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Вимкнення світла в Одесі: назвали три райони

23 вересня 2023 06:33
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вимкнення світла в Одесі: назвали три райони
Ремонтник лагодить електромережу. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

ДТЕК Одеські електромережі інформують про планові відключення світла в низці районів Одеси сьогодні, 23 вересня. За їх попередженнями, електроенергія буде відсутня з 5-ї ранку й до 18-ї години вечора.

Про це повідомляє Одеса. Офіційно.

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Відключення світла в Одесі 23 вересня

"З 05:00 до 18:00 відбудеться планове відключення світла на вимогу Одеської ТЕЦ для проведення ремонтів в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відсутня електромережа буде в таких районах міста:

  • Приморському,
  • Хаджибейському,
  • Пересипському. 

Також додали, що ДТЕК забезпечить освітленням за допомогою резервних електроліній об’єкти критичної інфраструктури та клієнтів, де це технічно можливо зробити.

Нагадаємо, що українські енергетики готуються до можливої важкої зими, пов'язаної з можливими ракетними ударами по енергетичній інфраструктурі. Однак якщо обстрілів не буде, то цілком можливо уникнути відключень. 

Також ми писали, що 17 вересня частина одеситів залишилася без електрики через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути найближчим часом. 

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