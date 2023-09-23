Більшість Одеси залишилися без світла

Енергетик працює зі щитком. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 23 вересня, в Одесі тривають масові відключення світла у трьох районах міста. Це пов'язано з необхідністю проведення планових відновлювальних робіт на енергомережах міста.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК Одеські електромережі.

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"У зв’язку з проведенням планових робіт на Одеській ТЕЦ 23 вересня 2023 року з 5:00 до 18:00 тимчасово без світла залишаться клієнти", — йдеться у повідомленні енергетиків.

Де не буде світла

Центральний РЕМ:

пров. 2-й Західний, 2, 226;

пров. 3-й Західний, 8, 10, 12, 255;

пров. 4-й Західний, 11, 13, 15;

вул. Асташкіна, 21;

вул. Базарна, 91, 93, 95, 120, 120/3;

вул. Балківська, 1, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 7/22, 7А, 8, 9, 10, 12Г, 14А, 20, 21, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 32А, 36/1, 36/4, 36/5, 38, 40;

вул. Богдана Хмельницького, 1, 1/3, 1А, 3, 18;

вул. Болгарська, 1;

вул. Буніна, 2, 2/16, 2/3, 5, 7, 8, 19, 21;

вул. Ватутіна, ​1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/1, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36;

вул. Велика Арнаутська, 2б;

Військовий Узвіз 1, 3, 6, 8, 14, 18;

пров. віцеадмірала Жукова, 2/6, 3/7, 4/23;

Воєнний узвіз. 3, 5/1, 6, 12, 13;

пров. Воронцовський, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 13;

вул. Генерала Ватутіна, 4, 10/15, 17, 19, 21/12;

вул. Гоголя, 4, 5/27, 6, 6/14, 9/28, 19/9;

вул. Грецька, 5, 7, 11, 12, 14, 15, 15/7, 20, 22, 24;

вул. Дворянська, 6, 7, 8, 12, 13, 13/15, 15, 15А, 15Б, 16, 16/31, 18, 20, 20/3, 21, 21/4, 22, 22/23, 25, 28, 30, 30/8, 31, 31/4, 33;

Деволанівський узвіз 1, 12, 1/17;

вул. Дерибасівська, 1, 3, 5, 5/4, 9, 9, кв.12, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 19/5;

вул. Дігтярна, ​3, 6, 8, 10;

вул. Єлизаветинська, 1, 2, 3, 6, 7, 7А, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 21А;

пров. віцеадмірала Жукова, 2, 4;

вул. Канатна вул. 7, 9, 9/3, 10, 11, 11/9, 13, 13/1, 15, 16, 17, 17/20, 19, 19/21, 21;

Карантинний узвіз 1;

вул. Катерининська, 1, 2, 4, 5, 5/8, 6, 7, 8/10, 9, 9/15, 17;

Катерининська площа, 1, 3, 4А, 5, 6, 6/8, 7, 8, 9;

вул. Качинського Леха, 3, 4, 4А, 5, 7;

вул. Кінна, 2/4, 6, 6/7, 8/10, 12, 14;

пров. Книжковий, 17;

вул. Князівська, 2, 3, 3/5, 4, 5, 6, 9, 10, 11;

вул. Коблевська, 1, 2, 2/4, 3, 5, 6, 7, 7/9, 8, 9, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33;

вул. Ковальська, 29, 31, 33, 40;

вул. Комітетська, 1, 3А, 11/17 к2, 11/17 корп. 1, 11/17 корп. 2, 17/19;

вул. Кузнечна, 55а;

вул. Ланжеронівська, 2, 3, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 24, 24/19, 24А;

Ланжеронівський узвіз 2;

пров. Ломаний, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;

пров. Ляпунова, 3, 4, 6, 7, 7/9, 8, 9, 12, 12/1;

вул. М’ясоїдівська, 1, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 7Б, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 34/36, 35, 37, 38, 45;

вул. Мала Арнаутська вул. 82, 84, 86;

пров. Маланова, 1, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18/12;

вул. Манежна, 2, 16, 16/10, 18, 18/1, 18/31, 20, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 22, 22/35, 26, 26/3, 28, 30, 32, 32/30, 34, 34/5, 36, 36/14, 38;

вул. Маразліївська, 10/1, 16/24, 20, 22, 24, 24/12, 26, 26/17, 28, 30, 30/15;

Маринеско узвіз 6, 6/8, 8, 10, 14, 16, 18;

вул. Маріїнська, 6;

Матроський узвіз 3, 4, 4/6, 5, 6, 7, 8, 9, 9/15, 10, 11, 12, 12/1, 13, 14, 15, 16, 18;

пров. Маяковського, 3, 4, 5, 6, 6/1, 7, 8, 8/1, 9, 10, 10/1;

вул. Мечникова, 22, 24, 26, 26/5, 28, 30, 51, 106, 108, 110, 112, 114, 116;

вул. Миколи Воронова, 9А;

вул. Миколи Гоголя, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 19, 23;

