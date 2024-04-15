Массовые отключения водоснабжения в Одессе — кому следует подготовиться

Вода капает из крана. Фото: Новини.LIVE

Сегодня утром, 15 апреля, у некоторых одесситов не будет воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 12:00. Также в ночь на 16 апреля жители Одессы и некоторых населенных пунктов области будут отключены от водоснабжения с целью проверки работы водопровода.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала" .

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"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.

Ночные отключения

Киевский район - все дома;

Приморский район – все дома;

Хаджибейский район – все дома;

с. Лиманка – все дома;

с. Красный хутор – все дома;

ж/м "Радужный" – все дома;

ж/м "Совиньон 1-5" – все дома;

ж/м "Черноморка" – все дома;

ЖКУ "Таирово" – все дома.

Воды не будет с 23:30 15 апреля до 06:30 16 апреля.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

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