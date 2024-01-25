Масові відключення — хто з одеситів до вечора залишився без води
Сьогодні, 25 січня, значна частина одеситів залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути до 19:00, проте час робіт може змінюватися.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води
- вул. Привізна — усі будинки;
- вул. Новощіпний ряд — усі будинки;
- вул. Преображенська — усі будинки;
- вул. Мечникова — усі будинки;
- вул. Успенська — усі будинки;
- пров. Успенський — усі будинки;
- вул. Базарна — усі будинки;
- вул. Пантелеймонівська — усі будинки;
- вул. Преображенська — усі будинки;
- вул. 2-й Лиманчик — усі будинки;
- вул. Марсельська — усі будинки.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
В Одесі не працюють бювети
Крім того, через проведення робіт з технічного обслуговування тимчасово не працюватимуть деякі бювети.
- 6-та ст. В. Фонтану з 9:00 до 13:00,
- вул. Космонавтів, 17а з 10:00 до 14:00
Нагадаємо, у Міністерстві енергетики повідомили, що підвищувати тарифи на світло до кінця опалювального сезону 2023/24 не планується. Україна буде нарощувати потужності генерації.
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