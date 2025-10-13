Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Масшатбное отключение воды в Одессе — адреса бюветов

Масшатбное отключение воды в Одессе — адреса бюветов

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 12:03
В Одессе 13 октября временное отключение воды из-за ремонта сети
Люди набирают воду в бювете. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе некоторые микрорайоны остались без водоснабжения. Сегодня, 13 октября, коммунальные службы осуществляют ремонт на нескольких участках водопроводной сети. Воду обещают восстановить к вечеру.

Об этом в понедельник, 13 октября, сообщила пресс-служба "Инфоксводоканала".

Реклама
Читайте также:

Где нет воды в Одессе

Без воды остались такие адреса:

  • ул. Баштанная, 2-14,
  • ул. Окружная, 21-42,
  • ул. Дмитриевская, 1-9/3,
  • переулок Безымянный, 12,
  • переулок Китобойный, 1-50,
  • ул. Арбузная, 1-18,
  • ул. Архитекторская, 10-14,
  • просп. Князя Владимира Великого, 77,
  • ул. Марсельская, 2А-4,
  • ул. Бахмутская, 123-125,
  • ул. Баклковская, 38, 40, 40А, 42.

Отключение до 15:00.

  • ул. Европейская, 72-85,
  • ул. Ришельевская, 62-68,
  • ул. Преображенская, 86-88,
  • ул. Большая Арнаутская, 57-99,
  • ул. Малая Арнаутская, 56-94,
  • ул. Украинских Героев, 33-41.

Отключение до 18:00.

Телефон для справок (круглосуточно)

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1.
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, мы писали, что воду из Николаевского водопровода еще пить запрещено. Также мы сообщали, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко объяснила будут ли в Украине проблемы со светом и водой.

Одесса Одесская область вода Новости Одессы отключения
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации