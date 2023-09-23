Большинство Одессы осталось без света

Энергетик работает со щитком. Фото: ДТЭК

Сегодня, 23 сентября, в Одессе продолжаются массовые отключения света в трех районах города. Это связано с необходимостью проведения плановых обновительных работ на энергосетях города.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Одесские электросети.

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"В связи с проведением плановых работ на Одесской ТЭЦ 23 сентября 2023 с 05:00 до 18:00 временно без света останутся клиенты", — говорится в сообщении энергетиков.

Где не будет света

Центральный РЭС:

пер. 2-й Западный, 2, 226;

пер. 3-й Западный, 8, 10, 12, 255;

пер. 4-й Западный, 11, 13, 15;

ул. Осташкина, 21;

ул. Базарная, 91, 93, 95, 120, 120/3;

ул. Балковская, 1, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 7/22, 7А, 8, 9, 10, 12Г, 14А, 20, 21, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 32А, 36/1, 36/4, 36/5, 38, 40;

ул. Богдана Хмельницкого, 1, 1/3, 1А, 3, 18;

ул. Болгарская, 1;

ул. Бунина, 2, 2/16, 2/3, 5, 7, 8, 19, 21;

ул. Ватутина, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/1, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28 , 30, 32, 34, 36;

ул. Большая Арнаутская, 2б;

Военный Спуск 1, 3, 6, 8, 14, 18;

пер. вицеадмирала Жукова, 2/6, 3/7, 4/23;

Военный спуск. 3, 5/1, 6, 12, 13;

пер. Воронцовский, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 13;

ул. Генерала Ватутина, 4, 10/15, 17, 19, 21/12;

ул. Гоголя, 4, 5/27, 6, 6/14, 9/28, 19/9;

ул. Греческая, 5, 7, 11, 12, 14, 15, 15/7, 20, 22, 24;

ул. Дворянская, 6, 7, 8, 12, 13, 13/15, 15, 15А, 15Б, 16, 16/31, 18, 20, 20/3, 21, 21/4, 22, 22/23, 25, 28, 30, 30/8, 31, 31/4, 33;

Деволановский спуск 1, 12, 1/17;

ул. Дерибасовская, 1, 3, 5, 5/4, 9, 9, кв.12, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 19/5;

ул. Дегтярная, 3, 6, 8, 10;

ул. Елизаветенская, 1, 2, 3, 6, 7, 7А, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 21А;

пер. вицеадмирала Жукова, 2, 4;

ул. Канатная ул. 7, 9, 9/3, 10, 11, 11/9, 13, 13/1, 15, 16, 17, 17/20, 19, 19/21, 21;

Карантинный спуск 1;

ул. Екатерининская, 1, 2, 4, 5, 5/8, 6, 7, 8/10, 9, 9/15, 17;

Екатерининская площадь, 1, 3, 4А, 5, 6, 6/8, 7, 8, 9;

ул. Качиньского Леха, 3, 4, 4А, 5, 7;

ул. Конная, 2/4, 6, 6/7, 8/10, 12, 14;

пер. Книжный, 17;

ул. Княжеская, 2, 3, 3/5, 4, 5, 6, 9, 10, 11;

ул. Коблевская, 1, 2, 2/4, 3, 5, 6, 7, 7/9, 8, 9, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33;

ул. Кузнечная, 29, 31, 33, 40;

ул. Комитетская, 1, 3А, 11/17 к2, 11/17 корп. 1, 11/17 корп. 2, 17/19;

ул. Кузнечно, 55а;

ул. Ланжероновская, 2, 3, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 24, 24/19, 24А;

Ланжероновский спуск 2;

пер. Ломаный, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;

пер. Ляпунова, 3, 4, 6, 7, 7/9, 8, 9, 12, 12/1;

ул. Мясоедовская, 1, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 7Б, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 34/36, 35, 37, 38, 45;

ул. Малая Арнаутская ул. 82, 84, 86;

пер. Маланова, 1, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18/12;

ул. Манежная, 2, 16, 16/10, 18, 18/1, 18/31, 20, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 22, 22/35, 26, 26/3, 28, 30, 32, 32/30, 34, 34/5, 36, 36/14, 38;

ул. Маразлиевская, 10/1, 16/24, 20, 22, 24, 24/12, 26, 26/17, 28, 30, 30/15;

Маринеско спуск 6, 6/8, 8, 10, 14, 16, 18;

ул. Мариинская, 6;

Матросский спуск 3, 4, 4/6, 5, 6, 7, 8, 9, 9/15, 10, 11, 12, 12/1, 13, 14, 15, 16, 18;

пер. Маяковского, 3, 4, 5, 6, 6/1, 7, 8, 8/1, 9, 10, 10/1;

ул. Мечникова, 22, 24, 26, 26/5, 28, 30, 51, 106, 108, 110, 112, 114, 116;

ул. Николая Воронова, 9А;

ул. Николая Гоголя, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 19, 23;

