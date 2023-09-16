Частина одеситів залишилися без води

Відсутність води у крані. Фото ілюстративне: google.com

Сьогодні, 16 вересня, тисячі одеситів на добу залишилися без води через масові аварійні роботи у місті. Через необхідність усунення наслідків аварії планується обмеження водопостачання споживачам.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води в Одесі

вул. Ростовська — усі будинки;

вул. Дунаєвського — усі будинки;

вул. Державіна — усі будинки;

вул. Капітана Кузнєцова — усі будинки;

вул. Штилева — усі будинки;

вул. Дніпровська — усі будинки;

вул. Лесі Українки — усі будинки;

вул. Донецька — усі будинки;

вул. Наклонна — усі будинки;

вул. Героїв оборони — усі будинки;

вул. Миколаївська дорога, 245-315;

Ж/М "Лузанівка" — усі будинки;

вул. Південна дорога, 2-60;

просп. Добровольського, 104;

вул. Генерала Петрова, 64-78.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Нагадаємо, В Україні змінилися суми у житлово-комунальних платіжках, попри мораторій на низку послуг. Рік тому суми були менші приблизно на 14%.