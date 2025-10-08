Обновление водоснабжения в Николаеве

Строительство водопровода для Николаева. Суспильне Николаев

На Николаевщине вода уже подается в сеть, но полностью безопасной ее еще не признают. Три лаборатории ежедневно проверяют качество воды. Жители постепенно будут чувствовать улучшение в течение следующего месяца.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Новый водопровод

По словам Кима, проект водопровода, который сначала планировали на 2,5 года, завершили за пять месяцев. Работы шли во время войны, поэтому трассу строили с учетом защиты и резервных линий — чтобы ее можно было быстро восстановить после повреждений.

Глава ОГА добавил, что вода уже начала поступать в городскую сеть, но пока полностью не соответствует всем нормам. Работают три очереди очистных сооружений: часть из них уже отремонтирована при участии ЧП и ЮНИСЕФ. Установлено 4 больших фильтра из 28 запланированных; еще четыре обещают смонтировать в течение месяца.

"Люди в течение месяца будут чувствовать еженедельное улучшение воды, и когда лаборатория нам позволит, мы сообщим, что вода соответствует нормам", — сказал Виталий Ким.

Защита водопровода

Относительно безопасности инфраструктуры, Ким сообщил, что учли возможность обстрелов. Конструкции имеют элементы защиты, а система спроектирована так, чтобы подать воду даже после повреждений и иметь резервы для ремонта.

"Враг на нашей территории видит с помощью беспилотников практически все объекты. Он периодически залетает и может доразведывать. Единственное ограничение, которое я хотел бы ввести, — не показывать конструктивные элементы внутри, чтобы не давать врагу возможность оценить, насколько легко или трудно поразить эти объекты", — подчеркнул Виталий Ким.

Напомним, мы писали, что нардеп София Федина подтвердила проблемы со светом, газом и водой на Сумщине. Также мы сообщали о том, когда в Одесской области включат отопление.