В Одесі 13 жовтня тимчасове відключення води через ремонт мережі

В Одесі деякі мікрорайони залишилися без водопостачання. Сьогодні, 13 жовтня, комунальні служби здійснюють ремонт на кількох ділянках водопровідної мережі. Воду обіцяють відновити до вечора.

Про це у понеділок, 13 жовтня, повідомила пресслужба "Інфоксводоканалу".

Де немає води в Одесі

Без води залишилися такі адреси:

вул. Баштанна, 2-14,

вул. Окружна, 21-42,

вул. Дмітрієвська, 1-9/3,

пров. Безіменний, 12,

пров. Китобійний, 1-50,

вул. Кавунова, 1-18,

вул. Архітекторна, 10-14,

просп. Княза Володимира Великого, 77,

вул. Марсельська, 2А-4,

вул. Бахмутська, 123-125,

вул. Баклківська, 38, 40, 40А, 42.

Відключення до 15:00.

вул. Європейська, 72-85,

вул. Рішельєвська, 62-68,

вул. Преображенська, 86-88,

вул. Велика Арнаутська, 57-99,

вул. Мала Арнаутська, 56-94,

вул. Українських Героїів, 33-41.

Відключення до 18:00.

Телефон для довідок (цілодобово)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі

Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

