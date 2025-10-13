В Одесі 13 жовтня тимчасове відключення води через ремонт мережі

Масшатбне відключення води в Одесі — адреси бюветів
В Одесі деякі мікрорайони залишилися без водопостачання. Сьогодні, 13 жовтня, комунальні служби здійснюють ремонт на кількох ділянках водопровідної мережі. Воду обіцяють відновити до вечора.
Про це у понеділок, 13 жовтня, повідомила пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води в Одесі
Без води залишилися такі адреси:
- вул. Баштанна, 2-14,
- вул. Окружна, 21-42,
- вул. Дмітрієвська, 1-9/3,
- пров. Безіменний, 12,
- пров. Китобійний, 1-50,
- вул. Кавунова, 1-18,
- вул. Архітекторна, 10-14,
- просп. Княза Володимира Великого, 77,
- вул. Марсельська, 2А-4,
- вул. Бахмутська, 123-125,
- вул. Баклківська, 38, 40, 40А, 42.
Відключення до 15:00.
- вул. Європейська, 72-85,
- вул. Рішельєвська, 62-68,
- вул. Преображенська, 86-88,
- вул. Велика Арнаутська, 57-99,
- вул. Мала Арнаутська, 56-94,
- вул. Українських Героїів, 33-41.
Відключення до 18:00.
Телефон для довідок (цілодобово)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Де набрати води в Одесі
Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, ми писали, що воду з Миколаївського водогону ще пити заборонено. Також ми повідомляли, що прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко пояснила чи будуть в Україні проблеми зі світлом та водою.
