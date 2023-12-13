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Масові відключення — хто з одеситів залишився без електропостачання

13 грудня 2023 11:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Масові відключення — хто з одеситів залишився без електропостачання
Енергетики працюють на мережах. Фото: ДТЕК
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 13 грудня, тисячі одеситів залишилися без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 20:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради. 

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Де не буде світла

Центральний РЕМ:

  • В. Арнаутська, 1,1/корп. 1, 2,
  • б-р. Лідерсовський, 21, 21В,
  • В. Арнаутська, 5-7А,
  • пров. 2-й Лермонтовський, 1-13,
  • б-р. Лідерсовський, 19/корп. 21,
  • Леонтовича, 8,
  • Ковальська, 39-55,
  • Миколи Гоголя, 1/3, 7,
  • Приморська, 20, 23, 25,
  • Тираспольська, 12,
  • Успенська, 72,
  • Багрицького, 50-75А,
  • Весіння, 4-41,
  • Глиняна, 27-48,
  • Єфімова, 29 – 49,
  • М. Малиновського, 66-92,
  • Перовської Софії, 27-48,
  • О. Тимошенка, 39, 41, 42,
  • В. Фігнер, 11-26,
  • пров. Косовський, 3-8,
  • пров. Січневий, 3,
  • пров. Січневого повстання, 7,
  • Ковальська, 45-47,
  • узвіз Військовий, 1/корп. 3.        

Південний РЕМ:

  • Аркадійська алея, 1-3, 8-26,
  • Каманіна, 3-22,
  • Кільцева, 1-12,
  • Посмітного, 9-17А,
  • пров. 2-й Амурський, 1Б, 2, 7,
  • пров. Аркадіївський, 1-24А,
  • Колективний, 1-16,
  • пров. Морехідний, 6-22А,
  • пров. Морський, 1-43,
  • пров. Університетський, 2-7,
  • Краснова, 11Б, 12, 14.

Північний РЕМ:

  • Хуторська, 15-71,
  • Ак. Панкратової, 1-31А,
  • Кругова, 10-58,
  • Хавкіна, 1-31,
  • Геологічна,  9, 9А, 23А,
  • Степова, 1-31,
  • пров. 4-й Деревообробний, 1-117,
  • пров. 5-й Деревообробний, 2-147,
  • М. Боровського, 1/17/корп. 2,
  • Хімічна, 200-216.        

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, що похолодання збільшило навантаження на енергосистему, а це вносить зміни в особливості споживання електроенергії. Влітку потрібно було максимально економити світло після 19:00. Тепер же найкритичніші години дещо змістилися.

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