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Выключение света в Одессе: назвали три района

23 сентября 2023 06:33
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Выключение света в Одессе: назвали три района
Ремонтник чинит электросеть. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

ДТЭК Одесские электросети информируют о плановых отключениях света в ряде районов Одессы сегодня, 23 сентября. По их предупреждениям, электроэнергия будет отсутствовать с 5 утра и до 18 часов вечера.

Об этом сообщает Одесса. Официально.

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Отключение света в Одессе 23 сентября

"С 05:00 до 18:00 состоится плановое отключение света по требованию Одесской ТЭЦ для проведения ремонтов в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду", — говорится в сообщении.

Отмечается, что отсутствует электросеть в таких районах города:

  • Приморском,
  • Хаджибейском,
  • Пересыпском.

Также добавили, что ДТЭК обеспечит освещением с помощью резервных электролиний объекты критической инфраструктуры и клиентов, где это технически возможно.

Напомним, что украинские энергетики готовятся к возможной тяжелой зиме, связанной с возможными ракетными ударами по энергетической инфраструктуре. Однако если обстрелов не будет, вполне возможно избежать отключений.

Также мы писали, что 17 сентября часть одесситов осталась без электричества из-за ремонтных работ ДТЭК. Энергетики работают на сетях, поэтому свет горожанам обещают вернуть в ближайшее время.

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