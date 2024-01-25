Масові відключення — хто з одеситів до вечора залишився без води

Відсутність води у крані. Фото: pixabay

Сьогодні, 25 січня, значна частина одеситів залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути до 19:00, проте час робіт може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

вул. Привізна — усі будинки;

вул. Новощіпний ряд — усі будинки;

вул. Преображенська — усі будинки;

вул. Мечникова — усі будинки;

вул. Успенська — усі будинки;

пров. Успенський — усі будинки;

вул. Базарна — усі будинки;

вул. Пантелеймонівська — усі будинки;

вул. Преображенська — усі будинки;

вул. 2-й Лиманчик — усі будинки;

вул. Марсельська — усі будинки.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

В Одесі не працюють бювети

Крім того, через проведення робіт з технічного обслуговування тимчасово не працюватимуть деякі бювети.

6-та ст. В. Фонтану з 9:00 до 13:00,

вул. Космонавтів, 17а з 10:00 до 14:00

Нагадаємо, у Міністерстві енергетики повідомили, що підвищувати тарифи на світло до кінця опалювального сезону 2023/24 не планується. Україна буде нарощувати потужності генерації.

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