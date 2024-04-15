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Массовые отключения водоснабжения в Одессе — кому следует подготовиться

15 апреля 2024 09:46
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Массовые отключения водоснабжения в Одессе — кому следует подготовиться
Вода капает из крана. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня утром, 15 апреля, у некоторых одесситов не будет воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 12:00. Также в ночь на 16 апреля жители Одессы и некоторых населенных пунктов области будут отключены от водоснабжения с целью проверки работы водопровода.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала" .

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"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.

Ночные отключения

  • Киевский район - все дома;
  • Приморский район – все дома;
  • Хаджибейский район – все дома;
  • с. Лиманка – все дома;
  • с. Красный хутор – все дома;
  • ж/м "Радужный" – все дома;
  • ж/м "Совиньон 1-5" – все дома;
  • ж/м "Черноморка" – все дома;
  • ЖКУ "Таирово" – все дома.

Воды не будет с 23:30 15 апреля до 06:30 16 апреля.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

Больше о коммунальных услугах

Мы писали, что Национальная комиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) может повысить тарифы на водоснабжение. Цена одного кубометра воды будет зависеть от региона и может составить 60%.

Ранее мы сообщали, что с понедельника, 15 апреля, в Центре предоставления административных услуг по ул. Косовская, 2Д начинается прием документов. В ведомстве можно будет оформить льготы на оплату коммунальных платежей.

коммунальные услуги
Одесса
Одесская область
вода
Новости Одессы
отсутствие воды

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