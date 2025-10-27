Видео
Видео

Масшатбное отключение — когда одесситам вернут свет

Масшатбное отключение — когда одесситам вернут свет

Ua ru
Дата публикации 27 октября 2025 09:47
обновлено: 09:56
Отключение света в Одессе 27 октября из-за профилактических работ и ремонта
Специалисты проверяют энергооборудование. Фото иллюстративное: ДТЭК

В понедельник, 27 октября, в Одессе временно отключат электроснабжение для тысяч жителей из-за плановых профилактических работ. Энергетики проводят ремонтные работы и оперативно устраняют последствия повреждений, вызванных вражескими атаками, чтобы как можно быстрее восстановить стабильную подачу электроэнергии.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Читайте также:

Где нет света в Одессе

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:

Северный РЭС:

  • бул. Десантный, 14.

Работы до 12:00.

  • 1-я Пересыпская, 1,
  • 4-я Пересыпская, 1-36б,
  • Авангардная, 1-31,
  • Агрономическая, 1-85,
  • Ананьевская, 1-26А,
  • Беляевская, 11, 11а, 11б,
  • Боровского Николая, 1-123,
  • Высокая, 1-20,
  • Отечественная, 33,
  • Дальняя, 1-23,
  • Деревообрабатывающая, 1-86,
  • Дорожная, 1-22,
  • Жевахова, 103, 111,
  • Академика Заболотного, 43-51.

Работы до 17:00.

  • Ивахненко Петра, 9, 63, 71-90А.

Работы до 18:00.

  • Лиственная, 1-13,
  • Летняя, 1-41,
  • Матросская, 2,
  • Металлистов, 1-15,
  • Мирная, 1-29,
  • Мичурина, 19,19а,
  • Неждановой, 1-129,
  • Обрывистая, 1-22,
  • Одесской общины, 1,
  • Озерная, 26-66,
  • Осенняя, 1-12,
  • Павлодарского, 1-76,
  • Парковая, 75-81,
  • Почтовая, 39, 70-86,
  • Промышленная, 7Б,
  • Профессора Коровицкого, 1-151,
  • Радиальная, 1,2,4,
  • Савранская, 1-28,
  • Светлая, 1-14,
  • Тарутинская, 11а, 12, 13,
  • Тепличная, 3/Б, 4а,
  • Узикова Станислава, 1-39,
  • Украинская, 1-20,
  • Хавкина, 2-74,
  • Химическая, 1-8, 200-216,
  • Шполянская, 74-119,
  • Ядовая, 58,
  • переулок 1-й Деревообрабатывающий, 1-27,
  • переулок 1-й Пересыпской, 1-19,
  • переулок 4-й Деревообрабатывающий, 1, 14а-117,
  • переулок 5-й Деревообрабатывающий, 30-147,
  • переулок Испанский, 2-А,
  • переулок Ковыльный, 1-17,
  • переулок Крыжановский, 1-28,
  • переулок Крушельницкой, 1-5А,
  • переулок Москеты, 1-11а,
  • переулок Неждановой, 1-8,
  • переулок Ионы Атаманского, 1-15,
  • переулок Савранский, 5,9,
  • переулок Станишевской Марии, 1А-21,
  • переулок Сумской, 2-28,
  • переулок Сахарный, 5-12,
  • переулок Шахтинский, 1-24,
  • переулок Шебелинский, 1-16,
  • просп. Зеленый, 1,1а,3,14,18,21,
  • спуск 2-й Пересыпский, 1-23.

Работы до 20:00.

Центральный РЭС:

  • Цветочная, 12-21,
  • Колоничная, 1,
  • Колонтаевская, 1,
  • Корженко Вадима, 25, 30-46,
  • Пастера, 58-64,
  • Платанова, 27-126,
  • Преображенская, 15-30,
  • Прохоровская, 51-61,
  • Радостная, 114, 116,
  • переулок 1-й Сиреневый, 1-6,
  • переулок 1-й Водопроводный, 4-13,
  • переулок 2-й Бассейный, 2-18,
  • переулок 2-й Сиреневый, 1-19,
  • переулок 2-й Водопроводный, 2,4,
  • переулок 2-й Водяной, 11,
  • переулок 3-й Бассейный, 9,21,23,23а,
  • переулок Сиреневый, 2/корп.2,
  • переулок Ватманский, 1-6,
  • переулок Виноградный, 4-38,
  • переулок Вознесенский, 1-6,24,
  • переулок Ковровый, 5,7,
  • проезд Сиреневый, 1-6.

Работы до 19:00.

  • Рихтера Святослава, 67-109,
  • Садовая, 11-21,
  • Хмельницкого Богдана, 23-33,52-66
  • пл. Соборная, 2,4,6,
  • пл. Старосина, 3,5,7,13,15,15А,
  • переулок 1-й Бассейный, 10-23.

Работы до 20:00.

 

  • Бажана, 58, 62/КОРП.2, 63/КОРП.1, 64А,
  • Балковская, 90, 92, 104, 175,
  • Бассейная, 4,
  • Благовидовой Ольги, 30, 30/2, 34, 37а, 40В,
  • Цветочная, 6а, 12/2, 21,
  • Большая Арнаутская, 18, 22,
  • Водопроводная, 1-11,
  • Запорожская, 2-21,
  • Иванова Дмитрия, 10, 25-59.

Работы до 22:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы сообщали, что из-за вражеских обстрелов в Сумской области аварийные отключения света. Также мы писали о том, кто из украинцев будет платить меньше за электроснабжение.

