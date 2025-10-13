Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Масшатбне відключення води в Одесі — адреси бюветів

Масшатбне відключення води в Одесі — адреси бюветів

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 12:03
В Одесі 13 жовтня тимчасове відключення води через ремонт мережі
Люди набирають воду у бюветі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі деякі мікрорайони залишилися без водопостачання. Сьогодні, 13 жовтня, комунальні служби здійснюють ремонт на кількох ділянках водопровідної мережі. Воду обіцяють відновити до вечора.

Про це у понеділок, 13 жовтня, повідомила пресслужба "Інфоксводоканалу".

Реклама
Читайте також:

Де немає води в Одесі

Без води залишилися такі адреси: 

  • вул. Баштанна, 2-14,
  • вул. Окружна, 21-42,
  • вул. Дмітрієвська, 1-9/3,
  • пров. Безіменний, 12,
  • пров. Китобійний, 1-50,
  • вул. Кавунова, 1-18,
  • вул. Архітекторна, 10-14,
  • просп. Княза Володимира Великого, 77,
  • вул. Марсельська, 2А-4,
  • вул. Бахмутська, 123-125,
  • вул. Баклківська, 38, 40, 40А, 42.

Відключення до 15:00.

  • вул. Європейська, 72-85,
  • вул. Рішельєвська, 62-68,
  • вул. Преображенська, 86-88,
  • вул. Велика Арнаутська, 57-99,
  • вул. Мала Арнаутська, 56-94,
  • вул. Українських Героїів, 33-41.

Відключення до 18:00.

Телефон для довідок (цілодобово)

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі 

Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, ми писали, що воду з Миколаївського водогону ще пити заборонено. Також ми повідомляли, що прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко пояснила чи будуть в Україні проблеми зі світлом та водою.

Одеса Одеська область вода Новини Одеси відключення
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації