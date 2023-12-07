Массовые отключения — тысячи одесситов остались без воды

Отсутствие воды в кране. Фото: УНИАН

Сегодня, 7 декабря, некоторые одесситы остались без водоснабжения из-за ремонтно-аварийных работ. Воду горожанам планируют вернуть к вечеру, однако время может измениться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

ул. Ученическая, 1-17;

ул. Горизонтальная, 6,8,11;

пер. 1-й Амурский, 3-18;

пер. 1-й Восточный, 2-18;

ул. 1-я Ползунова, 1-14;

пер. 2-й Амурский, 2,3,4;

ул. Амурская, 18–63;

ул. Локально, 3-15;

ул. Маковая, 2-78;

пер. Маковый, 2-12;

ул. Северная — все дома;

Тираспольское шоссе, 51-219;

село Фонтанка — все дома;

ул. Левитана, 113, 113а, 113б, 114, 116а;

Предварительно воды не будет до 15:00.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, кто не имеет права на субсидию. Да, субсидия не назначается, в частности, если общая площадь жилого помещения превышает 130 кв. метров для квартир в многоквартирном доме, 230 кв. метров для индивидуальных домов.

Также субсидия не назначается, если кто-либо из состава домохозяйства или член семьи лица из состава домохозяйства в течение 12 месяцев перед назначением жилищной субсидии совершил сделку на сумму, превысившую 50 тыс. грн.