Масові відключення — хто з одеситів залишився без електропостачання
Сьогодні, 13 грудня, тисячі одеситів залишилися без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 20:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де не буде світла
Центральний РЕМ:
- В. Арнаутська, 1,1/корп. 1, 2,
- б-р. Лідерсовський, 21, 21В,
- В. Арнаутська, 5-7А,
- пров. 2-й Лермонтовський, 1-13,
- б-р. Лідерсовський, 19/корп. 21,
- Леонтовича, 8,
- Ковальська, 39-55,
- Миколи Гоголя, 1/3, 7,
- Приморська, 20, 23, 25,
- Тираспольська, 12,
- Успенська, 72,
- Багрицького, 50-75А,
- Весіння, 4-41,
- Глиняна, 27-48,
- Єфімова, 29 – 49,
- М. Малиновського, 66-92,
- Перовської Софії, 27-48,
- О. Тимошенка, 39, 41, 42,
- В. Фігнер, 11-26,
- пров. Косовський, 3-8,
- пров. Січневий, 3,
- пров. Січневого повстання, 7,
- Ковальська, 45-47,
- узвіз Військовий, 1/корп. 3.
Південний РЕМ:
- Аркадійська алея, 1-3, 8-26,
- Каманіна, 3-22,
- Кільцева, 1-12,
- Посмітного, 9-17А,
- пров. 2-й Амурський, 1Б, 2, 7,
- пров. Аркадіївський, 1-24А,
- Колективний, 1-16,
- пров. Морехідний, 6-22А,
- пров. Морський, 1-43,
- пров. Університетський, 2-7,
- Краснова, 11Б, 12, 14.
Північний РЕМ:
- Хуторська, 15-71,
- Ак. Панкратової, 1-31А,
- Кругова, 10-58,
- Хавкіна, 1-31,
- Геологічна, 9, 9А, 23А,
- Степова, 1-31,
- пров. 4-й Деревообробний, 1-117,
- пров. 5-й Деревообробний, 2-147,
- М. Боровського, 1/17/корп. 2,
- Хімічна, 200-216.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, що похолодання збільшило навантаження на енергосистему, а це вносить зміни в особливості споживання електроенергії. Влітку потрібно було максимально економити світло після 19:00. Тепер же найкритичніші години дещо змістилися.
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