Массовые отключения водоснабжения в Одессе — кому следует подготовиться
Сегодня утром, 15 апреля, у некоторых одесситов не будет воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 12:00. Также в ночь на 16 апреля жители Одессы и некоторых населенных пунктов области будут отключены от водоснабжения с целью проверки работы водопровода.
Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала" .
Где нет воды
- ул. Малиновского — все дома
- ул. Ивана и Юрия Лип -- все дома
- Малиновского — все дома
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.
Ночные отключения
- Киевский район - все дома;
- Приморский район – все дома;
- Хаджибейский район – все дома;
- с. Лиманка – все дома;
- с. Красный хутор – все дома;
- ж/м "Радужный" – все дома;
- ж/м "Совиньон 1-5" – все дома;
- ж/м "Черноморка" – все дома;
- ЖКУ "Таирово" – все дома.
Воды не будет с 23:30 15 апреля до 06:30 16 апреля.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.
Больше о коммунальных услугах
Мы писали, что Национальная комиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) может повысить тарифы на водоснабжение. Цена одного кубометра воды будет зависеть от региона и может составить 60%.
Ранее мы сообщали, что с понедельника, 15 апреля, в Центре предоставления административных услуг по ул. Косовская, 2Д начинается прием документов. В ведомстве можно будет оформить льготы на оплату коммунальных платежей.
Читайте Новини.LIVE!