пров. Мітракова, 1А, 1, 1/2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 9, 9Г, 10, 11, 13;

вул. М'ясоїдівська, 4, 6/42, 8/26, 23, 29, 34/36, 35, 37/80;

пров. Нахімова, 3;

пров. Некрасова, 1, 2, 3, 4, 4/3а, 5, 6, 6/11, 7, 8, 8/10-14, 10;

вул. Ніжинська, 11, 12, 12/14, 13, 15, 16, 16/33, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30/1, 30/8, 31, 32, 32/20, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 49/3, 51, 51/4, 53, 55;

вул. Новосельського, ​1, 1/7, 2, 8, 8/1, 9, 10, 12, 15, 17, 19, 19а, 19В, 20, 21, 22, 23, 24, 24/4, 25, 27, 28, 28/17, 30, 32, 32/128, 32/52, 38, 40, 40/27, 42, 44, 64, 64А, 64Б, 65, 66, 67, 68,68/1,68/2, 70, 72, 78, 80;

пров. Олександра Стурдзи, 6, 8;

просп. Олександрівський, 34;

вул. Ольгіївська, 2, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 10/1, 31, 33, 37;

Ольгіївський узвіз 2, 3, 5, 7, 8А, 9, 10;

вул. Пантелеймонівська, 72, 74, 99, 101, 128;

вул. Пастера, 1/3, 2, 4, 8, 10, 10/9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 18/14, 19, 21, 22, 23, 23/13 а, 23А, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 32/22, 34, 36, 38, 38/11а, 40, 42, 44, 44а, 46, 46а, 46-а, 48, 48А, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64;

вул. Пішонівська, 12/1;

вул. Польська, 3/2, 4/1;

Польський узвіз, 1, 3, 5, 6а, 7, 7/54, 9;

вул. Преображенська, 2, 2а, 4, 6, 9А, 11, 11/31, 15, 17, 18, 21, 23, 24, 28, 30, 30/12, 32, 94;

вул. Приморська, 1, 5А, 5б, 5, 14, 51, 53, 55, 57;

Приморський бульвар, ​1, 2, 10

вул. Прохоровська, 1/3, 2, 2/4, 3, 3/5, 3А, 3Б, 4, 4/6, 4А, 4В, 4Г, 7;

вул. Пушкінська, 2, 6, 6/1, 7, 7/2, 8, 8/13, 12, 12/6, 13, 13/1, 16, 16/8;

вул. Рішельєвська, 4, 7, 7 кв. 2;

Сабанєєв Міст, 1, 3, 5/7

пров. Сабанський, 1, 2-4, 3;

вул. Садиковська, 31;

вул. Садова, 2, 5, 5А, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21;

пров. Садовий, 7, 7Е;

Серединський Сквер, 3, 3А

вул. Середня, 1;

вул. Сєченова, ​3, 7, 9;

пров. Сєченова, 5/7, 7, 9;

вул. Скидановська, 3, 4, 5, 7, 7/11, 7-11, 8;

Соборна площа 2, 4, 6;

вул. Софіївська, 1, 2Б, 3, 3/33, 4, 4/6, 5Б, 6, 7, 7А, 8, 8/24, 9, 10, 10/6, 11, 13, 13/6, 14, 34;

вул. Старопортофранківська, 12, 12/67, 21, 25, 28, 31, 33, 35, 39, 41, 44, 44А, 46, 46А, 81А, 133, 135, 135/1;

вул. Старорізнична, 16/18, 20, 28, 35, 37;

вул. Тираспольська, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 31, 33, 35;

вул. Торгова, 17, 20, 28;

вул. Успенська, 76, 78, 80, 113, 115/115, 115/117, 125;

Чайковського провулок 4, 4/1, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15/17, 16, 18, 19;

пров. Щіпний, ​3, 4, 9;

вул. Юрія Олеші, 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 5Б, 8, 8/8, 10, 10 кв.126а, 10/117, 10/92, 11, 11/9, 13, 13/8.

Північний РЕМ:

пров. 2-й Вапняний, 3, 4/6;

пров. 2-й Польовий, 5;

пров. 3-й Вапняний,1, 1А, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17/1, 18, 19, 23;

пров. 3-й Східчастий, ​4, 5, 6, 7А, 7Б, 8, 9, 10, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 37;

пров. 4-й Східчастий, ​1, 29, 30, 30А, 31, 32;

пров. 7-й Наявний, 4А, 5, 5А;

вул. Академіка Воробйова, 34, 36, 38, 40, 40А, 42, 44, 46, 48, 48А;

вул. Андреєвського, 8, 16;

вул. Вапняна, 45, 49, 51, 53, 55, 55А, 57, 59, 61, 63, 69, 69А, 71, 73, 75, 77, 81;

Вапняне селище, 17, 22, 28, 32А, 34, 34А, 38, 40, 42, 44;

вул. Вітрогонна, 32, 32А, 33, 33А, 34, 35, 37, 38, 38А, 39, 40, 42, 44;

вул. Володимира Винниченка, 5, 5А, 6, 7, 9, 9А, 9Б, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31;

вул. Гаріна, 24, 26, 27, 29, 29А, 29Б, 31, 33А, 33Б, 33В, 35, 35А, 37, 37А, 39, 41А, 41Б;

вул. Далекосхідна, 20, 21, 21А, 22, 22А, 22А корп. 1, 23А, 23Б, 25, 26, 27, 27Б, 28, 29, 29А, 30, 30А, 31, 31Б, 32, 33А, 33Б, 34, 35, 35Б, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 40А, 41, 41А, 41В, 42, 43, 44, 46, 47А, 47Б, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53Б, 54, 55, 56, 57, 57А, 58, 60А, 60Б;

вул. Івана Мазепи, 7, 9, 11;

пров. Краснослобідський, 1, 3, 4, 5, 5/1, 5А, 6, 7, 8, 9, 9/1, 10, 11, 12, 13, 14;

вул. Крилова, 20, 20/1, 22, 22/1, 22А, 23, 24, 24А, 24Б, 24В, 25, 25А, 25А корп. 1, 26, 26А, 27, 28, 30, 32, 32Б, 34, 36, 38, 39, 40, 40А, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 48А, 50, 50А, 52, 52А;

вул. Левадна, ​11;

вул. Ломоносова, 3, 5, 6, 7, 7А, 8, 10, 10А, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18Б, 19, 20, 21, 21А, 21Б, 23, 24, 24А, 25, 25А, 25Б, 26, 27, 29А, 29Б, 30, 31, 32, 32А, 33А, 33Б, 34, 35, 36А, 36Б, 37, 37А, 38, 39А, 39Б, 40А, 40Б, 41, 42, 42А, 44, 45, 45Б, 47А, 47Б, 48А, 48Б, 49А, 49Б, 50, 50А, 51, 52, 52А, 53, 53А, 53Б, 53В, 54, 54Б, 55, 56, 56А, 56Б, 56В, 58А, 58Б;

пров. Матеріальний, ​1А, 5, 8, 9, 11, 11Б, 12;

вул. Матюшенка, 3, 4, 5А, 5Б, 6, 6Б, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 20Б, 21, 21А, 22;

вул. Мацієвської, 41, 41А, 45, 46, 47, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 60А;

пров. Миколи Плигуна пров. 5;

площа Молоді, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 9А, 11, 12, 12А, 13, 13А, 14, 15, 15А, 15Б, 16, 17А, 19, 21;

вул. Нерубайська, 29, 32, 33, 34, 34А, 36, 36А, 40, 42, 42А;

вул. Нікитіна, ​1А, 1, 2, 3, 4, 4А, 4Б, 4В, 5, 6, 7, 7А, 7Б, 8, 9, 11, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87;

вул. Одарія, 7, 16, 18, 20, 24;

вул. Чепіги, 54;

вул. Отамана Чепіги, ​3, 5, 7, 9А, 9Б, 11, 13, 15;

вул. Петра Івахненка,​ 4;

вул. Праведників світу, 2, 2А, 3/5, 4, 6, 8, 10, 10/2, 14, 21, 23, 50/1, 52;

вул. Приморська, 59;

вул. Салтикова-Щедріна, 1, 5, 5Б;

вул. Сашка Хорошенка, 7Б, 9, 11, 13, 13А, 14, 14А, 15, 16, 18, 20, 20А, 21, 22, 23А, 24А, 24Б;

вул. Слобідська, 30, 30А, 33, 36, 43, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 57, 60, 62, 62Б, 64, 65, 65А, 66, 68;

Слобідський узвіз 18, 18И, 19, 30;

вул. Стельмаха, 46, 47, 48, 49;

пров. Східчастий, 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А, 5А, 5Б, 7, 7Б, 9/1, 9/2, 9/3, 10, 11, 11/1, 12, 12А, 12Б, 13, 14, 15, 15А, 16, 16А, 16Б, 17, 18, 19, 20, 21, 21/2, 23, 25, 27;

вул. Училищна, 2, 4, 6;

вул. Чорноморського козацтва, 22;

вул. Ширшова, 1, 1А, 2, 3, 3А, 4, 5, 5А, 7, 7А, 9, 9А, 11, 13, 13А, 15, 17, 19, 19Б, 21, 23;

пров. Ширяївський, 4, 12, 14, 16А, 16Б, 18, 20, 22, 26;

вул. Щеголєва, 1, 1А, 2, 3, 4, 6, 8;

вул. Яші Гордієнка, 11, 13, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 17А, 18, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 24Б, 25/27, 26, 28, 29, 30, 32, 32;

вул. Чорноморського козацтва, 56, 58, 71, 73, 75, 79/81, 83, 85, 87, 89, 91, 93.

Нагадаємо, в Україні планують пережити наступну зиму без відключення електроенергії, адже держава має для цього потрібні ресурси. Однак це буде можливо, якщо Росія не завдаватиме ракетних ударів по енергооб'єктах країни.