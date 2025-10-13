В Одессе 13 октября временное отключение воды из-за ремонта сети

Масшатбное отключение воды в Одессе — адреса бюветов
В Одессе некоторые микрорайоны остались без водоснабжения. Сегодня, 13 октября, коммунальные службы осуществляют ремонт на нескольких участках водопроводной сети. Воду обещают восстановить к вечеру.
Об этом в понедельник, 13 октября, сообщила пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды в Одессе
Без воды остались такие адреса:
- ул. Баштанная, 2-14,
- ул. Окружная, 21-42,
- ул. Дмитриевская, 1-9/3,
- переулок Безымянный, 12,
- переулок Китобойный, 1-50,
- ул. Арбузная, 1-18,
- ул. Архитекторская, 10-14,
- просп. Князя Владимира Великого, 77,
- ул. Марсельская, 2А-4,
- ул. Бахмутская, 123-125,
- ул. Баклковская, 38, 40, 40А, 42.
Отключение до 15:00.
- ул. Европейская, 72-85,
- ул. Ришельевская, 62-68,
- ул. Преображенская, 86-88,
- ул. Большая Арнаутская, 57-99,
- ул. Малая Арнаутская, 56-94,
- ул. Украинских Героев, 33-41.
Отключение до 18:00.
Телефон для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Где набрать воды в Одессе
Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1.
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, мы писали, что воду из Николаевского водопровода еще пить запрещено. Также мы сообщали, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко объяснила будут ли в Украине проблемы со светом и водой.
