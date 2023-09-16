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Массовые аварийные отключения: где в Одессе нет воды

16 сентября 2023 11:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Часть одесситов остались без воды
Отсутствие воды в кране. Фото иллюстративное: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 16 сентября, тысячи одесситов на сутки остались без воды из-за массовых аварийных работ в городе. В связи с необходимостью устранения последствий аварии планируется ограничение водоснабжения потребителям.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды в Одессе

  • ул. Ростовская — все дома;
  • ул. Дунаевского — все дома;
  • ул. Державина — все дома;
  • ул. Капитана Кузнецова — все дома;
  • ул. Штилева — все дома;
  • ул. Днепровская — все дома;
  • ул. Леси Украинки — все дома;
  • ул. Донецкая — все дома;
  • ул. Наклонная — все дома;
  • ул. Героев обороны — все дома;
  • ул. Николаевская дорога, 245-315;
  • Ж/М "Лузановка" — все дома;
  • ул. Южная дорога, 2-60;
  • просп. Добровольского, 104;
  • ул. Генерала Петрова, 64–78.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Напомним, в Украине изменились суммы в жилищно-коммунальных платежках, несмотря на мораторий на ряд услуг. Год назад суммы были меньше примерно на 14%.

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