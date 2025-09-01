Отключение света в Одессе из-за ремонта электросетей

Ремонт сетей. Фото: ДТЭК

Сегодня, 1 сентября, в Одессе проводят ремонтные работы на электросетях, из-за чего часть города останется без света. Отключение коснется жителей нескольких районов. Работы будут продолжаться в разное время, но завершить их планируют к вечеру.

Об этом сообщили на официальном канале города.

У кого не будет света

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по следующим адресам:

Северный РЭС:

1-я линия 2-й Лиманчик, 7, 15, 15а,

2-я линия 2-й Лиманчик, 12, 14, 22, 24, 28, 34а,

3-я линия 2-й Лиманчик, 6-22,

4-я линия 2-й Лиманчик, 7-22,

9-я линия 2-й Лиманчик, 4а,

1-я Садовая, 1-39,

2-я Садовая, 1-42,

3-я Садовая, 1-49,

4-я Садовая, 1-38,

5-я Садовая, 1-14,

6-я Садовая, 1-71,

Большая Садовая, 1-52,

Высокая, 1-20,

Глаубермана, 1/ГАР, 2, 2А, 3, 11, 13, 15, 17, 164,

Атамана Головатого, 24-145,

Донецкая, 1/1-25,

Дорожная, 1-22,

Петра Ивахненко, 81,83,90А,

Каменщиков, 112-124А, 295-305,

Керченская, 27-62б,

Кишиневская, 2-24,

115-151, Профессора Коровицкого,

Александра Кошица, 1-69,

Капитана Кузнецова, 3-14,

Летняя, 23-41,

Луценко Ивана, 1,1а,

Малая Садовая, 1-22,

Мариупольская, 20-68Б,

Наливная, 1,4,4а,

Неждановой, 30в-62а, 117-129,

Озерная, 26-66,

Осенняя, 1-12,

Петренко, 21,

Южная, 8,

Наклонная, 1-59в, 174,

Республиканская, 226-343а,

Светлая, 1-14,

Узикова Станислава, 9-39,

Украинская, 1-20,

Хавкина, 64а-72,

Чайкова, 1-71,

Атамана Чепиги, 33, 35, 104,

Черноморского Казачества, 95-135,

Шептицкого, 1,3,5,

Шполянская, 74, 76, 107, 109, 117, 119,

Штилева, 2-118,/а_с,

С. Ядовая, 58,

дорога Николаевская, 65,

дорога Южная, 1-73,

ул. Украинки Леси, 10, 11, 11А, 12, 20,

дорога Хаджибейская, 407-515,

переулок 1-й Дунаевского, 1-6,

переулок 1-й Керченский, 3-11,

переулок 1-й Пересыпский, 8-14,

переулок 2-й Дунаевского, 1-12в,

переулок 3-й Дунаевского, 1-16,

переулок 3-й Керченский, 3,4,6,

переулок Квантовый, 1-27,

переулок Одесский, 3,3а,5,7,

переулок. Ионы Атаманского, 1-15,

просп. Князя Владимира Великого, 52,

спуск 2-й Пересыпский, 1-23.

Работы до 18:00.

Центральный РЭС:

Базарная, 70,

Балковская, 50-95,

Вадатурского Алексея, 79-131,

Гранатная, 1-16б,

Дидрихсона, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 29,

Дюковская, 4,

Колонтаевская, 34-53,

Косая, 1-74/76,

Кузьмина Тараса, 34-49,

Михайленко Анны, 18-51,

Прибика Йозефа, 7-28Б,

40-65, Раскидайловская,

Средняя, 38-59.

Работы до 19:00.

Столярского, 4-Г,

Фунтового Ивана, 42-54,

переулок Гранатный, 2-8/корп.1,

переулок Кордонный, 1-15а, 25, 29, 35,

переулок Малиновский, 7,

переулок Поперечный, 1-17а,

спуск Олейника Степана, 3-12.

Работы до 20:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, в ночь на 31 августа россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Одесской области. Также мы сообщали, что украинцам не стоит ожидать повышения цен на электроэнергию в сентябре.