Головна Одеса Масове відключення світла в Одесі — кого торкнеться

Масове відключення світла в Одесі — кого торкнеться

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 10:07
Відключення світла в Одесі через ремонт електромереж
Ремонт мереж. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 1 вересня, в Одесі проводять ремонтні роботи на електромережах, через що частина міста залишиться без світла. Відключення торкнеться жителів декількох районів. Роботи триватимуть у різний час, але завершити їх планують до вечора.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

У кого не буде світла

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Північний РЕМ:

  • 1-а лінія 2-й Лиманчик, 7, 15, 15а,
  • 2-а лінія 2-й Лиманчик, 12, 14, 22, 24, 28, 34а,
  • 3-я лінія 2-й Лиманчик, 6-22,
  • 4-а лінія 2-й Лиманчик, 7-22,
  • 9-а лінія 2-й Лиманчик, 4а,
  • 1-а Садова, 1-39,
  • 2-а Садова, 1-42,
  • 3-я Садова, 1-49,
  • 4-а Садова, 1-38,
  • 5-а Садова, 1-14,
  • 6-а Садова, 1-71,
  • Велика Садова, 1-52,
  • Висока, 1-20,
  • Глаубермана, 1/ГАР, 2, 2А, 3, 11, 13, 15, 17, 164,
  • Отамана Головатого, 24-145,
  • Донецька, 1/1-25,
  • Дорожня, 1-22,
  • Івахненко Петра, 81,83,90А,
  • Каменярів, 112-124А, 295-305,
  • Керченська, 27-62б,
  • Кишинівська, 2-24,
  • Професора Коровицького, 115-151,
  • Кошиця Олександра, 1-69,
  • Капітана Кузнецова, 3-14,
  • Літня, 23-41,
  • Луценка Івана, 1,1а,
  • Мала Садова, 1-22,
  • Маріупольська, 20-68Б,
  • Наливна, 1,4,4а,
  • Нежданової, 30в-62а, 117-129,
  • Озерна, 26-66,
  • Осіння, 1-12,
  • Петренко, 21,
  • Південна, 8,
  • Похила, 1-59в, 174,
  • Республіканська, 226-343а,
  • Світла, 1-14,
  • Узікова Станіслава, 9-39,
  • Українська, 1-20,
  • Хавкіна, 64а-72,
  • Чайкова, 1-71,
  • Отамана Чепіги, 33, 35, 104,
  • Чорноморського Козацтва, 95-135,
  • Шептицького, 1,3,5,
  • Шполянська, 74, 76, 107, 109, 117, 119,
  • Штильова, 2-118,/а_с,
  • С. Ядова, 58,
  • дорога Миколаївська, 65,
  • дорога Південна, 1-73,
  • вул. Українки Лесі, 10, 11, 11А, 12, 20,
  • дорога Хаджибейська, 407-515,
  • пров. 1-й Дунаєвського, 1-6,
  • пров. 1-й Керченський, 3-11,
  • пров. 1-й Пересипський, 8-14,
  • пров. 2-й Дунаєвського, 1-12в,
  • пров. 3-й Дунаєвського, 1-16,
  • пров. 3-й Керченський, 3,4,6,
  • пров. Квантовий, 1-27,
  • пров. Одеський, 3,3а,5,7,
  • пров. Іони Отаманського, 1-15,
  • просп. Князя Володимира Великого, 52,
  • узвіз 2-й Пересипський, 1-23.

Роботи до 18:00.

Центральний РЕМ:

  • Базарна, 70,
  • Балківська, 50-95,
  • Вадатурського Олексія, 79-131,
  • Гранатна, 1-16б,
  • Дідріхсона, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 29,
  • Дюковська, 4,
  • Колонтаївська, 34-53,
  • Скісна, 1-74/76,
  • Кузьміна Тараса, 34-49,
  • Михайленко Ганни, 18-51,
  • Прибіка Йозефа, 7-28Б,
  • Розкидайлівська, 40-65,
  • Середня, 38-59.

Роботи до 19:00.

  • Столярського, 4-Г,
  • Фунтового Івана, 42-54,
  • пров. Гранатний, 2-8/корп.1,
  • пров. Кордонний, 1-15а, 25, 29, 35,
  • пров. Малиновський, 7,
  • пров. Поперечний, 1-17а,
  • узвіз Олійника Степана, 3-12.

Роботи до 20:00.

Куди звертатися у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). 

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені. 

Нагадаємо, у ніч на 31 серпня росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Одещини. Також ми повідомляли, що українцям не варто очікувати підвищення цін на електроенергію у вересні.

