Значна частина одеситів залишилася без води

Відсутність води у крані. Фото ілюстративне: pixabay

Сьогодні, 17 жовтня, декілька тисяч одеситів залишилися без водопостачання через ремонтно-аварійні роботи. Воду містянам планують повернути до 22:00, проте час може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

вул. Василя Стуса — усі будинки;

вул. Райдужна — усі будинки;

вул. Строганова — усі будинки;

вул. Майстрова — усі будинки;

вул. Садиковська — усі будинки;

вул. Градоначальницька — усі будинки;

вул. Розкидайлівська — усі будинки;

вул. Училищна — усі будинки;

вул. Усатівська — усі будинки;

вул. Нижня — усі будинки;

вул. Літературна — усі будинки;

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попереднє і може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу", — йдеться у повідомленні комунальників.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Нагадаємо, експерти назвали економічно обґрунтовані тарифи на житлово-комунальні послуги. Нині на більшість з них встановлено мораторій.

Додамо, у Кабінеті міністрів заявляють, що у жовтні та до кінця опалювального сезону ціни на комуналку не підвищуватимуть. Ціни на газ, опалювання та гарячу воду у зимово-осінній період точно залишаться без змін.