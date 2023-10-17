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Масові відключення: значна частина одеситів залишилася без води (перелік адрес)

17 жовтня 2023 16:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Значна частина одеситів залишилася без води
Відсутність води у крані. Фото ілюстративне: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 17 жовтня, декілька тисяч одеситів залишилися без водопостачання через ремонтно-аварійні роботи. Воду містянам планують повернути до 22:00, проте час може змінюватися. 

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

  • вул. Василя Стуса — усі будинки;
  • вул. Райдужна — усі будинки;
  • вул. Строганова — усі будинки;
  • вул. Майстрова — усі будинки;
  • вул. Садиковська — усі будинки;
  • вул. Градоначальницька — усі будинки;
  • вул. Розкидайлівська — усі будинки;
  • вул. Училищна — усі будинки;
  • вул. Усатівська — усі будинки;
  • вул. Нижня — усі будинки;
  • вул. Літературна — усі будинки;

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попереднє і може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу", — йдеться у повідомленні комунальників.

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Нагадаємо, експерти назвали економічно обґрунтовані тарифи на житлово-комунальні послуги. Нині на більшість з них встановлено мораторій.

Додамо, у Кабінеті міністрів заявляють, що  у жовтні та до кінця опалювального сезону ціни на комуналку не підвищуватимуть. Ціни на газ, опалювання та гарячу воду у зимово-осінній період точно залишаться без змін.

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