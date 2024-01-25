Массовые отключения — кто из одесситов до вечера остался без воды

Отсутствие воды в кране. Фото: pixabay

Сегодня, 25 января, значительная часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 19:00, однако время работ может изменяться.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

ул. Привозная — все дома;

ул. Новощипной ряд — все дома;

ул. Преображенская — все дома;

ул. Мечникова — все дома;

ул. Успенская — все дома;

пер. Успенский — все дома;

ул. Базарная — все дома;

ул. Пантелеймоновская — все дома;

ул. Преображенская — все дома;

ул. 2-й Лиманчик — все дома;

ул. Марсельская — все дома.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

В Одессе не работают бюветы

Кроме того, из-за проведения работ по техническому обслуживанию временно не будут работать некоторые бюветы.

6-я ст. Б. Фонтана с 9:00 до 13:00,

ул. Космонавтов, 17а с 10:00 до 14:00

Напомним, в Министерстве энергетики сообщили, что повышать тарифы на свет до конца отопительного сезона 2023/24 не планируется. Украина будет наращивать мощности поколения.

Также мы писали о том, что в 2024 году государство продолжает оказывать помощь по оплате жилищно-коммунальных услуг. Известны правила оформления субсидии на отопительный период.