Планові відключення електроенергії в Одесі 25 жовтня: графік та причини

Масштабне відключення світла в Одесі — які адреси
У суботу, 25 жовтня, у кількох районах Одеси заплановані тимчасові відключення світла через профілактичні ремонтні роботи. Енергетики ведуть роботи з оперативного усунення несправностей для якнайшвидшого відновлення стабільного електропостачання.
Про це повідомили на офіційному каналі міста.
Де немає світла в Одесі
Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:
Північний РЕМ:
- 1-а Пересипська, 1,
- 28-ї Бригади, 2,
- вул. 4-а, 1-36б,
- Авангардна, 1-31,
- Агрономічна,
- Антантівська, 1-26А,
- Баїса Ярослава, 1-17,
- Біляївська, 11, 11а, 11б,
- Блажка Віталія, 1-5,
- Бувалкіна Владислава,
- Висока, 1-20,
- Дальня, 1-23,
- Дорожня, 1-22,
- Жевахова, 103, 111,
- Заболотного Академіка,
- Івахненко Петра,
- Коровицького Професора,
- Листяна, 1-13,
- Літня, 1-41,
- Марсельська, 32/3-36,
- Металістів, 1-15,
- Мирна, 1-29,
- Нежданової,
- Обривиста, 1-22,
- Озерна, 26-66,
- Осіння, 1-12,
- Павлодарського, 1-76,
- Палія Семена,
- Савранська, 1-28,
- Сахарова Академіка, 20-Б, 24, 26, 30, 40, 44,
- Світла, 1-14,
- Тарутинська, 12,13, 11а,
- Узікова Станіслава, 1-39,
- Українська, 1-20,
- Хавкіна, 2-74,
- Шполянська,
- Ядова, 58,
- пров. 1-й Пересипський, 1-19,
- пров. Ковиловий, 1-17,
- пров. Крижановський, 1-28,
- пров. Крушельницької, 1-5А,
- пров. Москеті, 1-11а,
- пров. Нежданової, 1-8,
- пров. Іони Отаманського, 1-15,
- пров. Савранський, 5, 9,
- пров. Станішевської Марії 1А-21,
- пров. Сумський, 2-28,
- пров. Шахтинський, 1-26,
- пров. Шебелинський, 1-16,
- просп. Князя Володимира Великого,
- узвіз 2-й Пересипський, 1-23.
Роботи до 20:00.
Центральний РЕМ:
- Афанасьєва Геннадія, 36-82,
- Болтенка Михайла, 65-92,
- Гранітна,
- пл. Олексіївська, 11, 13,
- пров. Вокзальний, 5, 11, 25,
- пров. Товарний, 5-11,
- просп. Шевченка, 4Б.
Роботи до 20:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
