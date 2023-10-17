Масові відключення: значна частина одеситів залишилася без води (перелік адрес)
Сьогодні, 17 жовтня, декілька тисяч одеситів залишилися без водопостачання через ремонтно-аварійні роботи. Воду містянам планують повернути до 22:00, проте час може змінюватися.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води
- вул. Василя Стуса — усі будинки;
- вул. Райдужна — усі будинки;
- вул. Строганова — усі будинки;
- вул. Майстрова — усі будинки;
- вул. Садиковська — усі будинки;
- вул. Градоначальницька — усі будинки;
- вул. Розкидайлівська — усі будинки;
- вул. Училищна — усі будинки;
- вул. Усатівська — усі будинки;
- вул. Нижня — усі будинки;
- вул. Літературна — усі будинки;
"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попереднє і може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу", — йдеться у повідомленні комунальників.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Нагадаємо, експерти назвали економічно обґрунтовані тарифи на житлово-комунальні послуги. Нині на більшість з них встановлено мораторій.
Додамо, у Кабінеті міністрів заявляють, що у жовтні та до кінця опалювального сезону ціни на комуналку не підвищуватимуть. Ціни на газ, опалювання та гарячу воду у зимово-осінній період точно залишаться без змін.
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