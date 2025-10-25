Планові відключення електроенергії в Одесі 25 жовтня: графік та причини

Енергетики перевіряють систему. Фото ілюстративне: ДТЕК

У суботу, 25 жовтня, у кількох районах Одеси заплановані тимчасові відключення світла через профілактичні ремонтні роботи. Енергетики ведуть роботи з оперативного усунення несправностей для якнайшвидшого відновлення стабільного електропостачання.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Реклама

Читайте також:

Де немає світла в Одесі

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Північний РЕМ:

1-а Пересипська, 1,

28-ї Бригади, 2,

вул. 4-а, 1-36б,

Авангардна, 1-31,

Агрономічна,

Антантівська, 1-26А,

Баїса Ярослава, 1-17,

Біляївська, 11, 11а, 11б,

Блажка Віталія, 1-5,

Бувалкіна Владислава,

Висока, 1-20,

Дальня, 1-23,

Дорожня, 1-22,

Жевахова, 103, 111,

Заболотного Академіка,

Івахненко Петра,

Коровицького Професора,

Листяна, 1-13,

Літня, 1-41,

Марсельська, 32/3-36,

Металістів, 1-15,

Мирна, 1-29,

Нежданової,

Обривиста, 1-22,

Озерна, 26-66,

Осіння, 1-12,

Павлодарського, 1-76,

Палія Семена,

Савранська, 1-28,

Сахарова Академіка, 20-Б, 24, 26, 30, 40, 44,

Світла, 1-14,

Тарутинська, 12,13, 11а,

Узікова Станіслава, 1-39,

Українська, 1-20,

Хавкіна, 2-74,

Шполянська,

Ядова, 58,

пров. 1-й Пересипський, 1-19,

пров. Ковиловий, 1-17,

пров. Крижановський, 1-28,

пров. Крушельницької, 1-5А,

пров. Москеті, 1-11а,

пров. Нежданової, 1-8,

пров. Іони Отаманського, 1-15,

пров. Савранський, 5, 9,

пров. Станішевської Марії 1А-21,

пров. Сумський, 2-28,

пров. Шахтинський, 1-26,

пров. Шебелинський, 1-16,

просп. Князя Володимира Великого,

узвіз 2-й Пересипський, 1-23.

Роботи до 20:00.

Центральний РЕМ:

Афанасьєва Геннадія, 36-82,

Болтенка Михайла, 65-92,

Гранітна,

пл. Олексіївська, 11, 13,

пров. Вокзальний, 5, 11, 25,

пров. Товарний, 5-11,

просп. Шевченка, 4Б.

Роботи до 20:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки коштуватиме електроенергія цієї зими. Також ми писали про те, що в Україні можуть бути обмеження газу.

</</</