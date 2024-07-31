Масштабный пожар на Одесчине: в Молодежном горели склады

Пожар в Одесской области этой ночью. Фото: ГСЧС

В селе Молодежное в Одесской области вспыхнул масштабный пожар на складах, охвативший площадь около 600 квадратных метров. Спасатели оперативно приехали на вызов и ликвидировали огонь, причину возгорания устанавливают.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Одесской области.

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Детали пожара

В селе Молодежное ночью на 31 июля загорелись два склада с тюками сена и другими вещами. Спасатели ГСЧС оперативно отреагировали, задействовав 4 единицы техники и 22 работника. Благодаря их усилиям пожар удалось локализовать и ликвидировать на общей площади 600 квадратных метров.

Спасатели ликвидируют огонь. Фото: ГСЧС Одесчины

Последствия пожара Фото: ГСЧС Одесчины

На данный момент устанавливаются причины возникновения пожара и оцениваются причиненные убытки.

Другие пожары в Одесской области

Мы писали, что вчера в центре Одессы на пересечении ул. Ольгиевская и пер. Ляпунова в одном из жилых домов произошло возгорание. На месте работали спасатели ГСЧС и медки, а огонь удалось ликвидировать через два часа. Известно, что есть пострадавшие — они находятся в больницах.





Также вчера, 30 июля, в пригороде Одессы горел пассажирский автобус. Спасатели оперативно потушили пожар, на месте работало 11 сотрудников ГСЧС.