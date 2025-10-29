Видео
Видео

Массовое отключение света в Одессе — адреса

Дата публикации 29 октября 2025 10:02
обновлено: 10:12
Плановое отключение света в Одессе 29 октября и аварийные работы после обстрелов в области
Специалисты проверяют энергосистему. Фото иллюстративное: ДТЭК

В среду, 29 октября, в Одессе временно отключили электроснабжение в связи с плановыми техническими работами. В то же время жители области остаются без света из-за последствий обстрелов. Энергетики работают над ремонтом и оперативным восстановлением повреждений, вызванных вражескими атаками, чтобы как можно скорее вернуть стабильное электроснабжение.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Читайте также:

Где нет света в Одессе

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по следующим адресам:

Северный РЭС:

  • 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я Садовая,
  • Архитектора Нештурхи,
  • Бардаха, 12,
  • Известковая, 1-47,
  • Известковый Поселок, 4, 6, 7, 11, 12,
  • Большая Садовая, 1-52,
  • Винниченко Владимира, 26-49А,
  • 16-31, Ветрогонова,
  • Глаубермана, 3, 2А, 11, 13, 15, 17, 2, 164,
  • Гордиенко,
  • Грин, 8-23,
  • Донецкая, 1/1-25,
  • Ивахненко Петра, 1-72,
  • Керченская,
  • Кишиневская, 2-24,
  • Клепацкого Павла, 12, 17, 22,
  • Котлеевская, 20,
  • Коцюбинского, 1-21,
  • Кошица Александра,
  • Крашевского Юзефа,
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • Лавкова, Листяная, 10б,
  • Луценко Ивана, 1,1а,
  • Мазепы Ивана,
  • Малая Садовая, 1-22,
  • Мариупольская,
  • Матюшенко,
  • Мациевской,
  • Минаевская, 2-50,
  • Болобочана, 19, 19а,
  • Орлика Пилипа,
  • Пассионарные, 1-26,
  • Южная, 8,
  • Наклонная,
  • Праведников мира, 2-78,
  • Светлая, 1,
  • Слободская, 1-44,
  • Стельмаха, 2-44,
  • Тихая, 2-52,
  • Трусовская, 4Б-19Б,
  • Украинки Леси, 10,12,20, 11,11А,
  • Училищная, 26, 22,
  • Хорошенко,
  • Чайкова,
  • Шептицкого, 1,3,5,
  • Шполянская,
  • Штилевая,
  • дорога Николаевская, 65,
  • дорога Южная,
  • переулок 1-й Известковый, 1-11а,
  • переулок 1-й, 2-й, 3-й Дунаевского,
  • переулок 1-й, 3-й Керченский,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й,6-й,7-й
  • Имеющийся,
  • переулок 1-й Юбилейный, 6,
  • переулок 3-й Восточный, 11,
  • переулок Дорошенко,
  • Петра Гетмана,
  • переулок Квантовый, 1-27,
  • переулок Любашовский, 1-19/корп.1,
  • переулок Одесский, 3,3а,5,7,
  • переулок Севастопольский, 2, 2б,4, 4а, 4б, 6, 18,
  • переулок Ширяевский 21,28,
  • просп. Князя Владимира Великого, 52,
  • спуск Латвийский, 1-27,
  • спуск Слободской, 27б,29.

Работы до 17:00.

  • 1-я Пересыпская, 1,
  • Четвертая, 1-36б,
  • Авангардная, 1-31,
  • Агрономическая,
  • Ананьевская, 1-26А,
  • Беляевская, 11,11а,11б,
  • Высокая, 1-20,
  • Дальняя, 1-23,
  • Дорожная, 1-22,
  • Ивахненко Петра,
  • Лиственная, 1-13,
  • Летняя, 1-41,
  • Металлистов, 1-15,
  • Мирная, 1-29,
  • Неждановой,
  • Обрывистая, 1-22,
  • Озерная,
  • Осенняя, 1-12,
  • Павлодарского,
  • Профессора Коровицкого,
  • Савранская, 1-28,
  • Светлая, 1-14,
  • Тарутинская, 12,13,11а,
  • Узикова Станислава, 1-39,
  • Украинская, 1-20,
  • Хавкина,
  • Шполянская,
  • Ядовая, 58,
  • переулок 1-й Пересыпский,
  • переулок Ковыльный, 1-17,
  • переулок Крыжановский,
  • переулок Крушельницкой, 1,1А,2,3,5,5А,
  • переулок Москеты,
  • переулок Неждановой, 1-8,
  • переулок Атаманского Ионы, 1-15,
  • переулок Савранский, 5,9,
  • переулок Станишевской Марии,
  • переулок Сумской, 2-28,
  • переулок Шахтинский,
  • переулок Шебелинский, 1-16,
  • спуск 2-й Пересыпский, 1-23,
  • спуск Слободской, 27б, 29.

