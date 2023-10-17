Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Массовые отключения: значительная часть одесситов осталась без воды (список адресов) arrow

Массовые отключения: значительная часть одесситов осталась без воды (список адресов)

17 октября 2023 16:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Значительная часть одесситов осталась без воды
Отсутствие воды в кране. Фото иллюстративное: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 17 октября, несколько тысяч одесситов остались без водоснабжения из-за ремонтно-аварийных работ. Воду горожанам планируют вернуть к 22:00, однако время может меняться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

Читайте также:

Где нет воды

  • ул. Василия Стуса — все дома;
  • ул. Радужная — все дома;
  • ул. Строганова — все дома;
  • ул. Мастерская — все дома;
  • ул. Садыковская — все дома;
  • ул. Градоначальническая — все дома;
  • ул. Раскидайловская — все дома;
  • ул. Училищная — все дома;
  • ул. Усатовская — все дома;
  • ул. Нижняя — все дома;
  • ул. Литературная — все дома;

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители, или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Напомним, эксперты назвали экономически обоснованные тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Сейчас на большинство из них установлен мораторий.

Добавим, в Кабинете министров заявляют, что в октябре и до конца отопительного сезона цены на коммуналку не будут повышаться. Цены на газ, отопление и горячую воду в зимне-осенний период точно останутся без изменений.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

None

Бюджет-2024. Что утвердили депутаты к первому чтению и что сами об этом думают

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

15:34 Ученые выяснили, что на самом деле скрывается внутри Луны: это официально

Актуальное по теме