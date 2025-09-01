Відключення світла в Одесі через ремонт електромереж

Масове відключення світла в Одесі — кого торкнеться
Сьогодні, 1 вересня, в Одесі проводять ремонтні роботи на електромережах, через що частина міста залишиться без світла. Відключення торкнеться жителів декількох районів. Роботи триватимуть у різний час, але завершити їх планують до вечора.
Про це повідомили на офіційному каналі міста.
У кого не буде світла
Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:
Північний РЕМ:
- 1-а лінія 2-й Лиманчик, 7, 15, 15а,
- 2-а лінія 2-й Лиманчик, 12, 14, 22, 24, 28, 34а,
- 3-я лінія 2-й Лиманчик, 6-22,
- 4-а лінія 2-й Лиманчик, 7-22,
- 9-а лінія 2-й Лиманчик, 4а,
- 1-а Садова, 1-39,
- 2-а Садова, 1-42,
- 3-я Садова, 1-49,
- 4-а Садова, 1-38,
- 5-а Садова, 1-14,
- 6-а Садова, 1-71,
- Велика Садова, 1-52,
- Висока, 1-20,
- Глаубермана, 1/ГАР, 2, 2А, 3, 11, 13, 15, 17, 164,
- Отамана Головатого, 24-145,
- Донецька, 1/1-25,
- Дорожня, 1-22,
- Івахненко Петра, 81,83,90А,
- Каменярів, 112-124А, 295-305,
- Керченська, 27-62б,
- Кишинівська, 2-24,
- Професора Коровицького, 115-151,
- Кошиця Олександра, 1-69,
- Капітана Кузнецова, 3-14,
- Літня, 23-41,
- Луценка Івана, 1,1а,
- Мала Садова, 1-22,
- Маріупольська, 20-68Б,
- Наливна, 1,4,4а,
- Нежданової, 30в-62а, 117-129,
- Озерна, 26-66,
- Осіння, 1-12,
- Петренко, 21,
- Південна, 8,
- Похила, 1-59в, 174,
- Республіканська, 226-343а,
- Світла, 1-14,
- Узікова Станіслава, 9-39,
- Українська, 1-20,
- Хавкіна, 64а-72,
- Чайкова, 1-71,
- Отамана Чепіги, 33, 35, 104,
- Чорноморського Козацтва, 95-135,
- Шептицького, 1,3,5,
- Шполянська, 74, 76, 107, 109, 117, 119,
- Штильова, 2-118,/а_с,
- С. Ядова, 58,
- дорога Миколаївська, 65,
- дорога Південна, 1-73,
- вул. Українки Лесі, 10, 11, 11А, 12, 20,
- дорога Хаджибейська, 407-515,
- пров. 1-й Дунаєвського, 1-6,
- пров. 1-й Керченський, 3-11,
- пров. 1-й Пересипський, 8-14,
- пров. 2-й Дунаєвського, 1-12в,
- пров. 3-й Дунаєвського, 1-16,
- пров. 3-й Керченський, 3,4,6,
- пров. Квантовий, 1-27,
- пров. Одеський, 3,3а,5,7,
- пров. Іони Отаманського, 1-15,
- просп. Князя Володимира Великого, 52,
- узвіз 2-й Пересипський, 1-23.
Роботи до 18:00.
Центральний РЕМ:
- Базарна, 70,
- Балківська, 50-95,
- Вадатурського Олексія, 79-131,
- Гранатна, 1-16б,
- Дідріхсона, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 29,
- Дюковська, 4,
- Колонтаївська, 34-53,
- Скісна, 1-74/76,
- Кузьміна Тараса, 34-49,
- Михайленко Ганни, 18-51,
- Прибіка Йозефа, 7-28Б,
- Розкидайлівська, 40-65,
- Середня, 38-59.
Роботи до 19:00.
- Столярського, 4-Г,
- Фунтового Івана, 42-54,
- пров. Гранатний, 2-8/корп.1,
- пров. Кордонний, 1-15а, 25, 29, 35,
- пров. Малиновський, 7,
- пров. Поперечний, 1-17а,
- узвіз Олійника Степана, 3-12.
Роботи до 20:00.
Куди звертатися у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).
Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, у ніч на 31 серпня росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Одещини. Також ми повідомляли, що українцям не варто очікувати підвищення цін на електроенергію у вересні.