Работы до 20:00.

Центральный РЭС:

  • Б. Хмельницкого, 23-66,
  • переулок 1-й Бассейный, 10-23,
  • переулок 1-й, 2-й Сиреневый,
  • переулок 1-й Водопроводный, 4-13,
  • 2-й Бассейный, 2- 18,
  • переулок 2-й Водопроводный 2, 4,
  • переулок 3-й Бассейный, 19, 21, 23, 23а,
  • переулок Сиреневый, 2/корп.2,
  • переулок Ватманский, 1-6,
  • переулок Ковровый, 5,7,
  • проезд Сиреневый, 1-6.

Работы до 19:00.

  • Бажана, 58, 62/Корп.2, 63/Корп.1, 64А,
  • Благовидовой Ольги 30, 30/2, 34, 37а, 40В,
  • Цветочная, 6-21,
  • Колонтаевская, 2, 8, 8/1, 9/11, 19, 21,
  • Кутузакия Александра,
  • Майстрова, 1-38,
  • Южная,
  • Платанова,
  • Преображенская, 32,
  • Радостная, 114, 116,
  • Ризовская, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28,
  • Рихтера Святослава, 67-109,
  • Раскидайловская, 16, 30,
  • Садыковская, Ясиновского Академика, 12,16,
  • переулок 1-й, 2-й Сиреневый,
  • переулок Сиреневый, 2/корп.2,
  • переулок Ковровый, 5,7,
  • проезд Сиреневый, 1-6.

Работы до 19:00.

  • Бассейная, 4,
  • Водопроводная, 1-11,
  • Запорожская, 2-21,
  • Прохоровская, 51-61,
  • Хмельницкого Богдана, 23-33, 24-66,
  • переулок 1-й, 2-й, 3-й Бассейный,
  • переулок 1-й, 2-й Водопроводный,
  • переулок Ватманский, 1-6.

Работы до 22:00.

Южный РЭС:

  • Академика Королева, 17-21/1,
  • просп. Князя Ярослава Мудрого, 1В-11А.

Работы до 17:00.

  • Академика Королева, 85, 85/1, 85/2,
  • Родниковая, 1, 8, 12, 13, 17,
  • Ефремова Сергея, 34, 34А, 34Б,
  • Зеленая Балка, 58, 73, 114,
  • Иванова Игоря Иванова, 2,
  • Ивасюка Владимира, 1, 2, 5, 7,
  • Камышева, 5, 5/7Б,
  • Крутоярская, 8, 21, 28, 39,
  • Славянская, 2/1, 4, 9, 14, 17а,
  • Солнечная, 7,
  • Сухолиманная, 3/33, 4а, 5, 16а, 29, 40, 43, 49, 51,
  • Сухолиманская, 16/14, 22, 39, 42, 46/корп.2,49,
  • Зеленая горка, 28,
  • переулок Иванова, 1/1, 1/2, 3, 3А, 8, 14,
  • переулок Каберне, 1/3, 4,
  • переулок Свободы.

Работы до 20:00.

Атаки на энергетику

Ночью россияне атаковали энергетический объект ДТЭК в Одесской области. Энергетики смогли переподключить часть потребителей к резервным линиям и вернули свет 7 тысячам семей. Без электричества остаются еще почти 27 тысяч домов. Повреждения значительные, ремонт продлится долго.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы сообщали, в каких регионах Украины будут выключать свет и газ. Также мы писали о том, как будут работать графики отключения света в Одессе сегодня.

Одесса Одесская область Новости Одессы отключения света свет графики отключений света
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
