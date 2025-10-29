Плановое отключение света в Одессе 29 октября и аварийные работы после обстрелов в области

Массовое отключение света в Одессе — адреса
В среду, 29 октября, в Одессе временно отключили электроснабжение в связи с плановыми техническими работами. В то же время жители области остаются без света из-за последствий обстрелов. Энергетики работают над ремонтом и оперативным восстановлением повреждений, вызванных вражескими атаками, чтобы как можно скорее вернуть стабильное электроснабжение.
Об этом сообщили на официальном канале города.
Где нет света в Одессе
Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по следующим адресам:
Северный РЭС:
- 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я Садовая,
- Архитектора Нештурхи,
- Бардаха, 12,
- Известковая, 1-47,
- Известковый Поселок, 4, 6, 7, 11, 12,
- Большая Садовая, 1-52,
- Винниченко Владимира, 26-49А,
- 16-31, Ветрогонова,
- Глаубермана, 3, 2А, 11, 13, 15, 17, 2, 164,
- Гордиенко,
- Грин, 8-23,
- Донецкая, 1/1-25,
- Ивахненко Петра, 1-72,
- Керченская,
- Кишиневская, 2-24,
- Клепацкого Павла, 12, 17, 22,
- Котлеевская, 20,
- Коцюбинского, 1-21,
- Кошица Александра,
- Крашевского Юзефа,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Лавкова, Листяная, 10б,
- Луценко Ивана, 1,1а,
- Мазепы Ивана,
- Малая Садовая, 1-22,
- Мариупольская,
- Матюшенко,
- Мациевской,
- Минаевская, 2-50,
- Болобочана, 19, 19а,
- Орлика Пилипа,
- Пассионарные, 1-26,
- Южная, 8,
- Наклонная,
- Праведников мира, 2-78,
- Светлая, 1,
- Слободская, 1-44,
- Стельмаха, 2-44,
- Тихая, 2-52,
- Трусовская, 4Б-19Б,
- Украинки Леси, 10,12,20, 11,11А,
- Училищная, 26, 22,
- Хорошенко,
- Чайкова,
- Шептицкого, 1,3,5,
- Шполянская,
- Штилевая,
- дорога Николаевская, 65,
- дорога Южная,
- переулок 1-й Известковый, 1-11а,
- переулок 1-й, 2-й, 3-й Дунаевского,
- переулок 1-й, 3-й Керченский,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й,6-й,7-й
- Имеющийся,
- переулок 1-й Юбилейный, 6,
- переулок 3-й Восточный, 11,
- переулок Дорошенко,
- Петра Гетмана,
- переулок Квантовый, 1-27,
- переулок Любашовский, 1-19/корп.1,
- переулок Одесский, 3,3а,5,7,
- переулок Севастопольский, 2, 2б,4, 4а, 4б, 6, 18,
- переулок Ширяевский 21,28,
- просп. Князя Владимира Великого, 52,
- спуск Латвийский, 1-27,
- спуск Слободской, 27б,29.
Работы до 17:00.
- 1-я Пересыпская, 1,
- Четвертая, 1-36б,
- Авангардная, 1-31,
- Агрономическая,
- Ананьевская, 1-26А,
- Беляевская, 11,11а,11б,
- Высокая, 1-20,
- Дальняя, 1-23,
- Дорожная, 1-22,
- Ивахненко Петра,
- Лиственная, 1-13,
- Летняя, 1-41,
- Металлистов, 1-15,
- Мирная, 1-29,
- Неждановой,
- Обрывистая, 1-22,
- Озерная,
- Осенняя, 1-12,
- Павлодарского,
- Профессора Коровицкого,
- Савранская, 1-28,
- Светлая, 1-14,
- Тарутинская, 12,13,11а,
- Узикова Станислава, 1-39,
- Украинская, 1-20,
- Хавкина,
- Шполянская,
- Ядовая, 58,
- переулок 1-й Пересыпский,
- переулок Ковыльный, 1-17,
- переулок Крыжановский,
- переулок Крушельницкой, 1,1А,2,3,5,5А,
- переулок Москеты,
- переулок Неждановой, 1-8,
- переулок Атаманского Ионы, 1-15,
- переулок Савранский, 5,9,
- переулок Станишевской Марии,
- переулок Сумской, 2-28,
- переулок Шахтинский,
- переулок Шебелинский, 1-16,
- спуск 2-й Пересыпский, 1-23,
- спуск Слободской, 27б, 29.
