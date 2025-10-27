Відключення світла в Одесі 27 жовтня через профілактичні роботи та ремонт

Фахівці перевіряють енергообладнання. Фото ілюстративне: ДТЕК

У понеділок, 27 жовтня, в Одесі тимчасово відключать електропостачання для тисяч жителів через планові профілактичні роботи. Енергетики проводять ремонтні роботи та оперативно усувають наслідки пошкоджень, спричинених ворожими атаками, щоб якнайшвидше відновити стабільну подачу електроенергії.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Де немає світла в Одесі

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Північний РЕМ:

бул. Десантний, 14.

Роботи до 12:00.

1-а Пересипська, 1,

4-а Пересипська, 1-36б,

Авангардна, 1-31,

Агрономічна, 1-85,

Ананіївська, 1-26А,

Біляївська, 11, 11а, 11б,

Боровського Миколи, 1-123,

Висока, 1-20,

Вітчизняна, 33,

Дальня, 1-23,

Деревообробна, 1-86,

Дорожня, 1-22,

Жевахова, 103, 111,

Заболотного Академіка, 43-51.

Роботи до 17:00.

Івахненко Петра, 9, 63, 71-90А.

Роботи до 18:00.

Листяна, 1-13,

Літня, 1-41,

Матроська, 2,

Металістів, 1-15,

Мирна, 1-29,

Мічуріна, 19,19а,

Нежданової, 1-129,

Обривиста, 1-22,

Одеської громади, 1,

Озерна, 26-66,

Осіння, 1-12,

Павлодарського, 1-76,

Паркова, 75-81,

Поштова, 39,70-86,

Промислова, 7Б,

Професора Коровицького, 1-151,

Радіальна, 1,2,4,

Савранська, 1-28,

Світла, 1-14,

Тарутинська, 11а, 12, 13,

Теплична, 3/Б,4а,

Узікова Станіслава, 1-39,

Українська, 1-20,

Хавкіна, 2-74,

Хімічна, 1-8, 200-216,

Шполянська, 74-119,

Ядова, 58,

пров. 1-й Деревообробний, 1-27,

пров. 1-й Пересипський, 1-19,

пров. 4-й Деревообробний, 1, 14а-117,

пров. 5-й Деревообробний, 30-147,

пров. Іспанський, 2-А,

пров. Ковиловий, 1-17,

пров. Крижанівський, 1-28,

пров. Крушельницької, 1-5А,

пров. Москеті, 1-11а,

пров. Нежданової, 1-8,

пров. Іони Отаманського, 1-15,

пров. Савранський, 5,9,

пров. Станішевської Марії, 1А-21,

пров. Сумський, 2-28,

пров. Цукровий, 5-12,

пров. Шахтинський, 1-24,

пров. Шебелинський, 1-16,

просп. Зелений, 1,1а,3,14,18,21,

узвіз 2-й Пересипський, 1-23.

Роботи до 20:00.

Центральний РЕМ:

Квіткова,12-21,

Колонічна, 1,

Колонтаївська, 1,

Корженка Вадима, 25,30-46,

Пастера, 58-64,

Платанова, 27-126,

Преображенська, 15-30,

Прохоровська, 51-61,

Радісна, 114, 116,

пров. 1-й Бузковий, 1-6,

пров. 1-й Водопровідний, 4-13,

пров. 2-й Басейний, 2-18,

пров. 2-й Бузковий, 1-19,

пров. 2-й Водопровідний, 2,4,

пров. 2-й Водяний, 11,

пров. 3-й Басейний, 9,21,23,23а,

пров. Бузковий, 2/корп.2,

пров. Ватманський, 1-6,

пров. Виноградний, 4-38,

пров. Вознесенський, 1-6,24,

пров. Килимовий, 5,7,

проїзд Бузковий, 1-6.

Роботи до 19:00.

Ріхтера Святослава, 67-109,

Садова, 11-21,

Хмельницького Богдана, 23-33,52-66

пл. Соборна, 2,4,6,

пл. Старосіна, 3,5,7,13,15,15А,

пров. 1-й Басейний, 10-23.

Роботи до 20:00.

Бажана, 58, 62/КОРП.2, 63/КОРП.1, 64А,

Балківська, 90, 92, 104, 175,

Басейна, 4,

Благовидової Ольги, 30, 30/2, 34, 37а, 40В,

Квіткова, 6а, 12/2, 21,

Велика Арнаутська, 18, 22,

Водопровідна, 1-11,

Запорізька, 2-21,

Іванова Дмитра, 10, 25-59.

Роботи до 22:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

