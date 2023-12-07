Масові відключення — тисячі одеситів залишилися без води

Відсутність води у крані. Фото: УНІАН

Сьогодні, 7 грудня, деякі одесити залишилися без водопостачання через ремонтно-аварійні роботи. Воду містянам планують повернути під вечір, проте час може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

вул. вул. Учнівська, 1-17;

вул. Горизонтальна, 6,8,11;

пров. 1-й Амурський, 3-18;

пров. 1-й Східний, 2-18;

вул. 1-ша Ползунова, 1-14;

пров. 2-й Амурський, 2,3,4;

вул. Амурська, 18-63;

вул. Локальна, 3-15;

вул. Макова, 2-78;

пров. Маковий, 2-12;

вул. Північна — усі будинки;

Тираспольське шосе, 51-219;

село Фонтанка — усі будинки;

вул. Левітана, 113, 113а, 113б, 114, 116а;

Попередньо води не буде до 15:00.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу", — йдеться у повідомленні комунальників.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, хто не має права на субсидію. Так, субсидія не призначається, зокрема, якщо загальна площа житлового приміщення перевищує 130 кв. метрів для квартир у багатоквартирному будинку, 230 кв. метрів для індивідуальних будинків.

Також субсидія не призначається, якщо будь-хто зі складу домогосподарства або член сім’ї особи зі складу домогосподарства протягом 12 місяців перед призначенням житлової субсидії здійснив операцію на суму, яка перевищила 50 тис. грн.