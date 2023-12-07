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Массовые отключения — тысячи одесситов остались без воды

7 декабря 2023 12:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Массовые отключения — тысячи одесситов остались без воды
Отсутствие воды в кране. Фото: УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 7 декабря, некоторые одесситы остались без водоснабжения из-за ремонтно-аварийных работ. Воду горожанам планируют вернуть к вечеру, однако время может измениться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

  • ул. Ученическая, 1-17;
  • ул. Горизонтальная, 6,8,11;
  • пер. 1-й Амурский, 3-18;
  • пер. 1-й Восточный, 2-18;
  • ул. 1-я Ползунова, 1-14;
  • пер. 2-й Амурский, 2,3,4;
  • ул. Амурская, 18–63;
  • ул. Локально, 3-15;
  • ул. Маковая, 2-78;
  • пер. Маковый, 2-12;
  • ул. Северная — все дома;
  • Тираспольское шоссе, 51-219;
  • село Фонтанка — все дома;
  • ул. Левитана, 113, 113а, 113б, 114, 116а;

Предварительно воды не будет до 15:00.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, кто не имеет права на субсидию. Да, субсидия не назначается, в частности, если общая площадь жилого помещения превышает 130 кв. метров для квартир в многоквартирном доме, 230 кв. метров для индивидуальных домов.

Также субсидия не назначается, если кто-либо из состава домохозяйства или член семьи лица из состава домохозяйства в течение 12 месяцев перед назначением жилищной субсидии совершил сделку на сумму, превысившую 50 тыс. грн.

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