В Одесі знову відключення води

Масові відключення води в Одесі: перелік адрес
7 серпня 2023 13:45
Одеський бювет. Фото: google.com
Сьогодні, 7 серпня, у багатьох одеситів не буде води через ремонто-аварійні роботи водоканалу. Проте комунальники працюють на ділянках, щоб якомога швидше відновити постачання.
Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.
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Станом на сьогодні водопостачання припинено за такими адресами:
- вул. Малиновського — 1-49 непарні будинки;
- вул. Академіка Філатова 18-58, парні будинки;
- вул. Космонавтів — 4-10 парні будинки;
- вул. Розумовська — 2-6 усі будинки;
- Серединський сквер — 1-3 непарні будинки;
- вул. Мечникова — 88-90 парні будинки.
Планують відновити до 16:00.
- вул. Фонтанська дорога — 43-59 непарні будинки;
- вул. Педагогічна — 24-46;
- пров. Полуничний — усі будинки.
Планують відновити до 18:00
- вул. 5-та Лінія до вул. 14-та Лінія — усі будинки;
- вул. Героїв Сталінграда — 26-58 усі будинки;
- вул. Лесі Українки — 45-49 усі будинки;
- вул. Капітана Кузнєцова — 93-111 усі будинки
Планують відновити до 22:00.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155
Нагадаємо, впродовж останніх 20 років у світі знижуються запаси води. Попри те, що загальна місткість сховищ стала більшою, вони наповнюються у повільнішому темпі, ніж очікувалось.