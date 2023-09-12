Массовые отключения: тысячи одесситов остались без воды
Из-за необходимости проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода сегодня, 12 сентября, в Одессе прекратят водоснабжение. В общей сложности поставки не будут на 17 улицах.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где не будет воды в Одессе
- ул. Люстдорфская дорога, 162 – 178;
- ул. Архитекторская, 12 – 24 все дома;
- ул. Ильфа и Петрова, 21 – 63/1;
- ул. Уильямса, 46 – 87 все дома;
- ул. Академика Королева, 43 – 122;
- ул. Ак. Глушко, 1 – 25 все дома;
- ул. Наклонная, все дома;
- пров. Сказочный, все дома;
- Совиньон 1,2,3 Ж/М;
- Красный хутор,
- Черноморка, все дома;
- ул. Бабеля ул., частично все дома;
- пров. Виноградный, отчасти все дома;
- ул. Колоническая, частично все дома;
- ул. Бочарова, 2 – 8 все дома;
- просп. Добровольского, 112 – 149 корп. все дома.
Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома к 17:00.
Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Напомним, несмотря на ежедневные митинги у стен Одесского городского совета, власти избрали подрядчика для проведения водопровода в Приморском районе города. Работы будут выполнять приближенные к мэрии компании "Автомагистраль-Юг" и "Ростдорстрой".