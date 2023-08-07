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Масові відключення води в Одесі: перелік адрес

7 серпня 2023 13:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі знову відключення води
Одеський бювет. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 7 серпня, у багатьох одеситів не буде води через ремонто-аварійні роботи водоканалу. Проте комунальники працюють на ділянках, щоб якомога швидше відновити постачання.

Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Станом на сьогодні водопостачання припинено за такими адресами:

  • вул. Малиновського — 1-49 непарні будинки;
  • вул. Академіка Філатова 18-58, парні будинки;
  • вул. Космонавтів — 4-10 парні будинки;
  • вул. Розумовська —  2-6 усі будинки;
  • Серединський сквер — 1-3 непарні будинки;
  • вул. Мечникова — 88-90 парні будинки.

Планують відновити до 16:00.

  • вул. Фонтанська дорога — 43-59 непарні будинки;
  • вул. Педагогічна — 24-46;
  • пров. Полуничний — усі будинки.

Планують відновити до 18:00

  • вул. 5-та Лінія до вул. 14-та Лінія — усі будинки;
  • вул. Героїв Сталінграда — 26-58 усі будинки;
  • вул. Лесі Українки — 45-49 усі будинки;
  • вул. Капітана Кузнєцова — 93-111 усі будинки

Планують відновити до 22:00.

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155  

Нагадаємо, впродовж останніх 20 років у світі знижуються запаси води. Попри те, що загальна місткість сховищ стала більшою, вони наповнюються у повільнішому темпі, ніж очікувалось.

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