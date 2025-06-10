Масштабный пожар в Одессе - что известно

Спасатели ГСЧС. Фото иллюстративное: Бужский медиа портал

В Одессе на улице Ришельевской вспыхнул масштабный пожар в жилом доме. Из-за мероприятий по его ликвидации временно остановилось движение автомобилей по центру города.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

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Пожар на Ришельевской

Пожар вспыхнул на третьем этаже жилого дома на Ришельевской. Огонь очень быстро распространился по деревянным конструкциям здания. На месте пожарных гидрантов стояли легковые машины местных жителей, которые спасателям пришлось отталкивать, чтобы подключиться к источнику воды. По предварительным данным, никто не пострадал.

"Огонь очень быстро распространился по деревянным конструкциям. Очень большая пожарная нагрузка. Было трудно подключиться к водоисточнику, так как на месте пожарных гидрантов стояли легковые автомобили. Также спасателям мешают люди, которые не хотят уходить с места происшествия", — говорит пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Одесской области Марина Аверина.

Что делать при пожаре

При пожаре в помещении необходимо придерживаться следующих инструкций:

При пожаре в квартире или доме необходимо отключать или перекрыть газ.

Нельзя тушить огонь водой, если источником пламени являются горючие (масляные) жидкости, здесь подойдут только смоченная ткань и песок.

Если вы убедились, что справиться с огнем вам не под силу, следует известить соседей о необходимости покинуть квартиры.

При выходе из квартиры, подвергшейся пожару, обязательно плотно закройте дверь.

Пожарных лучше встретить и быстро проводить к месту пожара.

Задымленность и тепловой поток в квартире заставляют передвигаться ползком, потому что токсичные яды концентрируются к потолку, и на полу остается больше кислорода.

Старайтесь сделать помещение максимально герметичным.

Определить, насколько сильный пожар за дверью, в которую вы собираетесь зайти, можно, коснувшись ручки или облицовки. Не спешите открывать дверь, сначала убедитесь, что в этом направлении стоит идти.

Если есть возможность, накройтесь мокрой негорючей тканью для передвижения по пожароопасной зоне. Рот и нос тоже следует закрыть мокрым платком (тканью).

Ожидая спасения в герметизированной вами квартире, по возможности смачивайте двери и пол. Опасной для человека считается температура +60 °C, а уже в начале пожара температура окружающей атмосферы достигает 200 °C.

Напомним, недавно мы писали о масштабном пожаре на заводе в Казани. А также о том, как огонь уничтожил популярный курорт в Испании.