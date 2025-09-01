Отключение света в Одессе из-за ремонта электросетей

Массовое отключение света в Одессе — кого коснется
Сегодня, 1 сентября, в Одессе проводят ремонтные работы на электросетях, из-за чего часть города останется без света. Отключение коснется жителей нескольких районов. Работы будут продолжаться в разное время, но завершить их планируют к вечеру.
Об этом сообщили на официальном канале города.
У кого не будет света
Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по следующим адресам:
Северный РЭС:
- 1-я линия 2-й Лиманчик, 7, 15, 15а,
- 2-я линия 2-й Лиманчик, 12, 14, 22, 24, 28, 34а,
- 3-я линия 2-й Лиманчик, 6-22,
- 4-я линия 2-й Лиманчик, 7-22,
- 9-я линия 2-й Лиманчик, 4а,
- 1-я Садовая, 1-39,
- 2-я Садовая, 1-42,
- 3-я Садовая, 1-49,
- 4-я Садовая, 1-38,
- 5-я Садовая, 1-14,
- 6-я Садовая, 1-71,
- Большая Садовая, 1-52,
- Высокая, 1-20,
- Глаубермана, 1/ГАР, 2, 2А, 3, 11, 13, 15, 17, 164,
- Атамана Головатого, 24-145,
- Донецкая, 1/1-25,
- Дорожная, 1-22,
- Петра Ивахненко, 81,83,90А,
- Каменщиков, 112-124А, 295-305,
- Керченская, 27-62б,
- Кишиневская, 2-24,
- 115-151, Профессора Коровицкого,
- Александра Кошица, 1-69,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Летняя, 23-41,
- Луценко Ивана, 1,1а,
- Малая Садовая, 1-22,
- Мариупольская, 20-68Б,
- Наливная, 1,4,4а,
- Неждановой, 30в-62а, 117-129,
- Озерная, 26-66,
- Осенняя, 1-12,
- Петренко, 21,
- Южная, 8,
- Наклонная, 1-59в, 174,
- Республиканская, 226-343а,
- Светлая, 1-14,
- Узикова Станислава, 9-39,
- Украинская, 1-20,
- Хавкина, 64а-72,
- Чайкова, 1-71,
- Атамана Чепиги, 33, 35, 104,
- Черноморского Казачества, 95-135,
- Шептицкого, 1,3,5,
- Шполянская, 74, 76, 107, 109, 117, 119,
- Штилева, 2-118,/а_с,
- С. Ядовая, 58,
- дорога Николаевская, 65,
- дорога Южная, 1-73,
- ул. Украинки Леси, 10, 11, 11А, 12, 20,
- дорога Хаджибейская, 407-515,
- переулок 1-й Дунаевского, 1-6,
- переулок 1-й Керченский, 3-11,
- переулок 1-й Пересыпский, 8-14,
- переулок 2-й Дунаевского, 1-12в,
- переулок 3-й Дунаевского, 1-16,
- переулок 3-й Керченский, 3,4,6,
- переулок Квантовый, 1-27,
- переулок Одесский, 3,3а,5,7,
- переулок. Ионы Атаманского, 1-15,
- просп. Князя Владимира Великого, 52,
- спуск 2-й Пересыпский, 1-23.
Работы до 18:00.
Центральный РЭС:
- Базарная, 70,
- Балковская, 50-95,
- Вадатурского Алексея, 79-131,
- Гранатная, 1-16б,
- Дидрихсона, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 29,
- Дюковская, 4,
- Колонтаевская, 34-53,
- Косая, 1-74/76,
- Кузьмина Тараса, 34-49,
- Михайленко Анны, 18-51,
- Прибика Йозефа, 7-28Б,
- 40-65, Раскидайловская,
- Средняя, 38-59.
Работы до 19:00.
- Столярского, 4-Г,
- Фунтового Ивана, 42-54,
- переулок Гранатный, 2-8/корп.1,
- переулок Кордонный, 1-15а, 25, 29, 35,
- переулок Малиновский, 7,
- переулок Поперечный, 1-17а,
- спуск Олейника Степана, 3-12.
Работы до 20:00.
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).
Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, в ночь на 31 августа россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Одесской области. Также мы сообщали, что украинцам не стоит ожидать повышения цен на электроэнергию в сентябре.
