В Одесі знову відключення води

Одеський бювет. Фото: google.com

Сьогодні, 7 серпня, у багатьох одеситів не буде води через ремонто-аварійні роботи водоканалу. Проте комунальники працюють на ділянках, щоб якомога швидше відновити постачання.

Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Станом на сьогодні водопостачання припинено за такими адресами:

вул. Малиновського — 1-49 непарні будинки;

вул. Академіка Філатова 18-58, парні будинки;

вул. Космонавтів — 4-10 парні будинки;

вул. Розумовська — 2-6 усі будинки;

Серединський сквер — 1-3 непарні будинки;

вул. Мечникова — 88-90 парні будинки.

Планують відновити до 16:00.

вул. Фонтанська дорога — 43-59 непарні будинки;

вул. Педагогічна — 24-46;

пров. Полуничний — усі будинки.

Планують відновити до 18:00

вул. 5-та Лінія до вул. 14-та Лінія — усі будинки;

вул. Героїв Сталінграда — 26-58 усі будинки;

вул. Лесі Українки — 45-49 усі будинки;

вул. Капітана Кузнєцова — 93-111 усі будинки

Планують відновити до 22:00.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155

Нагадаємо, впродовж останніх 20 років у світі знижуються запаси води. Попри те, що загальна місткість сховищ стала більшою, вони наповнюються у повільнішому темпі, ніж очікувалось.