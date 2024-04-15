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Масові відключення водопостачання в Одесі — кому слід підготуватись

15 квітня 2024 09:46
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Масові відключення водопостачання в Одесі — кому слід підготуватись
Вода капає з крана. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні вранці, 15 квітня, у деяких одеситів не буде води через ремонтні роботи. Водопостачання містянам планують повернути до 16:00. Також в ніч проти 16 квітня жителі Одеси та деяких населених пунктів області будуть відключені від водопостачання з метою перевірки роботи водопроводу. 

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

  • вул. Малиновського — усі будинки;
  • вул. Івана і Юрія Лип — усі будинки;
  • Малиновського — усі будинки.
    Води не буде до 12:00.
     
  • вул. Люстдорфська дорога  — усі будинки;
  • просп. Академіка Глушка  — усі будинки;
  • вул. Левітана  — усі будинки.
    Води не буде до 16:00.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Нічні відключення

  • Київський район — усі будинки;
  • Приморський район — усі будинки;
  • Хаджибейський район — усі будинки;
  • с. Лиманка — усі будинки;
  • с. Червоний хутір — усі будинки;
  • ж/м "Райдужний" — усі будинки;
  • ж/м "Совіньон 1-5" — усі будинки;
  • ж/м "Чорноморка" — усі будинки;
  • ЖКП "Таїрово" — усі будинки. 

Води не буде з 23:30 15 квітня до 06:30 16 квітня.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Ми писали, що Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) може підвищити тарифи на водопостачання. Ціна одного кубометра води залежатиме від регіону і може сягнути 60%.

Раніше ми повідомляли, що з понеділка, 15 квітня, у Центрі надання адміністративних послуг на вул. Косовська, 2Д розпочинається приймання документів. У відомстві можна буде оформити пільги на сплату комунальних платежів.

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Новини Одеси
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