
- Котлєєвська, 20,
- Коцюбинського, 1-21,
- Кошиця Олександра,
- Крашевського Юзефа,
- Капітана Кузнецова, 3-14,
- Лавкова, Листяна, 10б,
- Луценка Івана, 1,1а,
- Мазепи Івана,
- Мала Садова, 1-22,
- Маріупольська,
- Матюшенка,
- Мацієвської,
- Минаївська, 2-50,
- Болобочана, 19, 19а,
- Орлика Пилипа,
- Пасіонарні, 1-26,
- Південна, 8,
- Похила,
- Праведників світу, 2-78,
- Світла, 1,
- Слобідська, 1-44,
- Стельмаха, 2-44,
- Тиха, 2-52,
- Трусовська, 4Б-19Б,
- Українки Лесі, 10,12,20, 11,11А,
- Училищна, 26, 22,
- Хорошенко,
- Чайкова,
- Шептицького, 1,3,5,
- Шполянська,
- Штильова,
- дорога Миколаївська, 65,
- дорога Південна,
- пров. 1-й Вапняний, 1-11а,
- пров. 1-й , 2-й, 3-й Дунаєвського,
- пров. 1-й, 3-й Керченський,
- пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й,6-й,7-й
- Наявний,
- пров. 1-й Ювілейний, 6,
- пров. 3-й Східчастий, 11,
- пров. Дорошенка,
- Петра Гетьмана,
- пров. Квантовий, 1-27,
- пров. Любашовський, 1-19/корп.1,
- пров. Одеський, 3,3а,5,7,
- пров. Севастопольський, 2, 2б,4, 4а, 4б, 6, 18,
- пров. Ширяєвський 21,28,
- просп. Князя Володимира Великого, 52,
- узвіз Латвійський, 1-27,
- узвіз Слобідський, 27б,29.
Роботи до 17:00.
- 1-а Пересипська, 1,
- Четверта, 1-36б,
- Авангардна, 1-31,
- Агрономічна,
- Ананіївська, 1-26А,
- Біляївська, 11,11а,11б,
- Висока, 1-20,
- Дальня, 1-23,
- Дорожня, 1-22,
- Івахненка Петра,
- Листяна, 1-13,
- Літня, 1-41,
- Металістів, 1-15,
- Мирна, 1-29,
- Нежданової,
- Обривиста, 1-22,
- Озерна,
- Осіння, 1-12,
- Павлодарського,
- Професора Коровицького,
- Савранська, 1-28,
- Світла, 1-14,
- Тарутинська, 12,13,11а,
- Узікова Станіслава, 1-39,
- Українська, 1-20,
- Хавкіна,
- Шполянська,
- Ядова, 58,
- пров. 1-й Пересипський,
- пров. Ковиловий, 1-17,
- пров. Крижанівській,
- пров. Крушельницької, 1,1А,2,3,5,5А,
- пров. Москеті,
- пров. Нежданової, 1-8,
- пров. Отаманського Іони, 1-15,
- пров. Савранський, 5,9,
- пров. Станішевської Марії,
- пров. Сумський, 2-28,
- пров. Шахтинський,
- пров. Шебелинський, 1-16,
- узвіз 2-й Пересипський, 1-23,
- узвіз Слобідський, 27б, 29.
Роботи до 20:00.
Центральний РЕМ:
- Б. Хмельницького, 23-66,
- пров. 1-й Басейний, 10-23,
- пров. 1-й, 2-й Бузковий,
- пров. 1-й Водопровідний, 4-13,
- 2-й Басейний, 2- 18,
- пров. 2-й Водопровідний 2, 4,
- пров. 3-й Басейний, 19, 21, 23, 23а,
- пров. Бузковий, 2/корп.2,
- пров. Ватманський, 1-6,
- пров. Килимовий, 5,7,
- проїзд Бузковий, 1-6.
Роботи до 19:00.
- Бажана, 58, 62/КОРП.2, 63/КОРП.1, 64А,
- Благовидової Ольги 30, 30/2, 34, 37а, 40В,
- Квіткова, 6-21,
- Колонтаївська, 2, 8, 8/1, 9/11, 19, 21,
- Кутузакія Олександра,
- Майстрова, 1-38,
- Південна,
- Платанова,
- Преображенська, 32,
- Радісна, 114, 116,
- Різовська, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28,
- Ріхтера Святослава, 67-109,
- Розкидайлівська, 16, 30,
- Садиковська, Ясиновського Академіка, 12,16,
- пров. 1-й, 2-й Бузковий,
- пров. Бузковий, 2/корп.2,
- пров. Килимовий, 5,7,
- проїзд Бузковий, 1-6.
Роботи до 19:00.
- Басейна, 4,
- Водопровідна, 1-11,
- Запорізька, 2-21,
- Прохоровська, 51-61,
- Хмельницького Богдана, 23-33, 24-66,
- пров. 1-й, 2-й, 3-й Басейний,
- пров. 1-й, 2-й Водопровідний,
- пров. Ватманський, 1-6.
Роботи до 22:00.
Південний РЕМ:
- Академіка Корольова, 17-21/1,
- просп. Князя Ярослава Мудрого, 1В-11А.
Роботи до 17:00.
- Академіка Корольова, 85, 85/1, 85/2,
- Джерельна, 1, 8, 12, 13, 17,
- Єфремова Сергія, 34, 34А, 34Б,
- Зелена Балка, 58, 73, 114,
- Іванова Ігоря, 2,
- Івасюка Володимира, 1, 2, 5, 7,
- Комишева, 5, 5/7Б,
- Крутоярська, 8, 21, 28, 39,
- Слов’янська, 2/1, 4, 9, 14, 17а,
- Сонячна, 7,
- Сухолиманна, 3/33, 4а, 5, 16а, 29, 40, 43, 49, 51,
- Сухолиманська, 16/14, 22, 39, 42, 46/корп.2,49,
- Зелена гірка, 28,
- пров. Іванова, 1/1, 1/2, 3, 3А, 8, 14,
- пров. Каберне, 1/3, 4,
- пров. Свободи.
Роботи до 20:00.
Атаки на енергетику
Вночі росіяни атакували енергетичний об’єкт ДТЕК в Одеській області. Енергетики змогли перепідключити частину споживачів до резервних ліній і повернули світло 7 тисячам родин. Без електрики залишаються ще майже 27 тисяч домівок. Пошкодження значні, ремонт триватиме довго.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, ми повідомляли, в яких регіонах України вимикатимуть світло і газ. Також ми писали про те, як будуть працювати графіки вимкнення світла в Одесі сьогодні.
