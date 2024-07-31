Масштабный пожар на Одесчине: в Молодежном горели склады

Масштабный пожар в Одесской области этой ночью — в ГСЧС показали последствия
В селе Молодежное в Одесской области вспыхнул масштабный пожар на складах, охвативший площадь около 600 квадратных метров. Спасатели оперативно приехали на вызов и ликвидировали огонь, причину возгорания устанавливают.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Одесской области.
Детали пожара
В селе Молодежное ночью на 31 июля загорелись два склада с тюками сена и другими вещами. Спасатели ГСЧС оперативно отреагировали, задействовав 4 единицы техники и 22 работника. Благодаря их усилиям пожар удалось локализовать и ликвидировать на общей площади 600 квадратных метров.
На данный момент устанавливаются причины возникновения пожара и оцениваются причиненные убытки.
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Мы писали, что вчера в центре Одессы на пересечении ул. Ольгиевская и пер. Ляпунова в одном из жилых домов произошло возгорание. На месте работали спасатели ГСЧС и медки, а огонь удалось ликвидировать через два часа. Известно, что есть пострадавшие — они находятся в больницах.
Также вчера, 30 июля, в пригороде Одессы горел пассажирский автобус. Спасатели оперативно потушили пожар, на месте работало 11 сотрудников ГСЧС.
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