Дата публікації: 25 жовтня 2025 09:49
Оновлено: 09:31
Планові відключення електроенергії в Одесі 25 жовтня: графік та причини
Енергетики перевіряють систему. Фото ілюстративне: ДТЕК

У суботу, 25 жовтня, у кількох районах Одеси заплановані тимчасові відключення світла через профілактичні ремонтні роботи. Енергетики ведуть роботи з оперативного усунення несправностей для якнайшвидшого відновлення стабільного електропостачання.

Про це повідомили на офіційному каналі міста

Читайте також:

Де немає світла в Одесі

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Північний РЕМ:

  • 1-а Пересипська, 1,
  • 28-ї Бригади, 2,
  • вул. 4-а, 1-36б,
  • Авангардна, 1-31,
  • Агрономічна,
  • Антантівська, 1-26А,
  • Баїса Ярослава, 1-17,
  • Біляївська, 11, 11а, 11б,
  • Блажка Віталія, 1-5,
  • Бувалкіна Владислава,
  •  Висока, 1-20,
  • Дальня, 1-23,
  • Дорожня, 1-22,
  • Жевахова, 103, 111,
  • Заболотного Академіка,
  • Івахненко Петра,
  • Коровицького Професора,
  • Листяна, 1-13,
  • Літня, 1-41,
  • Марсельська, 32/3-36,
  • Металістів, 1-15,
  • Мирна, 1-29,
  • Нежданової,
  • Обривиста, 1-22,
  • Озерна, 26-66,
  • Осіння, 1-12,
  • Павлодарського, 1-76,
  • Палія Семена,
  • Савранська, 1-28,
  • Сахарова Академіка, 20-Б, 24, 26, 30, 40, 44,
  • Світла, 1-14,
  • Тарутинська, 12,13, 11а,
  • Узікова Станіслава, 1-39,
  • Українська, 1-20,
  • Хавкіна, 2-74,
  • Шполянська,
  • Ядова, 58,
  • пров. 1-й Пересипський, 1-19,
  • пров. Ковиловий, 1-17,
  • пров. Крижановський, 1-28,
  • пров. Крушельницької, 1-5А,
  • пров. Москеті, 1-11а,
  • пров. Нежданової, 1-8,
  • пров. Іони Отаманського, 1-15,
  • пров. Савранський, 5, 9,
  • пров. Станішевської Марії 1А-21,
  • пров. Сумський, 2-28,
  • пров. Шахтинський, 1-26,
  • пров. Шебелинський, 1-16,
  • просп. Князя Володимира Великого,
  • узвіз 2-й Пересипський, 1-23.

Роботи до 20:00.

Центральний РЕМ:

  • Афанасьєва Геннадія, 36-82,
  • Болтенка Михайла, 65-92,
  • Гранітна,
  • пл. Олексіївська, 11, 13,
  • пров. Вокзальний, 5, 11, 25,
  • пров. Товарний, 5-11,
  • просп. Шевченка, 4Б.

Роботи до 20:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки коштуватиме електроенергія цієї зими. Також ми писали про те, що в Україні можуть бути обмеження газу.

