Масові відключення: тисячі одеситів залишились без води

Чоловік набирає воду. Фото: Новини.LIVE

Через необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу сьогодні, 12 вересня, в Одесі припинять водопостачання. Загалом постачання не буде на 17 вулицях.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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вул. Люстдорфська дорога, 162 – 178;

вул. Архітекторська, 12 – 24 усі будинки;

вул. Ільфа і Петрова, 21 – 63/1;

вул. Вільямса, 46 – 87 усі будинки;

вул. Академіка Корольова, 43 – 122;

вул. Ак. Глушко, 1 – 25 усі будинки;

вул. Похила, усі будинки;

пров. Казковий, усі будинки;

Совіньйон 1,2,3 Ж/М;

Червоний хутор,

Чорноморка, усі будинки;

вул. Бабеля вул., частково усі будинки;

пров. Виноградний, частково усі будинки;

вул. Колонічна, частково усі будинки;

вул. Бочарова, 2 – 8 усі будинки;

просп. Добровольського, 112 – 149 корп. усі будинки.

Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути до всіх будинків до 17:00.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Нагадаємо, попри щоденні мітинги біля стін Одеської міської ради, влада обрала підрядника для проведення водогону у Приморському районі міста. Роботи виконуватимуть наближені до мерії компанії "Автомагістраль-Південь" та "Ростдорстрой".