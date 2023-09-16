Частина одеситів залишилися без води

Масові аварійні відключення: де в Одесі немає води
Сьогодні, 16 вересня, тисячі одеситів на добу залишилися без води через масові аварійні роботи у місті. Через необхідність усунення наслідків аварії планується обмеження водопостачання споживачам.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води в Одесі
- вул. Ростовська — усі будинки;
- вул. Дунаєвського — усі будинки;
- вул. Державіна — усі будинки;
- вул. Капітана Кузнєцова — усі будинки;
- вул. Штилева — усі будинки;
- вул. Дніпровська — усі будинки;
- вул. Лесі Українки — усі будинки;
- вул. Донецька — усі будинки;
- вул. Наклонна — усі будинки;
- вул. Героїв оборони — усі будинки;
- вул. Миколаївська дорога, 245-315;
- Ж/М "Лузанівка" — усі будинки;
- вул. Південна дорога, 2-60;
- просп. Добровольського, 104;
- вул. Генерала Петрова, 64-78.
Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Нагадаємо, В Україні змінилися суми у житлово-комунальних платіжках, попри мораторій на низку послуг. Рік тому суми були менші приблизно на 14%.