Работы до 20:00.
Центральный РЭС:
- Б. Хмельницкого, 23-66,
- переулок 1-й Бассейный, 10-23,
- переулок 1-й, 2-й Сиреневый,
- переулок 1-й Водопроводный, 4-13,
- 2-й Бассейный, 2- 18,
- переулок 2-й Водопроводный 2, 4,
- переулок 3-й Бассейный, 19, 21, 23, 23а,
- переулок Сиреневый, 2/корп.2,
- переулок Ватманский, 1-6,
- переулок Ковровый, 5,7,
- проезд Сиреневый, 1-6.
Работы до 19:00.
- Бажана, 58, 62/Корп.2, 63/Корп.1, 64А,
- Благовидовой Ольги 30, 30/2, 34, 37а, 40В,
- Цветочная, 6-21,
- Колонтаевская, 2, 8, 8/1, 9/11, 19, 21,
- Кутузакия Александра,
- Майстрова, 1-38,
- Южная,
- Платанова,
- Преображенская, 32,
- Радостная, 114, 116,
- Ризовская, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28,
- Рихтера Святослава, 67-109,
- Раскидайловская, 16, 30,
- Садыковская, Ясиновского Академика, 12,16,
- переулок 1-й, 2-й Сиреневый,
- переулок Сиреневый, 2/корп.2,
- переулок Ковровый, 5,7,
- проезд Сиреневый, 1-6.
Работы до 19:00.
- Бассейная, 4,
- Водопроводная, 1-11,
- Запорожская, 2-21,
- Прохоровская, 51-61,
- Хмельницкого Богдана, 23-33, 24-66,
- переулок 1-й, 2-й, 3-й Бассейный,
- переулок 1-й, 2-й Водопроводный,
- переулок Ватманский, 1-6.
Работы до 22:00.
Южный РЭС:
- Академика Королева, 17-21/1,
- просп. Князя Ярослава Мудрого, 1В-11А.
Работы до 17:00.
- Академика Королева, 85, 85/1, 85/2,
- Родниковая, 1, 8, 12, 13, 17,
- Ефремова Сергея, 34, 34А, 34Б,
- Зеленая Балка, 58, 73, 114,
- Иванова Игоря Иванова, 2,
- Ивасюка Владимира, 1, 2, 5, 7,
- Камышева, 5, 5/7Б,
- Крутоярская, 8, 21, 28, 39,
- Славянская, 2/1, 4, 9, 14, 17а,
- Солнечная, 7,
- Сухолиманная, 3/33, 4а, 5, 16а, 29, 40, 43, 49, 51,
- Сухолиманская, 16/14, 22, 39, 42, 46/корп.2,49,
- Зеленая горка, 28,
- переулок Иванова, 1/1, 1/2, 3, 3А, 8, 14,
- переулок Каберне, 1/3, 4,
- переулок Свободы.
Работы до 20:00.
Атаки на энергетику
Ночью россияне атаковали энергетический объект ДТЭК в Одесской области. Энергетики смогли переподключить часть потребителей к резервным линиям и вернули свет 7 тысячам семей. Без электричества остаются еще почти 27 тысяч домов. Повреждения значительные, ремонт продлится долго.
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, мы сообщали, в каких регионах Украины будут выключать свет и газ. Также мы писали о том, как будут работать графики отключения света в Одессе сегодня.