пер. Митракова, 1А, 1, 1/2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 9, 9Г, 10, 11, 13;

ул. Мясоедовская, 4, 6/42, 8/26, 23, 29, 34/36, 35, 37/80;

пер. Нахимова, 3;

пер. Некрасова, 1, 2, 3, 4, 4/3а, 5, 6, 6/11, 7, 8, 8/10-14, 10;

ул. Нежинская, 11, 12, 12/14, 13, 15, 16, 16/33, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30/1, 30/8, 31, 32, 32/20, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 49/3, 51, 51/4, 53, 55;

ул. Новосельского, 1, 1/7, 2, 8, 8/1, 9, 10, 12, 15, 17, 19, 19а, 19В, 20, 21, 22, 23, 24, 24/4, 25, 27 , 28, 28/17, 30, 32, 32/128, 32/52, 38, 40, 40/27, 42, 44, 64, 64А, 64Б, 65, 66, 67, 68,68/1,68 /2, 70, 72, 78, 80;

пер. Александра Стурдзи, 6, 8;

просп. Александровский, 34;

ул. Ольгиевская, 2, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 10/1, 31, 33, 37;

Ольгиевский спуск 2, 3, 5, 7, 8А, 9, 10;

ул. Пантелеймоновская, 72, 74, 99, 101, 128;

ул. Пастера, 1/3, 2, 4, 8, 10, 10/9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 18/14, 19, 21, 22, 23, 23/13 а, 23А, 24 , 25, 26, 28, 30, 32, 32/22, 34, 36, 38, 38/11а, 40, 42, 44, 44а, 46, 46а, 46-а, 48, 48А, 50, 52, , 56, 58, 60, 62, 64;

ул. Пишоновская, 12/1;

ул. Польская, 3/2, 4/1;

Польский спуск, 1, 3, 5, 6а, 7, 7/54, 9;

ул. Преображенская, 2, 2а, 4, 6, 9А, 11, 11/31, 15, 17, 18, 21, 23, 24, 28, 30, 30/12, 32, 94;

ул. Приморская, 1, 5А, 5б, 5, 14, 51, 53, 55, 57;

Приморский бульвар, 1, 2, 10

ул. Прохоровская, 1/3, 2, 2/4, 3, 3/5, 3А, 3Б, 4, 4/6, 4А, 4В, 4Г, 7;

ул. Пушкинская, 2, 6, 6/1, 7, 7/2, 8, 8/13, 12, 12/6, 13, 13/1, 16, 16/8;

ул. Ришельевская, 4, 7, 7 кв. 2;

Сабанеев Мост, 1, 3, 5/7

пер. Сабанский, 1, 2-4, 3;

ул. Садыковская, 31;

ул. Садовая, 2, 5, 5А, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21;

пер. Садовый, 7, 7Е;

Серединский Сквер, 3, 3А

ул. Средняя, ​​1;

ул. Сеченова, 3, 7, 9;

пер. Сеченова, 5/7, 7, 9;

ул. Скидановская, 3, 4, 5, 7, 7/11, 7-11, 8;

Соборная площадь 2, 4, 6;

ул. Софиевская, 1, 2Б, 3, 3/33, 4, 4/6, 5Б, 6, 7, 7А, 8, 8/24, 9, 10, 10/6, 11, 13, 13/6, 14, 34;

ул. Старопортофранковская, 12, 12/67, 21, 25, 28, 31, 33, 35, 39, 41, 44, 44А, 46, 46А, 81А, 133, 135, 135/1;

ул. Старорозничная, 16/18, 20, 28, 35, 37;

ул. Тираспольская, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 31, 33, 35;

ул. Торговая, 17, 20, 28;

ул. Успенская, 76, 78, 80, 113, 115/115, 115/117, 125;

Чайковского переулок 4, 4/1, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15/17, 16, 18, 19;

пер. Щипной, 3, 4, 9;

ул. Юрия Олеши, 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 5Б, 8, 8/8, 10, 10 кв.126а, 10/117, 10/92, 11, 11/9, 13, 13/8.

Северный РЭС:

пер. 2-й Известковый, 3, 4/6;

пер. 2-й Полевой, 5;

пер. 3-й Известковый, 1, 1А, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17/1, 18, 19, 23;

пер. 3-й ступенчатый, 4, 5, 6, 7А, 7Б, 8, 9, 10, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 37;

пер. 4-й ступенчатый, 1, 29, 30, 30А, 31, 32;

пер. 7-й Наличный, 4А, 5, 5А;

ул. Академика Воробьева, 34, 36, 38, 40, 40А, 42, 44, 46, 48, 48А;

ул. Андреевского, 8, 16;

ул. Известковая, 45, 49, 51, 53, 55, 55А, 57, 59, 61, 63, 69, 69А, 71, 73, 75, 77, 81;

Известковый поселок, 17, 22, 28, 32А, 34, 34А, 38, 40, 42, 44;

