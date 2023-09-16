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Масові аварійні відключення: де в Одесі немає води

16 вересня 2023 11:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Частина одеситів залишилися без води
Відсутність води у крані. Фото ілюстративне: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 16 вересня, тисячі одеситів на добу залишилися без води через масові аварійні роботи у місті. Через необхідність усунення наслідків аварії планується обмеження водопостачання споживачам. 

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води в Одесі

  • вул. Ростовська — усі будинки;
  • вул. Дунаєвського — усі будинки;
  • вул. Державіна — усі будинки;
  • вул. Капітана Кузнєцова — усі будинки;
  • вул. Штилева — усі будинки;
  • вул. Дніпровська — усі будинки;
  • вул. Лесі Українки — усі будинки;
  • вул. Донецька — усі будинки;
  • вул. Наклонна — усі будинки;
  • вул. Героїв оборони — усі будинки;
  • вул. Миколаївська дорога, 245-315;
  • Ж/М "Лузанівка" — усі будинки;
  • вул. Південна дорога, 2-60;
  • просп. Добровольського, 104;
  • вул. Генерала Петрова, 64-78. 

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.  

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Нагадаємо, В Україні змінилися суми у житлово-комунальних платіжках, попри мораторій на низку послуг. Рік тому суми були менші приблизно на 14%.

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