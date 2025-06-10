Масштабна пожежа в Одесі - що відомо

Рятувальники ДСНС. Фото ілюстративне: Буський медіа портал

В Одесі на вулиці Рішельєвській спалахнула масштабна пожежа у житловому будинку. Через заходи з її ліквідації тимчасово зупинився рух автівок центром міста.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

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Пожежа на Рішельєвській

Пожежа спалахнула на третьому поверсі житлового будинку на Рішельєвській. Вогонь дуже швидко розповсюдився по дерев'яним конструкціям будівлі. На місті пожежних гідрантів стояли легкові автівки місцевих мешканців, які рятувальникам довелося відштовхати, аби підключились до вододжерела. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

"Вогонь дуже швидко розповсюдився дерев'яними конструкціями. Дуже велике пожежне навантаження. Було важко підключитися до вододжерела, оскільки на місці пожежних гідрантів стояли легкові автівки. Також рятувальникам заважають люди, які не хочуть уходити з місця події", — каже речниця ГУ ДСНС в Одеській області Марина Аверіна.

Що робити при пожежі

При пожежі в приміщенні необхідно дотримуватися наступних інструкцій:

При пожежі у квартирі чи будинку необхідно відключати чи перекрити газ.

Не можна гасити вогонь водою, якщо джерелом полум'я є горючі (масляні) рідини, тут підійдуть лише змочена тканина та пісок.

Якщо ви переконалися, що впоратися з вогнем вам не під силу, слід сповістити сусідів про необхідність покинути квартири.

При виході з квартири, що піддалася пожежі, обов'язково щільно зачиніть двері.

Пожежників краще зустріти та швидко провести до місця пожежі.

Задимленість і тепловий потік у квартирі змушують пересуватися повзком, тому що токсичні отрути концентруються до стелі, і на підлозі залишається більше кисню.

Намагайтеся зробити приміщення максимально герметичним.

Визначити, наскільки сильна пожежа за дверима, в яку ви збираєтеся зайти, можна торкнувшись ручки або облицювання. Не поспішайте відчиняти двері, спочатку переконайтеся, що в цьому напрямку варто йти.

Якщо є можливість, накрийтеся мокрою негорючою тканиною для пересування пожежонебезпечною зоною. Рот і ніс теж слід закрити мокрою хусткою (тканиною).

Очікуючи порятунку в герметизованій вами квартирі, по можливості змочуйте двері та підлогу. Небезпечною для людини вважається температура +60 °C, а вже на початку пожежі температура навколишньої атмосфери досягає 200 °C.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про масштабну пожежу на заводі в Казані. А також про те, як вогонь знищив популярний курорт в Іспанії.