Плановое отключение света в Одессе 29 октября и аварийные работы после обстрелов в области

В среду, 29 октября, в Одессе временно отключили электроснабжение в связи с плановыми техническими работами. В то же время жители области остаются без света из-за последствий обстрелов. Энергетики работают над ремонтом и оперативным восстановлением повреждений, вызванных вражескими атаками, чтобы как можно скорее вернуть стабильное электроснабжение.

Где нет света в Одессе

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по следующим адресам:

Северный РЭС:

1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я Садовая,

Архитектора Нештурхи,

Бардаха, 12,

Известковая, 1-47,

Известковый Поселок, 4, 6, 7, 11, 12,

Большая Садовая, 1-52,

Винниченко Владимира, 26-49А,

16-31, Ветрогонова,

Глаубермана, 3, 2А, 11, 13, 15, 17, 2, 164,

Гордиенко,

Грин, 8-23,

Донецкая, 1/1-25,

Ивахненко Петра, 1-72,

Керченская,

Кишиневская, 2-24,

Клепацкого Павла, 12, 17, 22,

Котлеевская, 20,

Коцюбинского, 1-21,

Кошица Александра,

Крашевского Юзефа,

Капитана Кузнецова, 3-14,

Лавкова, Листяная, 10б,

Луценко Ивана, 1,1а,

Мазепы Ивана,

Малая Садовая, 1-22,

Мариупольская,

Матюшенко,

Мациевской,

Минаевская, 2-50,

Болобочана, 19, 19а,

Орлика Пилипа,

Пассионарные, 1-26,

Южная, 8,

Наклонная,

Праведников мира, 2-78,

Светлая, 1,

Слободская, 1-44,

Стельмаха, 2-44,

Тихая, 2-52,

Трусовская, 4Б-19Б,

Украинки Леси, 10,12,20, 11,11А,

Училищная, 26, 22,

Хорошенко,

Чайкова,

Шептицкого, 1,3,5,

Шполянская,

Штилевая,

дорога Николаевская, 65,

дорога Южная,

переулок 1-й Известковый, 1-11а,

переулок 1-й, 2-й, 3-й Дунаевского,

переулок 1-й, 3-й Керченский,

пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й,6-й,7-й

Имеющийся,

переулок 1-й Юбилейный, 6,

переулок 3-й Восточный, 11,

переулок Дорошенко,

Петра Гетмана,

переулок Квантовый, 1-27,

переулок Любашовский, 1-19/корп.1,

переулок Одесский, 3,3а,5,7,

переулок Севастопольский, 2, 2б,4, 4а, 4б, 6, 18,

переулок Ширяевский 21,28,

просп. Князя Владимира Великого, 52,

спуск Латвийский, 1-27,

спуск Слободской, 27б,29.

Работы до 17:00.

1-я Пересыпская, 1,

Четвертая, 1-36б,

Авангардная, 1-31,

Агрономическая,

Ананьевская, 1-26А,

Беляевская, 11,11а,11б,

Высокая, 1-20,

Дальняя, 1-23,

Дорожная, 1-22,

Ивахненко Петра,

Лиственная, 1-13,

Летняя, 1-41,

Металлистов, 1-15,

Мирная, 1-29,

Неждановой,

Обрывистая, 1-22,

Озерная,

Осенняя, 1-12,

Павлодарского,

Профессора Коровицкого,

Савранская, 1-28,

Светлая, 1-14,

Тарутинская, 12,13,11а,

Узикова Станислава, 1-39,

Украинская, 1-20,

Хавкина,

Шполянская,

Ядовая, 58,

переулок 1-й Пересыпский,

переулок Ковыльный, 1-17,

переулок Крыжановский,

переулок Крушельницкой, 1,1А,2,3,5,5А,

переулок Москеты,

переулок Неждановой, 1-8,

переулок Атаманского Ионы, 1-15,

переулок Савранский, 5,9,

переулок Станишевской Марии,

переулок Сумской, 2-28,

переулок Шахтинский,

переулок Шебелинский, 1-16,

спуск 2-й Пересыпский, 1-23,

спуск Слободской, 27б, 29.

Работы до 20:00.

Центральный РЭС:

Б. Хмельницкого, 23-66,

переулок 1-й Бассейный, 10-23,

переулок 1-й, 2-й Сиреневый,

переулок 1-й Водопроводный, 4-13,

2-й Бассейный, 2- 18,

переулок 2-й Водопроводный 2, 4,

переулок 3-й Бассейный, 19, 21, 23, 23а,

переулок Сиреневый, 2/корп.2,

переулок Ватманский, 1-6,

переулок Ковровый, 5,7,

проезд Сиреневый, 1-6.

Работы до 19:00.

Бажана, 58, 62/Корп.2, 63/Корп.1, 64А,

Благовидовой Ольги 30, 30/2, 34, 37а, 40В,

Цветочная, 6-21,

Колонтаевская, 2, 8, 8/1, 9/11, 19, 21,

Кутузакия Александра,

Майстрова, 1-38,

Южная,

Платанова,

Преображенская, 32,

Радостная, 114, 116,

Ризовская, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28,

Рихтера Святослава, 67-109,

Раскидайловская, 16, 30,

Садыковская, Ясиновского Академика, 12,16,

переулок 1-й, 2-й Сиреневый,

переулок Сиреневый, 2/корп.2,

переулок Ковровый, 5,7,

проезд Сиреневый, 1-6.

Работы до 19:00.

Бассейная, 4,

Водопроводная, 1-11,

Запорожская, 2-21,

Прохоровская, 51-61,

Хмельницкого Богдана, 23-33, 24-66,

переулок 1-й, 2-й, 3-й Бассейный,

переулок 1-й, 2-й Водопроводный,

переулок Ватманский, 1-6.

Работы до 22:00.

Южный РЭС:

Академика Королева, 17-21/1,

просп. Князя Ярослава Мудрого, 1В-11А.

Работы до 17:00.

Академика Королева, 85, 85/1, 85/2,

Родниковая, 1, 8, 12, 13, 17,

Ефремова Сергея, 34, 34А, 34Б,

Зеленая Балка, 58, 73, 114,

Иванова Игоря Иванова, 2,

Ивасюка Владимира, 1, 2, 5, 7,

Камышева, 5, 5/7Б,

Крутоярская, 8, 21, 28, 39,

Славянская, 2/1, 4, 9, 14, 17а,

Солнечная, 7,

Сухолиманная, 3/33, 4а, 5, 16а, 29, 40, 43, 49, 51,

Сухолиманская, 16/14, 22, 39, 42, 46/корп.2,49,

Зеленая горка, 28,

переулок Иванова, 1/1, 1/2, 3, 3А, 8, 14,

переулок Каберне, 1/3, 4,

переулок Свободы.

Работы до 20:00.

Атаки на энергетику

Ночью россияне атаковали энергетический объект ДТЭК в Одесской области. Энергетики смогли переподключить часть потребителей к резервным линиям и вернули свет 7 тысячам семей. Без электричества остаются еще почти 27 тысяч домов. Повреждения значительные, ремонт продлится долго.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

</</</