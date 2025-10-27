Отключение света в Одессе 27 октября из-за профилактических работ и ремонта

Масшатбное отключение — когда одесситам вернут свет
В понедельник, 27 октября, в Одессе временно отключат электроснабжение для тысяч жителей из-за плановых профилактических работ. Энергетики проводят ремонтные работы и оперативно устраняют последствия повреждений, вызванных вражескими атаками, чтобы как можно быстрее восстановить стабильную подачу электроэнергии.
Где нет света в Одессе
Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:
Северный РЭС:
- бул. Десантный, 14.
Работы до 12:00.
- 1-я Пересыпская, 1,
- 4-я Пересыпская, 1-36б,
- Авангардная, 1-31,
- Агрономическая, 1-85,
- Ананьевская, 1-26А,
- Беляевская, 11, 11а, 11б,
- Боровского Николая, 1-123,
- Высокая, 1-20,
- Отечественная, 33,
- Дальняя, 1-23,
- Деревообрабатывающая, 1-86,
- Дорожная, 1-22,
- Жевахова, 103, 111,
- Академика Заболотного, 43-51.
Работы до 17:00.
- Ивахненко Петра, 9, 63, 71-90А.
Работы до 18:00.
- Лиственная, 1-13,
- Летняя, 1-41,
- Матросская, 2,
- Металлистов, 1-15,
- Мирная, 1-29,
- Мичурина, 19,19а,
- Неждановой, 1-129,
- Обрывистая, 1-22,
- Одесской общины, 1,
- Озерная, 26-66,
- Осенняя, 1-12,
- Павлодарского, 1-76,
- Парковая, 75-81,
- Почтовая, 39, 70-86,
- Промышленная, 7Б,
- Профессора Коровицкого, 1-151,
- Радиальная, 1,2,4,
- Савранская, 1-28,
- Светлая, 1-14,
- Тарутинская, 11а, 12, 13,
- Тепличная, 3/Б, 4а,
- Узикова Станислава, 1-39,
- Украинская, 1-20,
- Хавкина, 2-74,
- Химическая, 1-8, 200-216,
- Шполянская, 74-119,
- Ядовая, 58,
- переулок 1-й Деревообрабатывающий, 1-27,
- переулок 1-й Пересыпской, 1-19,
- переулок 4-й Деревообрабатывающий, 1, 14а-117,
- переулок 5-й Деревообрабатывающий, 30-147,
- переулок Испанский, 2-А,
- переулок Ковыльный, 1-17,
- переулок Крыжановский, 1-28,
- переулок Крушельницкой, 1-5А,
- переулок Москеты, 1-11а,
- переулок Неждановой, 1-8,
- переулок Ионы Атаманского, 1-15,
- переулок Савранский, 5,9,
- переулок Станишевской Марии, 1А-21,
- переулок Сумской, 2-28,
- переулок Сахарный, 5-12,
- переулок Шахтинский, 1-24,
- переулок Шебелинский, 1-16,
- просп. Зеленый, 1,1а,3,14,18,21,
- спуск 2-й Пересыпский, 1-23.
Работы до 20:00.
Центральный РЭС:
- Цветочная, 12-21,
- Колоничная, 1,
- Колонтаевская, 1,
- Корженко Вадима, 25, 30-46,
- Пастера, 58-64,
- Платанова, 27-126,
- Преображенская, 15-30,
- Прохоровская, 51-61,
- Радостная, 114, 116,
- переулок 1-й Сиреневый, 1-6,
- переулок 1-й Водопроводный, 4-13,
- переулок 2-й Бассейный, 2-18,
- переулок 2-й Сиреневый, 1-19,
- переулок 2-й Водопроводный, 2,4,
- переулок 2-й Водяной, 11,
- переулок 3-й Бассейный, 9,21,23,23а,
- переулок Сиреневый, 2/корп.2,
- переулок Ватманский, 1-6,
- переулок Виноградный, 4-38,
- переулок Вознесенский, 1-6,24,
- переулок Ковровый, 5,7,
- проезд Сиреневый, 1-6.
Работы до 19:00.
- Рихтера Святослава, 67-109,
- Садовая, 11-21,
- Хмельницкого Богдана, 23-33,52-66
- пл. Соборная, 2,4,6,
- пл. Старосина, 3,5,7,13,15,15А,
- переулок 1-й Бассейный, 10-23.
Работы до 20:00.
- Бажана, 58, 62/КОРП.2, 63/КОРП.1, 64А,
- Балковская, 90, 92, 104, 175,
- Бассейная, 4,
- Благовидовой Ольги, 30, 30/2, 34, 37а, 40В,
- Цветочная, 6а, 12/2, 21,
- Большая Арнаутская, 18, 22,
- Водопроводная, 1-11,
- Запорожская, 2-21,
- Иванова Дмитрия, 10, 25-59.
Работы до 22:00.
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
