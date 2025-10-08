Відео
Головна Одеса Воду з Миколаївського водогону ще не можна пити — причини

Воду з Миколаївського водогону ще не можна пити — причини

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 13:02
Оновлення водопостачання в Миколаєві
Будівництво водогону для Миколаєва. Суспільне Миколаїв

На Миколаївщині вода вже подається в мережу, але повністю безпечною її ще не визнають. Три лабораторії щодня перевіряють якість води. Мешканці поступово відчуватимуть покращення протягом наступного місяця.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Читайте також:

Новий водогін

За словами Кіма, проєкт водогону, який спочатку планували на 2,5 роки, завершили за п’ять місяців. Роботи йшли під час війни, тому трасу будували з урахуванням захисту та резервних ліній — щоб її можна було швидко відновити після пошкоджень.

Очільник ОВА додав, що вода вже почала надходити в міську мережу, але поки що повністю не відповідає всім нормам. Працюють три черги очисних споруд: частина з них уже відремонтована за участі ЧП і ЮНІСЕФ. Встановлено 4 великих фільтри з 28 запланованих; ще чотири обіцяють змонтувати протягом місяця.

"Люди протягом місяця будуть відчувати щотижневе покращення води, і коли лабораторія нам дозволить, ми повідомимо, що вода відповідає нормам", — сказав Віталій Кім.

Захист водогону

Щодо безпеки інфраструктури, Кім повідомив, що врахували можливість обстрілів. Конструкції мають елементи захисту, а система спроєктована так, щоб подати воду навіть після ушкоджень і мати резерви для ремонту.

"Ворог на нашій території бачить, за допомогою безпілотників, практично всі об’єкти. Він періодично залітає та може дорозвідувати. Єдине обмеження, яке я хотів би ввести, — не показувати конструктивні елементи всередині, щоб не давати ворогу змогу оцінити, наскільки легко чи важко вразити ці об’єкти", — підкреслив Віталій Кім.

Нагадаємо, ми писали, що нардепка Софія Федина підтвердила проблеми зі світлом, газом і водою на Сумщині. Також ми повідомляли про те, коли на Одещині увімкнуть опалення.

Одеса Миколаїв Одеська область Миколаївська область Віталій Кім Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
