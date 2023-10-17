Массовые отключения: значительная часть одесситов осталась без воды (список адресов)
Сегодня, 17 октября, несколько тысяч одесситов остались без водоснабжения из-за ремонтно-аварийных работ. Воду горожанам планируют вернуть к 22:00, однако время может меняться.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
- ул. Василия Стуса — все дома;
- ул. Радужная — все дома;
- ул. Строганова — все дома;
- ул. Мастерская — все дома;
- ул. Садыковская — все дома;
- ул. Градоначальническая — все дома;
- ул. Раскидайловская — все дома;
- ул. Училищная — все дома;
- ул. Усатовская — все дома;
- ул. Нижняя — все дома;
- ул. Литературная — все дома;
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители, или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени", — говорится в сообщении коммунальщиков.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Напомним, эксперты назвали экономически обоснованные тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Сейчас на большинство из них установлен мораторий.
Добавим, в Кабинете министров заявляют, что в октябре и до конца отопительного сезона цены на коммуналку не будут повышаться. Цены на газ, отопление и горячую воду в зимне-осенний период точно останутся без изменений.
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