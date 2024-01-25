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Массовые отключения — кто из одесситов до вечера остался без воды

25 января 2024 13:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Массовые отключения — кто из одесситов до вечера остался без воды
Отсутствие воды в кране. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 25 января, значительная часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 19:00, однако время работ может изменяться.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

  • ул. Привозная — все дома;
  • ул. Новощипной ряд — все дома;
  • ул. Преображенская — все дома;
  • ул. Мечникова — все дома;
  • ул. Успенская — все дома;
  • пер. Успенский — все дома;
  • ул. Базарная — все дома;
  • ул. Пантелеймоновская — все дома;
  • ул. Преображенская — все дома;
  • ул. 2-й Лиманчик — все дома;
  • ул. Марсельская — все дома.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

В Одессе не работают бюветы

Кроме того, из-за проведения работ по техническому обслуживанию временно не будут работать некоторые бюветы.

  • 6-я ст. Б. Фонтана с 9:00 до 13:00,
  • ул. Космонавтов, 17а с 10:00 до 14:00

Напомним, в Министерстве энергетики сообщили, что повышать тарифы на свет до конца отопительного сезона 2023/24 не планируется. Украина будет наращивать мощности поколения.

Также мы писали о том, что в 2024 году государство продолжает оказывать помощь по оплате жилищно-коммунальных услуг. Известны правила оформления субсидии на отопительный период.

коммунальные услуги
Одесса
Одесская область
водоснабжение
вода
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