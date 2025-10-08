Видео
Україна
Видео

Воду из Николаевского водопровода еще нельзя пить — причины

Воду из Николаевского водопровода еще нельзя пить — причины

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 13:02
Обновление водоснабжения в Николаеве
Строительство водопровода для Николаева. Суспильне Николаев

На Николаевщине вода уже подается в сеть, но полностью безопасной ее еще не признают. Три лаборатории ежедневно проверяют качество воды. Жители постепенно будут чувствовать улучшение в течение следующего месяца.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Читайте также:

Новый водопровод

По словам Кима, проект водопровода, который сначала планировали на 2,5 года, завершили за пять месяцев. Работы шли во время войны, поэтому трассу строили с учетом защиты и резервных линий — чтобы ее можно было быстро восстановить после повреждений.

Глава ОГА добавил, что вода уже начала поступать в городскую сеть, но пока полностью не соответствует всем нормам. Работают три очереди очистных сооружений: часть из них уже отремонтирована при участии ЧП и ЮНИСЕФ. Установлено 4 больших фильтра из 28 запланированных; еще четыре обещают смонтировать в течение месяца.

"Люди в течение месяца будут чувствовать еженедельное улучшение воды, и когда лаборатория нам позволит, мы сообщим, что вода соответствует нормам", — сказал Виталий Ким.

Защита водопровода

Относительно безопасности инфраструктуры, Ким сообщил, что учли возможность обстрелов. Конструкции имеют элементы защиты, а система спроектирована так, чтобы подать воду даже после повреждений и иметь резервы для ремонта.

"Враг на нашей территории видит с помощью беспилотников практически все объекты. Он периодически залетает и может доразведывать. Единственное ограничение, которое я хотел бы ввести, — не показывать конструктивные элементы внутри, чтобы не давать врагу возможность оценить, насколько легко или трудно поразить эти объекты", — подчеркнул Виталий Ким.

Напомним, мы писали, что нардеп София Федина подтвердила проблемы со светом, газом и водой на Сумщине. Также мы сообщали о том, когда в Одесской области включат отопление.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
