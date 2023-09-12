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Массовые отключения: тысячи одесситов остались без воды

12 сентября 2023 12:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Массовые отключения: тысячи одесситов остались без воды
Человек набирает воду. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Из-за необходимости проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода сегодня, 12 сентября, в Одессе прекратят водоснабжение. В общей сложности поставки не будут на 17 улицах.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где не будет воды в Одессе

  • ул. Люстдорфская дорога, 162 – 178;
  • ул. Архитекторская, 12 – 24 все дома;
  • ул. Ильфа и Петрова, 21 – 63/1;
  • ул. Уильямса, 46 – 87 все дома;
  • ул. Академика Королева, 43 – 122;
  • ул. Ак. Глушко, 1 – 25 все дома;
  • ул. Наклонная, все дома;
  • пров. Сказочный, все дома;
  • Совиньон 1,2,3 Ж/М;
  • Красный хутор,
  • Черноморка, все дома;
  • ул. Бабеля ул., частично все дома;
  • пров. Виноградный, отчасти все дома;
  • ул. Колоническая, частично все дома;
  • ул. Бочарова, 2 – 8 все дома;
  • просп. Добровольского, 112 – 149 корп. все дома.

Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома к 17:00.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Напомним, несмотря на ежедневные митинги у стен Одесского городского совета, власти избрали подрядчика для проведения водопровода в Приморском районе города. Работы будут выполнять приближенные к мэрии компании "Автомагистраль-Юг" и "Ростдорстрой".

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