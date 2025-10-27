Отключение света в Одессе 27 октября из-за профилактических работ и ремонта

Специалисты проверяют энергооборудование. Фото иллюстративное: ДТЭК

В понедельник, 27 октября, в Одессе временно отключат электроснабжение для тысяч жителей из-за плановых профилактических работ. Энергетики проводят ремонтные работы и оперативно устраняют последствия повреждений, вызванных вражескими атаками, чтобы как можно быстрее восстановить стабильную подачу электроэнергии.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Где нет света в Одессе

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:

Северный РЭС:

бул. Десантный, 14.

Работы до 12:00.

1-я Пересыпская, 1,

4-я Пересыпская, 1-36б,

Авангардная, 1-31,

Агрономическая, 1-85,

Ананьевская, 1-26А,

Беляевская, 11, 11а, 11б,

Боровского Николая, 1-123,

Высокая, 1-20,

Отечественная, 33,

Дальняя, 1-23,

Деревообрабатывающая, 1-86,

Дорожная, 1-22,

Жевахова, 103, 111,

Академика Заболотного, 43-51.

Работы до 17:00.

Ивахненко Петра, 9, 63, 71-90А.

Работы до 18:00.

Лиственная, 1-13,

Летняя, 1-41,

Матросская, 2,

Металлистов, 1-15,

Мирная, 1-29,

Мичурина, 19,19а,

Неждановой, 1-129,

Обрывистая, 1-22,

Одесской общины, 1,

Озерная, 26-66,

Осенняя, 1-12,

Павлодарского, 1-76,

Парковая, 75-81,

Почтовая, 39, 70-86,

Промышленная, 7Б,

Профессора Коровицкого, 1-151,

Радиальная, 1,2,4,

Савранская, 1-28,

Светлая, 1-14,

Тарутинская, 11а, 12, 13,

Тепличная, 3/Б, 4а,

Узикова Станислава, 1-39,

Украинская, 1-20,

Хавкина, 2-74,

Химическая, 1-8, 200-216,

Шполянская, 74-119,

Ядовая, 58,

переулок 1-й Деревообрабатывающий, 1-27,

переулок 1-й Пересыпской, 1-19,

переулок 4-й Деревообрабатывающий, 1, 14а-117,

переулок 5-й Деревообрабатывающий, 30-147,

переулок Испанский, 2-А,

переулок Ковыльный, 1-17,

переулок Крыжановский, 1-28,

переулок Крушельницкой, 1-5А,

переулок Москеты, 1-11а,

переулок Неждановой, 1-8,

переулок Ионы Атаманского, 1-15,

переулок Савранский, 5,9,

переулок Станишевской Марии, 1А-21,

переулок Сумской, 2-28,

переулок Сахарный, 5-12,

переулок Шахтинский, 1-24,

переулок Шебелинский, 1-16,

просп. Зеленый, 1,1а,3,14,18,21,

спуск 2-й Пересыпский, 1-23.

Работы до 20:00.

Центральный РЭС:

Цветочная, 12-21,

Колоничная, 1,

Колонтаевская, 1,

Корженко Вадима, 25, 30-46,

Пастера, 58-64,

Платанова, 27-126,

Преображенская, 15-30,

Прохоровская, 51-61,

Радостная, 114, 116,

переулок 1-й Сиреневый, 1-6,

переулок 1-й Водопроводный, 4-13,

переулок 2-й Бассейный, 2-18,

переулок 2-й Сиреневый, 1-19,

переулок 2-й Водопроводный, 2,4,

переулок 2-й Водяной, 11,

переулок 3-й Бассейный, 9,21,23,23а,

переулок Сиреневый, 2/корп.2,

переулок Ватманский, 1-6,

переулок Виноградный, 4-38,

переулок Вознесенский, 1-6,24,

переулок Ковровый, 5,7,

проезд Сиреневый, 1-6.

Работы до 19:00.

Рихтера Святослава, 67-109,

Садовая, 11-21,

Хмельницкого Богдана, 23-33,52-66

пл. Соборная, 2,4,6,

пл. Старосина, 3,5,7,13,15,15А,

переулок 1-й Бассейный, 10-23.

Работы до 20:00.

Бажана, 58, 62/КОРП.2, 63/КОРП.1, 64А,

Балковская, 90, 92, 104, 175,

Бассейная, 4,

Благовидовой Ольги, 30, 30/2, 34, 37а, 40В,

Цветочная, 6а, 12/2, 21,

Большая Арнаутская, 18, 22,

Водопроводная, 1-11,

Запорожская, 2-21,

Иванова Дмитрия, 10, 25-59.

Работы до 22:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы сообщали, что из-за вражеских обстрелов в Сумской области аварийные отключения света. Также мы писали о том, кто из украинцев будет платить меньше за электроснабжение.

