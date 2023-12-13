Масові відключення — хто з одеситів залишився без електропостачання

Енергетики працюють на мережах. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 13 грудня, тисячі одеситів залишилися без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 20:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла

Центральний РЕМ:

В. Арнаутська, 1,1/корп. 1, 2,

б-р. Лідерсовський, 21, 21В,

В. Арнаутська, 5-7А,

пров. 2-й Лермонтовський, 1-13,

б-р. Лідерсовський, 19/корп. 21,

Леонтовича, 8,

Ковальська, 39-55,

Миколи Гоголя, 1/3, 7,

Приморська, 20, 23, 25,

Тираспольська, 12,

Успенська, 72,

Багрицького, 50-75А,

Весіння, 4-41,

Глиняна, 27-48,

Єфімова, 29 – 49,

М. Малиновського, 66-92,

Перовської Софії, 27-48,

О. Тимошенка, 39, 41, 42,

В. Фігнер, 11-26,

пров. Косовський, 3-8,

пров. Січневий, 3,

пров. Січневого повстання, 7,

Ковальська, 45-47,

узвіз Військовий, 1/корп. 3.

Південний РЕМ:

Аркадійська алея, 1-3, 8-26,

Каманіна, 3-22,

Кільцева, 1-12,

Посмітного, 9-17А,

пров. 2-й Амурський, 1Б, 2, 7,

пров. Аркадіївський, 1-24А,

Колективний, 1-16,

пров. Морехідний, 6-22А,

пров. Морський, 1-43,

пров. Університетський, 2-7,

Краснова, 11Б, 12, 14.

Північний РЕМ:

Хуторська, 15-71,

Ак. Панкратової, 1-31А,

Кругова, 10-58,

Хавкіна, 1-31,

Геологічна, 9, 9А, 23А,

Степова, 1-31,

пров. 4-й Деревообробний, 1-117,

пров. 5-й Деревообробний, 2-147,

М. Боровського, 1/17/корп. 2,

Хімічна, 200-216.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, що похолодання збільшило навантаження на енергосистему, а це вносить зміни в особливості споживання електроенергії. Влітку потрібно було максимально економити світло після 19:00. Тепер же найкритичніші години дещо змістилися.