Масові відключення: тисячі одеситів залишились без води
Через необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу сьогодні, 12 вересня, в Одесі припинять водопостачання. Загалом постачання не буде на 17 вулицях.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де не буде води в Одесі
- вул. Люстдорфська дорога, 162 – 178;
- вул. Архітекторська, 12 – 24 усі будинки;
- вул. Ільфа і Петрова, 21 – 63/1;
- вул. Вільямса, 46 – 87 усі будинки;
- вул. Академіка Корольова, 43 – 122;
- вул. Ак. Глушко, 1 – 25 усі будинки;
- вул. Похила, усі будинки;
- пров. Казковий, усі будинки;
- Совіньйон 1,2,3 Ж/М;
- Червоний хутор,
- Чорноморка, усі будинки;
- вул. Бабеля вул., частково усі будинки;
- пров. Виноградний, частково усі будинки;
- вул. Колонічна, частково усі будинки;
- вул. Бочарова, 2 – 8 усі будинки;
- просп. Добровольського, 112 – 149 корп. усі будинки.
Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути до всіх будинків до 17:00.
Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Нагадаємо, попри щоденні мітинги біля стін Одеської міської ради, влада обрала підрядника для проведення водогону у Приморському районі міста. Роботи виконуватимуть наближені до мерії компанії "Автомагістраль-Південь" та "Ростдорстрой".