Часть одесситов остались без воды

Отсутствие воды в кране. Фото иллюстративное: google.com

Сегодня, 16 сентября, тысячи одесситов на сутки остались без воды из-за массовых аварийных работ в городе. В связи с необходимостью устранения последствий аварии планируется ограничение водоснабжения потребителям.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

Читайте также:

Где нет воды в Одессе

ул. Ростовская — все дома;

ул. Дунаевского — все дома;

ул. Державина — все дома;

ул. Капитана Кузнецова — все дома;

ул. Штилева — все дома;

ул. Днепровская — все дома;

ул. Леси Украинки — все дома;

ул. Донецкая — все дома;

ул. Наклонная — все дома;

ул. Героев обороны — все дома;

ул. Николаевская дорога, 245-315;

Ж/М "Лузановка" — все дома;

ул. Южная дорога, 2-60;

просп. Добровольского, 104;

ул. Генерала Петрова, 64–78.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Напомним, в Украине изменились суммы в жилищно-коммунальных платежках, несмотря на мораторий на ряд услуг. Год назад суммы были меньше примерно на 14%.