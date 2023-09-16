Часть одесситов остались без воды

Массовые аварийные отключения: где в Одессе нет воды
Сегодня, 16 сентября, тысячи одесситов на сутки остались без воды из-за массовых аварийных работ в городе. В связи с необходимостью устранения последствий аварии планируется ограничение водоснабжения потребителям.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды в Одессе
- ул. Ростовская — все дома;
- ул. Дунаевского — все дома;
- ул. Державина — все дома;
- ул. Капитана Кузнецова — все дома;
- ул. Штилева — все дома;
- ул. Днепровская — все дома;
- ул. Леси Украинки — все дома;
- ул. Донецкая — все дома;
- ул. Наклонная — все дома;
- ул. Героев обороны — все дома;
- ул. Николаевская дорога, 245-315;
- Ж/М "Лузановка" — все дома;
- ул. Южная дорога, 2-60;
- просп. Добровольского, 104;
- ул. Генерала Петрова, 64–78.
Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Напомним, в Украине изменились суммы в жилищно-коммунальных платежках, несмотря на мораторий на ряд услуг. Год назад суммы были меньше примерно на 14%.