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Масові відключення: тисячі одеситів залишились без води

12 вересня 2023 12:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Масові відключення: тисячі одеситів залишились без води
Чоловік набирає воду. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Через необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу сьогодні, 12 вересня, в Одесі припинять водопостачання. Загалом постачання не буде на 17 вулицях. 

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де не буде води в Одесі

  • вул. Люстдорфська дорога, 162 – 178;
  • вул. Архітекторська, 12 – 24 усі будинки;
  • вул. Ільфа і Петрова, 21 – 63/1;
  • вул. Вільямса, 46 – 87 усі будинки;
  • вул. Академіка Корольова, 43 – 122;
  • вул. Ак. Глушко, 1 – 25 усі будинки;
  • вул. Похила, усі будинки;
  • пров. Казковий, усі будинки;
  • Совіньйон 1,2,3 Ж/М;
  • Червоний хутор,
  • Чорноморка, усі будинки;
  • вул. Бабеля вул., частково усі будинки;
  • пров. Виноградний, частково усі будинки;
  • вул. Колонічна, частково усі будинки;
  • вул. Бочарова, 2 – 8 усі будинки;
  • просп. Добровольського, 112 – 149 корп. усі будинки. 

Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути до всіх будинків до 17:00.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.  

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Нагадаємо, попри щоденні мітинги біля стін Одеської міської ради, влада обрала підрядника для проведення водогону у Приморському районі міста. Роботи виконуватимуть наближені до мерії компанії "Автомагістраль-Південь" та "Ростдорстрой".

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