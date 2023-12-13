Массовые отключения — кто из одесситов остался без электроснабжения

Энергетики работают в сетях. Фото: ДТЭК

Сегодня, 13 декабря, тысячи одесситов остались без света. Энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях, электроснабжение в дома горожан обещают вернуть к 20:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света

Центральный РЭС:

Б. Арнаутская, 1,1/корп. 1, 2,

б-р. Лидерсовский, 21, 21В,

Б. Арнаутская, 5-7А,

пер. 2-й Лермонтовский, 1-13,

б-р. Лидерсовский, 19/корп. 21,

Леонтовича, 8,

Кузнечная, 39-55,

Николая Гоголя, 1/3, 7,

Приморская, 20, 23, 25,

Тираспольская, 12,

Успенская, 72,

Багрицкого, 50-75А,

Весенняя, 4-41,

Глиняная, 27-48,

Ефимова, 29-49,

М. Малиновского, 66-92,

Перовской Софии, 27-48,

А. Тимошенко, 39, 41, 42,

В. Фигнер, 11-26,

пер. Косовский, 3-8,

пер. Январский, 3,

пер. Январского восстания, 7,

Кузнечная, 45-47,

спуск Военный, 1/корп. 3.

Южный РЭС:

Аркадийская аллея, 1-3, 8-26,

Команина, 3-22,

Кольцевая, 1-12,

Посмитного, 9-17А,

пер. 2-й Амурский, 1Б, 2, 7,

пер. Аркадиевский, 1-24А,

Коллективный, 1-16,

пер. Мореходный, 6-22А,

пер. Морской, 1-43,

пер. Университетский, 2-7,

Краснова, 11Б, 12, 14.

Северный РЭС:

Хуторская, 15-71,

Ак. Панкратовой, 1-31А,

Круговая, 10-58,

Ховкина, 1-31,

Геологическая, 9, 9А, 23А,

Степная, 1-31,

пер. 4-й Деревообрабатывающий, 1-117,

пер. 5-й Деревообрабатывающий, 2-147,

М. Боровского, 1/17/корп. 2,

Химическая, 200-216.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, что похолодание увеличило нагрузку на энергосистему, а это вносит изменения в особенности потребления электроэнергии. Летом нужно было максимально экономить свет после 19:00. Теперь же самые критические часы несколько сместились.