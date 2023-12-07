Массовые отключения — тысячи одесситов остались без воды
Сегодня, 7 декабря, некоторые одесситы остались без водоснабжения из-за ремонтно-аварийных работ. Воду горожанам планируют вернуть к вечеру, однако время может измениться.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
- ул. Ученическая, 1-17;
- ул. Горизонтальная, 6,8,11;
- пер. 1-й Амурский, 3-18;
- пер. 1-й Восточный, 2-18;
- ул. 1-я Ползунова, 1-14;
- пер. 2-й Амурский, 2,3,4;
- ул. Амурская, 18–63;
- ул. Локально, 3-15;
- ул. Маковая, 2-78;
- пер. Маковый, 2-12;
- ул. Северная — все дома;
- Тираспольское шоссе, 51-219;
- село Фонтанка — все дома;
- ул. Левитана, 113, 113а, 113б, 114, 116а;
Предварительно воды не будет до 15:00.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени", — говорится в сообщении коммунальщиков.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Напомним, Новини.LIVE писали о том, кто не имеет права на субсидию. Да, субсидия не назначается, в частности, если общая площадь жилого помещения превышает 130 кв. метров для квартир в многоквартирном доме, 230 кв. метров для индивидуальных домов.
Также субсидия не назначается, если кто-либо из состава домохозяйства или член семьи лица из состава домохозяйства в течение 12 месяцев перед назначением жилищной субсидии совершил сделку на сумму, превысившую 50 тыс. грн.
Читайте Новини.LIVE!