ул. Ветрогонная, 32, 32А, 33, 33А, 34, 35, 37, 38, 38А, 39, 40, 42, 44;

ул. Владимира Винниченко, 5, 5А, 6, 7, 9, 9А, 9Б, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31;

ул. Гарина, 24, 26, 27, 29, 29А, 29Б, 31, 33А, 33Б, 33В, 35, 35А, 37, 37А, 39, 41А, 41Б;

ул. Дальневосточная, 20, 21, 21А, 22, 22А, 22А корп. 1, 23А, 23Б, 25, 26, 27, 27Б, 28, 29, 29А, 30, 30А, 31, 31Б, 32, 33А, 33Б, 34, 35, 35Б, 36, 37, 3 40, 40А, 41, 41А, 41В, 42, 43, 44, 46, 47А, 47Б, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53Б, 54, 55, 56, 57, 57 60Б;

ул. Ивана Мазепы, 7, 9, 11;

пер. Краснослободский, 1, 3, 4, 5, 5/1, 5А, 6, 7, 8, 9, 9/1, 10, 11, 12, 13, 14;

ул. Крылова, 20, 20/1, 22, 22/1, 22А, 23, 24, 24А, 24Б, 24В, 25, 25А, 25А корп. 1, 26, 26А, 27, 28, 30, 32, 32Б, 34, 36, 38, 39, 40, 40А, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 48А, 50, 50А, 5;

ул. Левадно, 11;

ул. Ломоносова, 3, 5, 6, 7, 7А, 8, 10, 10А, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18Б, 19, 20, 21, 21А, 2 23, 24, 24А, 25, 25А, 25Б, 26, 27, 29А, 29Б, 30, 31, 32, 32А, 33А, 33Б, 34, 35, 36А, 36Б, 37, 37 40А, 40Б, 41, 42, 42А, 44, 45, 45Б, 47А, 47Б, 48А, 48Б, 49А, 49Б, 50, 50А, 51, 52, 52А, 53, 54А 55, 56, 56А, 56Б, 56В, 58А, 58Б;

пер. Материальный, 1А, 5, 8, 9, 11, 11Б, 12;

ул. Матюшенко, 3, 4, 5А, 5Б, 6, 6Б, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 20Б, 21, 21А, 22;

ул. Мациевской, 41, 41А, 45, 46, 47, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 60А;

пер. Николая Плигуна пер. 5;

площадь Молодежи, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 9А, 11, 12, 12А, 13, 13А, 14, 15, 15А, 15Б, 16, 17А, 19, 21;

ул. Нерубайская, 29, 32, 33, 34, 34А, 36, 36А, 40, 42, 42А;

ул. Никитина, 1А, 1, 2, 3, 4, 4А, 4Б, 4В, 5, 6, 7, 7А, 7Б, 8, 9, 11, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87 ;

ул. Одария, 7, 16, 18, 20, 24;

ул. Чепиги, 54;

ул. Атамана Чепиги, 3, 5, 7, 9А, 9Б, 11, 13, 15;

ул. Петра Ивахненко, 4;

ул. Праведников мира, 2, 2А, 3/5, 4, 6, 8, 10, 10/2, 14, 21, 23, 50/1, 52;

ул. Приморская, 59;

ул. Салтыкова-Щедрина, 1, 5, 5Б;

ул. Сашко Хорошенко, 7Б, 9, 11, 13, 13А, 14, 14А, 15, 16, 18, 20, 20А, 21, 22, 23А, 24А, 24Б;

ул. Слободская, 30, 30А, 33, 36, 43, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 57, 60, 62, 62Б, 64, 65, 65А, 66, 68;

Слободской спуск 18, 18И, 19, 30;

ул. Стельмаха, 46, 47, 48, 49;

пров. Ступенчатый, 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А, 5А, 5Б, 7, 7Б, 9/1, 9/2, 9/3, 10, 11, 11/1, 12, 12А, 12Б, 13, 14, 15, 15А, 16, 16А, 16Б, 17, 18, 19, 20, 21, 21/2, 23, 25, 27;

ул. Училищная, 2, 4, 6;

ул. Черноморского казачества, 22;

ул. Ширшова, 1, 1А, 2, 3, 3А, 4, 5, 5А, 7, 7А, 9, 9А, 11, 13, 13А, 15, 17, 19, 19Б, 21, 23;

пер. Ширяевский, 4, 12, 14, 16А, 16Б, 18, 20, 22, 26;

ул. Щеголева, 1, 1А, 2, 3, 4, 6, 8;

ул. Яши Гордиенко, 11, 13, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 17А, 18, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 24Б, 25/27, 26, 28, 29 , 32;

ул. Черноморского казачества, 56, 58, 71, 73, 75, 79/81, 83, 85, 87, 89, 91, 93.

Напомним, в Украине планируют пережить следующую зиму без отключения электроэнергии, ведь у государства есть для этого нужные ресурсы. Однако это будет возможно, если Россия не будет наносить ракетные удары по энергообъектам страны.