Масштабна нпожежа на Одещині: у Молодіжному горіли склади

Пожежа на Одещині цієї ночі. Фото: ДСНС

В селі Молодіжне на Одещині спалахнула масштабна пожежа на складах, що охопила площу близько 600 квадратних метрів. Рятувальники оперативно приїхали на виклик та ліквідували вогонь, причину загоряння наразі встановлюють.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Одеської області.

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Деталі пожежі

В селі Молодіжне вночі на 31 липня загорілись два склади з тюками сіна та іншими речами. Рятувальники ДСНС оперативно відреагували, задіявши 4 одиниці техніки та 22 працівника. Завдяки їхнім зусиллям, пожежу вдалося локалізувати та ліквідувати на загальній площі 600 квадратних метрів.

Рятувальники ліквідовують вогонь. Фото: ДСНС Одещини

Наслідки пожежі. Фото: ДСНС Одещини

На даний момент встановлюються причини виникнення пожежі та оцінюються завдані збитки.

Інші пожежі на Одещині

Ми писали, що вчора центрі Одеси на розі вул. Ольгіївської та пров. Ляпунова в одному із житлових будинків сталось загоряння. На місці працювали рятувальники ДСНС та медки, а вогонь вдалось ліквідувати за дві години. Відомо, що є постраждалі — вони у лікарнях.





Також вчора, 30 липня, у передмісті Одеси горів пасажирський автобус. Рятувальники оперативно загасили пожежу, на місці працювало 11 співробітників ДСНС.