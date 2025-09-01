Видео
Главная Одесса Массовое отключение света в Одессе — кого коснется

Массовое отключение света в Одессе — кого коснется

Дата публикации 1 сентября 2025 10:07
Отключение света в Одессе из-за ремонта электросетей
Ремонт сетей. Фото: ДТЭК

Сегодня, 1 сентября, в Одессе проводят ремонтные работы на электросетях, из-за чего часть города останется без света. Отключение коснется жителей нескольких районов. Работы будут продолжаться в разное время, но завершить их планируют к вечеру.

Об этом сообщили на официальном канале города.

У кого не будет света

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по следующим адресам:

Северный РЭС:

  • 1-я линия 2-й Лиманчик, 7, 15, 15а,
  • 2-я линия 2-й Лиманчик, 12, 14, 22, 24, 28, 34а,
  • 3-я линия 2-й Лиманчик, 6-22,
  • 4-я линия 2-й Лиманчик, 7-22,
  • 9-я линия 2-й Лиманчик, 4а,
  • 1-я Садовая, 1-39,
  • 2-я Садовая, 1-42,
  • 3-я Садовая, 1-49,
  • 4-я Садовая, 1-38,
  • 5-я Садовая, 1-14,
  • 6-я Садовая, 1-71,
  • Большая Садовая, 1-52,
  • Высокая, 1-20,
  • Глаубермана, 1/ГАР, 2, 2А, 3, 11, 13, 15, 17, 164,
  • Атамана Головатого, 24-145,
  • Донецкая, 1/1-25,
  • Дорожная, 1-22,
  • Петра Ивахненко, 81,83,90А,
  • Каменщиков, 112-124А, 295-305,
  • Керченская, 27-62б,
  • Кишиневская, 2-24,
  • 115-151, Профессора Коровицкого,
  • Александра Кошица, 1-69,
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • Летняя, 23-41,
  • Луценко Ивана, 1,1а,
  • Малая Садовая, 1-22,
  • Мариупольская, 20-68Б,
  • Наливная, 1,4,4а,
  • Неждановой, 30в-62а, 117-129,
  • Озерная, 26-66,
  • Осенняя, 1-12,
  • Петренко, 21,
  • Южная, 8,
  • Наклонная, 1-59в, 174,
  • Республиканская, 226-343а,
  • Светлая, 1-14,
  • Узикова Станислава, 9-39,
  • Украинская, 1-20,
  • Хавкина, 64а-72,
  • Чайкова, 1-71,
  • Атамана Чепиги, 33, 35, 104,
  • Черноморского Казачества, 95-135,
  • Шептицкого, 1,3,5,
  • Шполянская, 74, 76, 107, 109, 117, 119,
  • Штилева, 2-118,/а_с,
  • С. Ядовая, 58,
  • дорога Николаевская, 65,
  • дорога Южная, 1-73,
  • ул. Украинки Леси, 10, 11, 11А, 12, 20,
  • дорога Хаджибейская, 407-515,
  • переулок 1-й Дунаевского, 1-6,
  • переулок 1-й Керченский, 3-11,
  • переулок 1-й Пересыпский, 8-14,
  • переулок 2-й Дунаевского, 1-12в,
  • переулок 3-й Дунаевского, 1-16,
  • переулок 3-й Керченский, 3,4,6,
  • переулок Квантовый, 1-27,
  • переулок Одесский, 3,3а,5,7,
  • переулок. Ионы Атаманского, 1-15,
  • просп. Князя Владимира Великого, 52,
  • спуск 2-й Пересыпский, 1-23.

Работы до 18:00.

Центральный РЭС:

  • Базарная, 70,
  • Балковская, 50-95,
  • Вадатурского Алексея, 79-131,
  • Гранатная, 1-16б,
  • Дидрихсона, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 29,
  • Дюковская, 4,
  • Колонтаевская, 34-53,
  • Косая, 1-74/76,
  • Кузьмина Тараса, 34-49,
  • Михайленко Анны, 18-51,
  • Прибика Йозефа, 7-28Б,
  • 40-65, Раскидайловская,
  • Средняя, 38-59.

Работы до 19:00.

  • Столярского, 4-Г,
  • Фунтового Ивана, 42-54,
  • переулок Гранатный, 2-8/корп.1,
  • переулок Кордонный, 1-15а, 25, 29, 35,
  • переулок Малиновский, 7,
  • переулок Поперечный, 1-17а,
  • спуск Олейника Степана, 3-12.

Работы до 20:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, в ночь на 31 августа россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Одесской области. Также мы сообщали, что украинцам не стоит ожидать повышения цен на электроэнергию в сентябре.

