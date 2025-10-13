В Одессе 13 октября временное отключение воды из-за ремонта сети

Люди набирают воду в бювете. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе некоторые микрорайоны остались без водоснабжения. Сегодня, 13 октября, коммунальные службы осуществляют ремонт на нескольких участках водопроводной сети. Воду обещают восстановить к вечеру.

Об этом в понедельник, 13 октября, сообщила пресс-служба "Инфоксводоканала".

Где нет воды в Одессе

Без воды остались такие адреса:

ул. Баштанная, 2-14,

ул. Окружная, 21-42,

ул. Дмитриевская, 1-9/3,

переулок Безымянный, 12,

переулок Китобойный, 1-50,

ул. Арбузная, 1-18,

ул. Архитекторская, 10-14,

просп. Князя Владимира Великого, 77,

ул. Марсельская, 2А-4,

ул. Бахмутская, 123-125,

ул. Баклковская, 38, 40, 40А, 42.

Отключение до 15:00.

ул. Европейская, 72-85,

ул. Ришельевская, 62-68,

ул. Преображенская, 86-88,

ул. Большая Арнаутская, 57-99,

ул. Малая Арнаутская, 56-94,

ул. Украинских Героев, 33-41.

Отключение до 18:00.

Телефон для справок (круглосуточно)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

