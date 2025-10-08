Оновлення водопостачання в Миколаєві

Будівництво водогону для Миколаєва. Суспільне Миколаїв

На Миколаївщині вода вже подається в мережу, але повністю безпечною її ще не визнають. Три лабораторії щодня перевіряють якість води. Мешканці поступово відчуватимуть покращення протягом наступного місяця.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Новий водогін

За словами Кіма, проєкт водогону, який спочатку планували на 2,5 роки, завершили за п’ять місяців. Роботи йшли під час війни, тому трасу будували з урахуванням захисту та резервних ліній — щоб її можна було швидко відновити після пошкоджень.

Очільник ОВА додав, що вода вже почала надходити в міську мережу, але поки що повністю не відповідає всім нормам. Працюють три черги очисних споруд: частина з них уже відремонтована за участі ЧП і ЮНІСЕФ. Встановлено 4 великих фільтри з 28 запланованих; ще чотири обіцяють змонтувати протягом місяця.

"Люди протягом місяця будуть відчувати щотижневе покращення води, і коли лабораторія нам дозволить, ми повідомимо, що вода відповідає нормам", — сказав Віталій Кім.

Захист водогону

Щодо безпеки інфраструктури, Кім повідомив, що врахували можливість обстрілів. Конструкції мають елементи захисту, а система спроєктована так, щоб подати воду навіть після ушкоджень і мати резерви для ремонту.

"Ворог на нашій території бачить, за допомогою безпілотників, практично всі об’єкти. Він періодично залітає та може дорозвідувати. Єдине обмеження, яке я хотів би ввести, — не показувати конструктивні елементи всередині, щоб не давати ворогу змогу оцінити, наскільки легко чи важко вразити ці об’єкти", — підкреслив Віталій Кім.

