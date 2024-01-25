Массовые отключения — кто из одесситов до вечера остался без воды
Сегодня, 25 января, значительная часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 19:00, однако время работ может изменяться.
Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
- ул. Привозная — все дома;
- ул. Новощипной ряд — все дома;
- ул. Преображенская — все дома;
- ул. Мечникова — все дома;
- ул. Успенская — все дома;
- пер. Успенский — все дома;
- ул. Базарная — все дома;
- ул. Пантелеймоновская — все дома;
- ул. Преображенская — все дома;
- ул. 2-й Лиманчик — все дома;
- ул. Марсельская — все дома.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
В Одессе не работают бюветы
Кроме того, из-за проведения работ по техническому обслуживанию временно не будут работать некоторые бюветы.
- 6-я ст. Б. Фонтана с 9:00 до 13:00,
- ул. Космонавтов, 17а с 10:00 до 14:00
Напомним, в Министерстве энергетики сообщили, что повышать тарифы на свет до конца отопительного сезона 2023/24 не планируется. Украина будет наращивать мощности поколения.
Также мы писали о том, что в 2024 году государство продолжает оказывать помощь по оплате жилищно-коммунальных услуг. Известны правила оформления субсидии на отопительный период.
Читайте Новини.LIVE!