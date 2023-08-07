В Одессе снова отключение воды

Одесский бювет. Фото: google.com

Сегодня, 7 августа, у многих одесситов не будет воды из-за ремонтно-аварийных работ водоканала. Однако коммунальщики работают на участках, чтобы как можно скорее возобновить поставки.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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По состоянию на сегодняшний день водоснабжение прекращено по следующим адресам:

ул. Малиновского — 1-49 нечетных домов;

ул. Академика Филатова 18-58, парные дома;

ул. Космонавтов — 4-10 парные дома;

ул. Разумовская — 2-6 все дома;

Серединский сквер — 1-3 нечетных дома;

ул. Мечникова — 88-90 парные дома.

Планируют возобновить до 16:00.

ул. Фонтанская дорога — 43-59 нечетных домов;

ул. Педагогическая — 24-46;

пер. Клубничный — все дома.

Планируют восстановить до 18:00

ул. 5-я Линия до ул. 14-я Линия — все дома;

ул. Героев Сталинграда — 26-58 все дома;

ул. Леси Украинки — 45-49 все дома;

ул. Капитана Кузнецова — 93-111 все дома

Планируют возобновить до 22:00.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155

Напомним, в течение последних 20 лет в мире снижаются запасы воды. Несмотря на то, что общая емкость хранилищ стала больше, они наполняются в более медленном темпе, чем ожидалось.