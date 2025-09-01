Відключення світла в Одесі через ремонт електромереж

Ремонт мереж. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 1 вересня, в Одесі проводять ремонтні роботи на електромережах, через що частина міста залишиться без світла. Відключення торкнеться жителів декількох районів. Роботи триватимуть у різний час, але завершити їх планують до вечора.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

У кого не буде світла

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Північний РЕМ:

1-а лінія 2-й Лиманчик, 7, 15, 15а,

2-а лінія 2-й Лиманчик, 12, 14, 22, 24, 28, 34а,

3-я лінія 2-й Лиманчик, 6-22,

4-а лінія 2-й Лиманчик, 7-22,

9-а лінія 2-й Лиманчик, 4а,

1-а Садова, 1-39,

2-а Садова, 1-42,

3-я Садова, 1-49,

4-а Садова, 1-38,

5-а Садова, 1-14,

6-а Садова, 1-71,

Велика Садова, 1-52,

Висока, 1-20,

Глаубермана, 1/ГАР, 2, 2А, 3, 11, 13, 15, 17, 164,

Отамана Головатого, 24-145,

Донецька, 1/1-25,

Дорожня, 1-22,

Івахненко Петра, 81,83,90А,

Каменярів, 112-124А, 295-305,

Керченська, 27-62б,

Кишинівська, 2-24,

Професора Коровицького, 115-151,

Кошиця Олександра, 1-69,

Капітана Кузнецова, 3-14,

Літня, 23-41,

Луценка Івана, 1,1а,

Мала Садова, 1-22,

Маріупольська, 20-68Б,

Наливна, 1,4,4а,

Нежданової, 30в-62а, 117-129,

Озерна, 26-66,

Осіння, 1-12,

Петренко, 21,

Південна, 8,

Похила, 1-59в, 174,

Республіканська, 226-343а,

Світла, 1-14,

Узікова Станіслава, 9-39,

Українська, 1-20,

Хавкіна, 64а-72,

Чайкова, 1-71,

Отамана Чепіги, 33, 35, 104,

Чорноморського Козацтва, 95-135,

Шептицького, 1,3,5,

Шполянська, 74, 76, 107, 109, 117, 119,

Штильова, 2-118,/а_с,

С. Ядова, 58,

дорога Миколаївська, 65,

дорога Південна, 1-73,

вул. Українки Лесі, 10, 11, 11А, 12, 20,

дорога Хаджибейська, 407-515,

пров. 1-й Дунаєвського, 1-6,

пров. 1-й Керченський, 3-11,

пров. 1-й Пересипський, 8-14,

пров. 2-й Дунаєвського, 1-12в,

пров. 3-й Дунаєвського, 1-16,

пров. 3-й Керченський, 3,4,6,

пров. Квантовий, 1-27,

пров. Одеський, 3,3а,5,7,

пров. Іони Отаманського, 1-15,

просп. Князя Володимира Великого, 52,

узвіз 2-й Пересипський, 1-23.

Роботи до 18:00.

Центральний РЕМ:

Базарна, 70,

Балківська, 50-95,

Вадатурського Олексія, 79-131,

Гранатна, 1-16б,

Дідріхсона, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 29,

Дюковська, 4,

Колонтаївська, 34-53,

Скісна, 1-74/76,

Кузьміна Тараса, 34-49,

Михайленко Ганни, 18-51,

Прибіка Йозефа, 7-28Б,

Розкидайлівська, 40-65,

Середня, 38-59.

Роботи до 19:00.

Столярського, 4-Г,

Фунтового Івана, 42-54,

пров. Гранатний, 2-8/корп.1,

пров. Кордонний, 1-15а, 25, 29, 35,

пров. Малиновський, 7,

пров. Поперечний, 1-17а,

узвіз Олійника Степана, 3-12.

Роботи до 20:00.

Куди звертатися у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, у ніч на 31 серпня росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Одещини. Також ми повідомляли, що українцям не варто очікувати підвищення цін на електроенергію у вересні.